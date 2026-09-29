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Kết quả FIFA Asean Cup 2026 hôm nay: Thua Thái Lan, Việt Nam đứt chuỗi bất bại

Thứ Ba, 21:32, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả FIFA Asean Cup 2026 hôm nay: Thua Thái Lan, Việt Nam đứt chuỗi bất bại trên sân vận động Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia).

21:47

Bước vào màn đối đầu được xem là kinh điển của bóng đá Đông Nam Á trong khuôn khổ bảng B FIFA Asean Cup 2026 trên sân vận động Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia), cả Thái Lan và Việt Nam đều thể hiện rõ quyết tâm giành điểm ngay sau tiếng còi khai cuộc.

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Áp lực sau chuỗi thất bại trước Việt Nam trong thời gian vừa qua, Thái Lan tung đội hình mạnh nhất vào sân và dễ dàng chiếm thế chủ động trước đội hình có quá nhiều chắp vá của HLV Kim Sang Sik. Ngay phút thứ 10, Sarach Yooyen đã tung ra cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm, tung lưới thủ môn Lê Giang Patrik bên phía Việt Nam mở tỷ số cho Thái Lan.

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Bàn thắng sớm giúp Thái Lan chơi đầy hưng phấn nhưng các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng xốc lại đội hình và bình tĩnh triển khai bóng. Lần lượt các cơ hội dứt điểm đến với Đình Bắc hay Quang Vinh nhưng chưa có bàn thắng cho Việt Nam. Thậm chí ở tình huống Tài Lộc vượt qua cả thủ môn Anuin trước khi dứt điểm tung lưới trống Thái Lan ở phút 37 thì bàn thắng cũng không được trọng tài công nhận sau khi được tổ VAR tư vấn đã có lỗi việt vị của cầu thủ Việt Nam trước đó.

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Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang Sik quyết định chơi tất tay với 3 sự thay đổi người liên tiếp. Sau tình huống Sarach Yooyen sút phạt đưa bóng dội cột dọc khung thành thủ môn Lê Giang Patrik, Việt Nam là đội hoàn toàn kiểm soát thế trận. Lần lượt Hoàng Đức, Đình Bắc hay Tiến Anh, Hoàng Hên đều có cơ hội dứt điểm nhưng bóng hoặc đi không chính xác hoặc không thể chiến thắng thủ môn Anuin bên phía Thái Lan.

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Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, ĐT Việt Nam đã phải nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Từ một pha phản công, ở phút 90'+3,  Otto phá bẫy việt vị thoát xuống xâm nhập vòng cấm trước khi hạ gục thủ môn Lê Giang Patrik trong thế đối mặt, ấn định thắng lợi 2-0 cho Thái Lan trước Việt Nam !!! 

Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc chuỗi trận bất bại của thầy trò HLV Kim Sang Sik đã dừng lại ở con số 27.

12:58

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Lê Giang Patrik; Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Tài Lộc, Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Hên.

Thái Lan: Patiwat; Nattapong, Chaiyaphon, Bihr, Sarach Yooyen, Chanathip, Teerasak, Kaman, Jude Soonsup-Bell, Seksan, Suphanan.

12:59
13:00

Ở lượt trận đầu tiên, cả hai đội đều đã giành chiến thắng. Trong khi ĐT Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 1-0 thì các cầu thủ Thái Lan đã có thắng lợi 4-0 trước Pakistan.

Về lý thuyết. ĐT Thái Lan đang có lợi thế hơn về hiệu số và chỉ cần hòa trong trận đấu tối nay, thầy trò HLV Hudson sẽ có ưu thế trước lượt trận cuối cùng.

Tuy nhiên, sau những gì Philippines đã thể hiện, chắc chắn ĐT Thái Lan sẽ nghiên cứu rất kỹ và một trận hòa trước ĐT Việt Nam có thể đẩy các cầu thủ Thái Lan vào tâm thế phải chiến đấu với tinh thần sống còn khi chạm trán Philippines ở lượt trận cuối.

