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Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay: Pakistan gây bất ngờ trước khi gặp Việt Nam

Thứ Ba, 18:41, 29/09/2026
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VOV.VN - Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay: Pakistan gây bất ngờ lớn trước khi gặp ĐT Việt Nam với trận hòa Philippines bằng tỷ số 2-2.

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Pakistan gặp ĐT Philippines. Đây là trận đấu mà Philippines được đánh giá cao hơn khá nhiều so với Pakistan sau những gì đã diễn ra ở lượt trận đầu tiên. 

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Ảnh: PFF. 

Thực tế khi bước vào trận đấu, Philippines đã sớm tạo nên sự áp đảo với những pha tấn công liên tục. Phút 24, Philippines đã tận dụng được ưu thế để có bàn mở tỷ số.

Nhận đường tạt thuận lợi của đồng đội, Kristensen đã đánh đầu hiểm hóc. Hậu vệ của Pakistan trong lúc lóng ngóng để phá bóng ngay trước vạch vôi khung thành đã tạo ra đường bóng thuận lợi để Reyes băng vào đánh đầu bồi,

8 phút sau, Philippines đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Paul Tabinas sút bóng vào tay của Fazal trong vòng cấm, qua đó giúp Philippines được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Kristensen thực hiện thành công. Ở cuối hiệp 1, Philippines còn có thêm những cơ hội ghi bàn rõ ràng nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng thứ ba. 

Hiệp 2 bắt đầu chậm hơn dự kiến khoảng 20 phút và điều đó vô tình khiến Philippines mất nhịp. Trong khi đó, Pakistan đã có được sự hứng khởi để thi đấu sòng phẳng với Philippines. 

Phút 47, Akbar Khan nhận đường chọc khe bổng của đồng đội rồi thoát xuống đầy mạnh mẽ, vượt qua hậu vệ của Philippines và sút tung lưới đối thủ. 

Đến phút 62. hậu vệ Philippines mắc sai sót, tạo cơ hội cho Shahzad cướp được bóng rồi xộc thẳng vào trung lộ, dứt điểm tung lưới Philippines. 

Kể từ lúc này, Philippines thi đấu bế tắc, không tạo được dấu ấn rõ nét trong khi Pakistan phòng ngự tốt và đã có những thời cơ để ghi bàn nhưng không tận dụng được. 

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2 và đây là kết quả rất bất ngờ với người hâm mộ theo dõi FIFA ASEAN Cup 2026 năm nay khi Pakistan  sẽ chính là đối thủ của ĐT Việt Nam ở lượt trận tiếp theo. 

PV/VOV.VN
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