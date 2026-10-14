CLB Nam Định gặp khó khi làm khách Thanh Hóa ở vòng 4 V-League 2026/2027

Nam Định mất hai trụ cột trước chuyến làm khách Thanh Hóa

Theo lịch thi đấu vòng 4 V-League 2026/2027, Nam Định sẽ có chuyến làm khách trên sân của Thanh Hóa vào lúc 17h ngày 17/10. Đây là cơ hội đề thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giành chiến thắng, qua đó cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, đội bóng thành Nam lại không có được lực lượng mạnh nhất. Theo đó, Nam Định vắng Văn Kiên và Ezequiel Santos Da Silva vì án treo giò nên không thể ra sân ở trận đấu với Thanh Hóa tại vòng 4 V-League 2026/2027.

Trận đấu giữa Thanh Hóa vs Nam Định tại vòng 4 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 17h ngày 17/10.

Nếu như Văn Kiên là trụ cột nơi hàng phòng ngự của Nam Định thì Ezequiel Santos Da Silva là gương mặt gây ấn tượng ở mặt trận tấn công. Do đó, sự vắng mặt của hai cầu thủ này ít nhiều khiến sức mạnh Nam Định bị ảnh hưởng.

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa dù chia tay rất nhiều trụ cột, nhưng đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp đang thi đấu thăng hoa. Sau 3 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh giành 6 điểm, đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Trận đấu giữa Thanh Hóa vs Nam Định tại vòng 4 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 17h ngày 17/10. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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