Do đó, chiến thắng trước ĐT Việt Nam là điều mà ĐT Thái Lan đang rất khát khao, nhất là khi đội bóng này đã 2 lần không thể đánh bại thầy trò HLV Kim Sang Sik ở ASEAN Cup tháng trước.

Họ cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu hôm nay khi tung toàn bộ đội hình dự bị ra sân trong trận đấu với Pakistan. Những cầu thủ không góp mặt tại ASEAN Cup tháng trước như Chanathip Songkrasin, Supachai Chaided, Supachok Sarachat, Nicholas Mickelson không phải thi đấu trọn vẹn trận gặp Pakistan và đang ở trạng thái gần như tốt nhất để đón chờ ĐT Việt Nam.

Nhiều người vẫn mong chờ một cuộc đối đầu sòng phẳng giữa những cầu thủ tốt nhất của ĐT Thái Lan với ĐT Việt Nam thì giờ là lúc điều đó sẽ xảy ra. Trừ những nhân tố chấn thương do yếu tố bất khả kháng, đôi bên đều không vắng cầu thủ nào do lý do CLB không nhả người bởi màn so tài diễn ra trong dịp FIFA Days.

ĐT Việt Nam không cần thắng bằng mọi giá

Nếu như ĐT Thái Lan khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết thì ĐT Việt Nam thực tế cũng rất muốn có thêm một thắng lợi trước ĐT Thái Lan để khẳng định vị thế của mình. HLV Kim Sang Sik cũng từng khẳng định tham vọng muốn thắng mọi trận đấu cùng ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, phải khẳng định thực tế rằng ĐT Thái Lan đã mạnh hơn so với ASEAN Cup tháng trước khá nhiều trong khi ĐT Việt Nam dường như đang yếu đi cả về đội hình lẫn điểm rơi phong độ.

Người hâm mộ chắc chắn rất lo lắng khi những điểm yếu tồn tại từ ASEAN Cup tháng trước vẫn được phơi bày trong chiến thắng nhọc nhằn trước ĐT Philippines ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong bối cảnh ấy, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể lựa chọn những phương án phù hợp với thực tế của ĐT Việt Nam lúc này thay vì mạo hiểm, cố gắng gồng gánh nỗ lực để thắng bằng mọi giá bởi thực lực đôi bên không chênh lệch quá nhiều về trình độ. Đôi khi không phải cứ nỗ lực là sẽ chiến thắng.

Tình hình bảng đấu lúc này cho phép ĐT Việt Nam hướng đến một trận hòa khi chúng ta còn màn so tài với đối thủ yếu nhất bảng là Pakistan ở lượt trận cuối. Đó sẽ là trận đấu dễ thở hơn cho ĐT Việt Nam khi chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phương án thắng bao nhiêu bàn để so sánh hiệu số.

Điều HLV Kim Sang Sik giỏi nhất trong hơn 2 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam chính là tài "liệu cơm, gắp mắm", biến những điều tưởng như bất lợi thành lợi thế cho tập thể.

Đây sẽ là sức mạnh mà nhà cầm quân người Hàn Quốc cần phát huy tối đa trong trận đấu hứa hẹn rất khó khăn tối nay dưới bối cảnh Thái Lan là đội gặp áp lực phải thắng hơn so với ĐT Việt Nam.

13:01
ket qua fifa asean cup 2026 hom nay thua thai lan, viet nam dut chuoi bat bai hinh anh 16
13:02
Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

 

18:16
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Không khí CĐV trước trận. (Ảnh: Phạm Hà/VOV-Jakarta). 
18:32
ket qua fifa asean cup 2026 hom nay thua thai lan, viet nam dut chuoi bat bai hinh anh 35
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Đội hình xuất phát. 
18:58
19:02
Phản ánh của PV Phạm Hà/VOV-Jakarta trước thềm màn đối đầu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á Việt Nam vs Thái Lan trên sân vận động Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia) trong khuôn khổ bảng B FIFA Asean Cup 2026

 

19:30

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Các cầu thủ Thái Lan ra sân trong trang phục áo xanh - quần xanh, giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi ĐT Việt Nam mặc áo trắng - quần trắng.

