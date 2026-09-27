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Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam đứng sau Thái Lan

Chủ Nhật, 06:15, 27/09/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất sau lượt trận đầu tiên, ĐT Việt Nam tạm đứng thứ 2 bảng B sau Thái Lan do thua chỉ số phụ.

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất sau lượt trận đầu tiên

Lượt trận đầu tiên bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với những kết quả đáng chú ý. ĐT Việt Nam và Thái Lan cùng giành 3 điểm, tạo lợi thế trước cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 29/9.

Ở trận ra quân, ĐT Việt Nam thắng Philippines 1-0 nhờ pha lập công của Đình Bắc ở phút 25. Minh Hoàng thực hiện đường căng ngang, bóng chạm chân hậu vệ Philippines và tìm đến vị trí của Đình Bắc. Tiền đạo Việt Nam dứt điểm chính xác, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Philippines nỗ lực tìm bàn gỡ trong hiệp 2 nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam. Thủ môn Lê Giang có nhiều pha cứu thua quan trọng, trong khi VAR cũng không công nhận bàn thắng của Philippines ở phút 82 do lỗi việt vị.

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Cập nhật bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất sau lượt trận đầu tiên.

Trong khi đó, Thái Lan thắng đậm Pakistan 4-0. Teerasak mở tỷ số ở phút 31, trước khi Soonsup-Bell nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, Teerasak ghi thêm hai bàn ở phút 63 và 84 để hoàn tất cú hat-trick, giúp Thái Lan giành chiến thắng thuyết phục.

Sau lượt trận đầu tiên, Thái Lan dẫn đầu bảng B với 3 điểm và hiệu số +4. Việt Nam đứng thứ hai với 3 điểm, hiệu số +1. Philippines và Pakistan chưa có điểm đứng ở các vị trí tiếp theo.

Như vậy, trận Việt Nam gặp Thái Lan ngày 29/9 sẽ là cuộc đối đầu đáng chú ý khi hai đội cùng hướng tới vị trí dẫn đầu bảng B.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

 

Yến Hoàng/VOV.VN
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