Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Thái Lan vào chung kết

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất, cập nhật sáng 30/9, ĐT Thái Lan đã củng cố ngôi đầu bảng B sau chiến thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam.

Thậm chí, Chanathip và đồng đội còn chắc chắn có được ngôi nhất bảng cùng suất vào thi đấu trận chung kết do điều lệ giải xét đối đầu trước khi 2 đội bằng điểm nhau.

ĐT Việt Nam hiện tại có 3 điểm và ngay cả khi có thắng Pakistan ở lượt cuối thì cũng chỉ có tối đa 6 điểm (số điểm của Thái Lan hiện tại) trong khi đã thua chính Thái Lan ở trận đối đầu.

Theo quy định, 2 đội nhì bảng sẽ thi đấu trận tranh hạng ba và ĐT Việt Nam sẽ cần ít nhất 1 điểm từ trận đấu với Pakistan để chính thức có được vị trí nhì bảng B.