19:36

5': Cơ hội !!! Đường phất bóng dài từ bên phần sân nhà của Bùi Hoàng Việt Anh lên cho Quang Vinh xâm nhập vòng cấm đã khiến thủ môn Anuin của Thái Lan phải băng ra khỏi vòng cấm để phá bóng bằng chân.

19:38
ket qua fifa asean cup 2026 hom nay thua thai lan, viet nam dut chuoi bat bai hinh anh 37
CĐV Việt Nam cổ vũ nhiệt tình cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trên khán đài sân vận động Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia) (Ảnh: Phạm Hà/VOV-Jakarta)
19:41

10': VÀOOOOOOO !!! Yooyen tung ra cú dứt điểm chân phải không cần quá nhiều đà từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và lượn lên cao khiến thủ môn Lê Giang Patrik dù chạm tay vào bóng vẫn không thể cản bóng bay vào lưới. Tỷ số được mở 1-0 cho Thái Lan !!!

19:51

20': Thế trận khó khăn !!! Các cầu thủ Thái Lan đang chơi kiểm soát thế trận đầy hưng phấn. Trong khi đó, ĐT Việt Nam vẫn đang nỗ lực triển khai bóng ngay bên phần sân nhà nhưng gặp rất nhiều trước đội hình chơi pressing tầm cao của đối phương.

19:53
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Yooyen mở tỷ số với siêu phẩm nã đại bác từ xa (Ảnh: H.T)
19:54

23': Không được !!! Tài Lộc sút thẳng bằng chân trái ở chấm đá phạt trực tiếp từ khoảng cách gần 30m về phía khung thành đối phương nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

19:56

25': Nguy hiểm !!! Tiến Anh phất bóng chuẩn xác để Quang Vinh bứt tốc ở cánh phải theo hướng lên bóng của ĐT Việt Nam và tung ra cú dứt điểm volley chân phải ngay sát mép vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành thủ môn Anuin bên phía Thái Lan.

19:57
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Đình Bắc lĩnh xướng hàng công ĐT Việt Nam trước Thái Lan (Ảnh: H.T)
20:06

35': Đối mặt !!! Tiến Anh treo bóng vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng tấn công của ĐT Việt Nam để Tài Lộc thoát xuống đối mặt với Anuin nhưng thủ môn Thái Lan đã kịp thời băng ra ôm gọn bóng trước khi cầu thủ áo trắng kịp khống chế bóng và dứt điểm.

20:08

37': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Minh Khoa tỉa bóng tinh tế để Tài Lộc thoát xuống, xâm nhập vòng cấm, đi bóng qua cả thủ môn Anuin trước khi dứt điểm tinh tế, bấm bóng nhẹ nhàng vào lưới Thái Lan, quân bình tỷ số 1-1 cho ĐT Việt Nam !!!

20:11

40': KHÔNG CÔNG NHẬN BÀN THẮNG !!! Sau khi tham khảo tổ VAR, trọng tài đã quyết định không công nhận bàn thắng của Tài Lộc vì lỗi việt vị.

20:13
ket qua fifa asean cup 2026 hom nay thua thai lan, viet nam dut chuoi bat bai hinh anh 40
VAR từ chối bàn thắng của ĐT Việt Nam (Ảnh: Tử Bình)
20:16

45': Dứt điểm không tốt !!! Tài Lộc khống chế bóng gọn gàng trước vòng cấm Thái Lan và tung ra cú sút chân trái đầy uy lực nhưng lại không trúng tâm bóng khiến bóng đi quá nhẹ và thủ môn Anuin dễ dàng ôm gọn bóng.

