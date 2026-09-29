Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 29/9: Đội nữ Triều Tiên tranh HCV với Nhật Bản

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 29/9, các trận bán kết bóng đá nữ đã diễn ra với phần thắng thuộc về các đội Triều Tiên và Nhật Bản.

Ảnh: CFA.

Ở trận bán kết 1, Triều Tiên đã đánh bại đội Trung Quốc với tỷ số 2-0. Các cầu thủ Triều Tiên hoàn toàn lấn lướt và cuối cùng cũng có bàn thắng ở đầu hiệp 2.

Xuất phát từ tình huống tổ chức đá phạt của Triều Tiên ở phút 53, bóng được treo vào vòng cấm địa của nữ Trung Quốc. Trong nỗ lực phá bóng, hậu vệ Yao Wei bất ngờ đưa bóng về lưới nhà.

Đến phút 79, Myong Yu Jong thực hiện cú đá cận thành quyết đoán và hiểm hóc, hoàn toàn đánh bại thủ môn Xiao Zitong, ấn định tỷ số 2-0.

Ở trận đấu sau đó, Nhật Bản cũng đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 2-0. Đây là trận đấu mà đội nữ Hàn Quốc đã phòng ngự rất cố gắng nhưng cũng chỉ có thể cầm cự đến phút 54.

Quả lật bóng ngay của Ueno đã được Kamiya phá bẫy việt vị băng vào vòng cấm, cô nhanh hơn thủ môn Kim Min Jung và đánh đầu vào lưới trống. Phút 63, Kamiya hoàn tất cú đúp với cú sút chìm chính xác.

Như vậy, trận chung kết tranh HCV bóng đá nữ ASIAD 2026 sẽ diễn ra giữa Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 2/10. Cùng ngày, Hàn Quốc sẽ gặp Trung Quốc trong trận tranh hạng ba.