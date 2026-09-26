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Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026: Thái Lan thắng đậm trước trận gặp Việt Nam

Thứ Bảy, 18:06, 26/09/2026
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VOV.VN - Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9, Thái Lan thắng đậm Pakistan 4-0 trước khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan đại thắng Pakistan, gửi lời cảnh báo đến Việt Nam

Chiều nay (26/9), đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Pakistan trong trận ra quân ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Ở trận đấu này, Thái Lan nhập cuộc chủ động và nhanh chóng đẩy Pakistan lùi sâu về phần sân nhà.

Đội bóng áo xanh liên tục sử dụng những pha tấn công ở hai biên và các tình huống cố định để tìm kiếm bàn thắng. Phút 11, Suphanan tung cú sút xa căng và chìm từ trước vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành.

ket qua fifa asean cup 2026 thai lan thang dam truoc tran gap viet nam hinh anh 1
Thái Lan thắng dễ Pakistan (Ảnh: FAT).

Sau nhiều lần gây sức ép, Thái Lan cuối cùng cũng mở tỷ số ở phút 31. Teerasak có pha dứt điểm nhanh nhưng thủ môn Pakistan kịp thời cản phá. Tuy nhiên, bóng bật ra và được các cầu thủ Thái Lan đưa trở lại vòng cấm. Sau một pha đánh đầu cận thành tiếp tục bị thủ môn Pakistan cản phá, Teerasak nhanh chóng đá bồi, đưa Thái Lan vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thắng mở tỉ số, Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép. Phút 41, Soonsup-Bell băng vào rất nhanh sau đường trả ngược của đồng đội rồi thực hiện cú đá nối quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp một khép lại, Teerasak từng đưa bóng vào lưới Pakistan ở phút 44 nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Sang hiệp hai, đội tuyển Thái Lan tiếp tục làm chủ thế trận. Đội bóng xứ chùa vàng có một số điều chỉnh nhân sự khi lần lượt đưa Supachok và Supachai vào sân ở phút 55 nhằm tăng cường sức tấn công.

Phút 63, Supachok kiến tạo để Teerasak tung cú dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Lan. Sau đó, Pakistan nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng không tạo ra đủ sức ép về phía khung thành đối phương.

ket qua fifa asean cup 2026 thai lan thang dam truoc tran gap viet nam hinh anh 2

Đến phút 84, Thái Lan có bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0. Peeradol thực hiện đường chọc khe nhanh để Teerasak thoát xuống. Số 14 bình tĩnh xử lý rồi đánh bại thủ môn Pakistan, hoàn tất cú hat-trick trong trận đấu.

Trong những phút còn lại, Pakistan không thể tìm được bàn thắng. Sau 5 phút bù giờ, Thái Lan khép lại trận đấu với chiến thắng 4-0, qua đó có bước chạy đà hoàn hảo cho trận đấu với Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào ngày 29/9 tới.

Trí Minh/VOV.VN
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