20:21

45'+4: Hết hiệp một !!! Thái Lan tạm dẫn trước Việt Nam với tỷ số 1-0 sau siêu phẩm nã đại bác của Yooyen ở phút thứ 10. 

Trong hiệp một, Tài Lộc cũng một lần làm rung lưới Thái Lan ở phút 37 nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

20:22
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Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng "hụt" sau bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị của Tài Lộc (Ảnh: Đức Cường)
20:36

46': Hiệp hai bắt đầu !!! Việt Nam có liền 3 sự thay đổi người khi Hoàng Đức, Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng vào sân thế chỗ Minh Khoa, Tuấn Tài và Tài Lộc.

20:43

52': Cột dọc cứu thua !!! Sarach Yooyen thực hiện pha đá phạt hàng rào đẳng cấp từ cự ly hơn 20m đưa bóng tạo nên một đường cong hoàn hảo trước khi chạm vào mép ngoài cột dọc khung thành thủ môn Lê Giang Patrik bên phía Việt Nam.

20:46
ket qua fifa asean cup 2026 hom nay thua thai lan, viet nam dut chuoi bat bai hinh anh 42
Bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị của Tài Lộc (Ảnh: H.T)
ket qua fifa asean cup 2026 hom nay thua thai lan, viet nam dut chuoi bat bai hinh anh 43
Ảnh: H.T
20:50

58': Không vào !!! Hoàng Hên có pha chuyền bóng không nhìn đánh lừa hoàn toàn hàng thủ Thái Lan, chọc khe tinh tế cho Hoàng Đức thoát xuống dứt điểm chân phải ngay cận thành nhưng thủ môn Anuin đã đổ người ôm gọn bóng sau hai nhịp khống chế, cứu thua cho đội bóng áo xanh.

Ngay sau đó, Đình Bắc đột phá trung lộ trước khi tung ra cú nã đại bác chân phải từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Anuin bên phía Thái Lan.

20:54

63': Cơ hội !!! Hai Long đột phá từ trung lộ, xộc thẳng vào vòng cấm trước khi tạt bóng để Tiến Anh xâm nhập tung ra cú sút chân phải cận thành nhưng bóng trúng một hậu vệ Thái Lan bật ra hết sức đáng tiếc.

20:56
ket qua fifa asean cup 2026 hom nay thua thai lan, viet nam dut chuoi bat bai hinh anh 44
Thái Lan đang phải lùi sâu phòng ngự trước sức ép liên tục của các cầu thủ Việt Nam (Ảnh: Đức Cường)
21:04

73': Không được !!! Đình Bắc thực hiện pha đá phạt hàng rào với chấm đá phạt ngay sát mép vòng cấm chếch bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Việt Nam nhưng bóng đi quá cao so với khung thành thủ môn Anuin bên phía Thái Lan.

21:06

74': Nguy hiểm quá !!! Lê Giang Patrik rời xa khung thành nhưng lại chuyền bóng hỏng bên phần sân nhà và để cầu thủ Thái Lan cắt được bóng và quyết định dứt điểm từ xa nhưng cú sút không tốt đưa bóng đi quá nhẹ và thủ môn ĐT Việt Nam kịp lùi về ôm gọn bóng.

21:06
ket qua fifa asean cup 2026 hom nay thua thai lan, viet nam dut chuoi bat bai hinh anh 45
Chanathip chơi khá mờ nhạt trên sân kể từ đầu trận (Ảnh: H.T)
21:12

80': Cứu thua xuất thần !!! Choolthong treo bóng rất dẻo từ cánh phải vào vòng cấm theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thái Lan để Chamrasamee bật cao đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Lê Giang Patrik đã bay người dùng 1 tay đấm bóng cứu thua cho Việt Nam.

