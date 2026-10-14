6 cầu thủ bị treo giò ở vòng 4 V-League 2026/2027

Theo thông báo mới nhất của Ban tổ chức, vòng 4 V-League 2026/2027 có 6 cầu thủ bị treo giò. Trong số này, CAHN chịu tổn thất về lực lượng, khi Đoàn Văn Hậu bị treo giò theo QĐKL số 931 nên sẽ vắng mặt ở trận đấu với Hà Nội FC.

Đoàn Văn Hậu hiện đang có phong độ cao trong màu áo CAHN. Do đó, việc cầu thủ này vắng mặt ở trận đại chiến với Hà Nội FC ở vòng 4 V-League 2026/2027 là tổn thất lớn đối với nhà đương kim vô địch.

Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2026/2027.

Ngoài trường hợp của Văn Hậu thì theo danh sách những cầu thủ bị treo giò ở vòng 4 V-League 2026/2027 còn có Văn Kiên và Ezequiel Santos Da Silva của Nam Định. Hai cầu thủ này sẽ vắng mặt ở trận gặp Thanh Hóa.

Nam Định đang có chuỗi hai trận đấu liên tiếp không thắng ở V-League. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt quyết tâm đánh bại Thanh Hóa ở vòng 4, nhưng việc vắng Văn Kiên và Ezequiel Santos Da Silva sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng phòng ngự lẫn tấn công của đội bóng này.

Những cầu thủ còn lại bị treo giò ở vòng 4 V-League 2026/2027 là Võ Quốc Dân (Hà Tĩnh), Huỳnh Tấn Sinh và Lê Văn Sơn của Đồng Nai.

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