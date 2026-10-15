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Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Á 2026/2027 mới nhất: Đại diện Việt Nam gặp khó

Thứ Năm, 06:15, 15/10/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Á 2026/2027 có những diễn biến đáng chú ý sau lượt trận thứ hai bảng E. Thể Công Viettel chỉ giành được 1 điểm sau hai trận, trong khi Persib Bandung dẫn đầu với thành tích toàn thắng.

Thể Công Viettel gặp khó ở Cúp C2 châu Á 2026/2027

Theo bảng xếp hạng bảng E Cúp C2 châu Á 2026/2027, Persib Bandung đứng đầu với 6 điểm sau hai chiến thắng liên tiếp. Đội bóng Indonesia ghi 2 bàn, chưa để thủng lưới và đạt hiệu số +2.

Melbourne Victory xếp thứ hai với 4 điểm, gồm một chiến thắng và một trận hòa. Đại diện Australia ghi 4 bàn, thủng lưới 1 lần và có hiệu số +3.

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Thể Công Viettel thua trên đất Indonesia.

Thể Công Viettel đứng thứ ba với 1 điểm sau hai lượt trận. Đội bóng áo lính hòa một trận, thua một trận, ghi 1 bàn và để thủng lưới 2 lần, đạt hiệu số -1. Trong khi đó, FC Seoul đứng cuối bảng với 0 điểm sau hai thất bại. Đội bóng Hàn Quốc chưa ghi được bàn thắng nào và đã nhận 4 bàn thua, đạt hiệu số -4.

Thể Công Viettel cần cải thiện thành tích

Thất bại trước Persib Bandung cho thấy Thể Công Viettel vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh suất đi tiếp tại Cúp C2 châu Á 2026/2027. Đội bóng Việt Nam đã nhập cuộc chủ động, nhưng không tận dụng được các cơ hội tạo ra trong hiệp một.

Bước ngoặt đến cuối hiệp một khi Lương Chí Khải phạm lỗi trong vòng cấm và để Mariano Peralta Bauer ghi bàn trên chấm phạt đền. Sang hiệp hai, đội bóng áo lính gặp thêm khó khăn khi Paulinho Martins nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 68. Dù Marc Klok bên phía Persib Bandung cũng bị truất quyền thi đấu sau đó, Thể Công Viettel vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Với cục diện hiện tại, Persib Bandung nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp, còn Melbourne Victory cũng đang có vị trí thuận lợi. Thể Công Viettel cần giành kết quả tích cực ở những lượt trận tiếp theo để nuôi hy vọng cạnh tranh thứ hạng tại bảng E.

Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C2 châu Á 2026/2027 tính đến sáng 15/10

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Xếp hạng bảng A.
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Xếp hạng bảng B.
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Xếp hạng bảng C.
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Xếp hạng bảng D.
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Xếp hạng bảng E.
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Xếp hạng bảng F.
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Xếp hạng bảng G.
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Xếp hạng bảng H.
PV/VOV.VN
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