21:17

86': Sút xa !!! Hoàng Hên tung ra cú dứt điểm chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi hơi nhẹ trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Anuin bên phía Thái Lan.

21:18
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Hoàng Hên chưa thể ghi bàn vào lưới Thái Lan ở trận đấu này (Ảnh: H.T)
21:22

90'+1: Không vào !!! Hoàng Đức treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Việt Nam để Đình Bắc thoải mái dứt điểm chân phải nhưng bóng chạm chân hậu vệ Thái Lan bật ra hết sức đáng tiếc.

21:25

90'+3: VÀOOOOOOO !!! Pha phản công nguy hiểm của các cầu thủ Thái Lan. Otto phá bẫy việt vị thoát xuống xâm nhập vòng cấm trước khi hạ gục thủ môn Lê Giang Patrik trong thế đối mặt, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan trước Việt Nam !!!

21:26
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Ảnh: H.T
21:28

90'+6: HẾT GIỜ !!! Thái Lan giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước Việt Nam trong khuôn khổ bảng B FIFA Asean Cup 2026 trên sân vận động Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia).

Kết quả Việt Nam vs Thái Lan

Tiền đạo Williams Minh Hoàng đã có màn ra mắt ĐT Việt Nam trong chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tài năng trẻ này ghi dấu ấn với đường chuyền quyết định giúp Đình Bắc ghi bàn.

Williams Minh Hoàng tiết lộ, mình không gặp nhiều khó khăn trong việc làm quen với chiến thuật của HLV Kim Sang Sik khi ĐT Việt Nam và CLB CA TP.HCM đều thi đấu với sơ đồ 3-4-3.

“Kể từ ngày tôi lên tuyển, mọi người đều chào đón và tạo cảm giác thoải mái, giúp tôi thích nghi nhanh chóng. Tôi luôn cố gắng thích nghi và nỗ lực 100% khả năng” - Williams Minh Hoàng chia sẻ.

Đánh giá về cuộc quyết đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan ở lượt trận kế tiếp, Williams Minh Hoàng thể hiện sự tự tin: “Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin bước vào trận đấu này”.

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Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan FIFA Asean Cup 2026: Nguyễn Xuân Son sẽ vắng mặt ở màn đối đầu thượng đỉnh bóng đá Đông Nam Á tối 29/9 vì chấn thương

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ Việt Nam đang theo dõi đội tuyển ở mọi nơi trên thế giới cũng như những ai đã đến sân cổ vũ. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi, bởi thực sự các bạn giống như ‘cầu thủ thứ 12’ trên sân vậy" - Williams Minh Hoàng nói thêm.

Williams Minh Hoàng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi ĐT Việt Nam không có sự phục vụ của Nguyễn Xuân Son và mong người đàn anh sớm bình phục.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên trang chủ FIFA, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh bày tỏ niềm tự hào khi được khoác áo ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Cầu thủ này cũng cho biết, mình đã theo dõi và cổ vũ các đồng đội trên hành trình vô địch ASEAN Cup 2026.

“Tôi rất tự hào khi chứng kiến hành trình vô địch ASEAN Cup 2026 của ĐT Việt Nam. Toàn đội đã thể hiện nỗ lực tuyệt vời ở giải đấu đó. Nhưng giờ đây, chúng tôi đang tập trung tối đa cho FIFA ASEAN Cup 2026” – Cao Pendant Quang Vinh chia sẻ.

Trong trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026, Cao Pendant Quang Vinh đã thể hiện phong độ ấn tượng bên cánh trái và góp công giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines.

Cao Pendant Quang Vinh bày tỏ sự tự tin về cơ hội chiến thắng của ĐT Việt Nam: “Đây sẽ là một thử thách khó khăn khi Thái Lan sở hữu đội hình mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng là một tập thể rất chất lượng. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ rất thú vị. Chúng tôi sẽ làm tất cả để giành chiến thắng”.

Hồng Giang/VOV.VN
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