Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT nữ Việt Nam tụt hạng nhưng vẫn top 1 Đông Nam Á

Thứ Ba, 18:38, 21/04/2026
VOV.VN - Bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố mang đến tin không vui khi ĐT nữ Việt Nam tụt bậc sau Asian Cup nữ 2026.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất nhận được sự chú ý khi có sự điều chỉnh sau VCK Asian Cup nữ 2026. Với thành tích không tốt tại giải, ĐT nữ Việt Nam tụt một bậc xuống còn 37 thế giới so với trước đó.

ĐT nữ Việt Nam từng để thua ĐT nữ Nhật Bản tại Asian Cup nữ 2026 (Ảnh: AFC)

Tại Asian Cup nữ 2026, ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng trước ĐT nữ Ấn Độ, để thua trước ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa và ĐT nữ Nhật Bản. Đó là nguyên nhân khiến ĐT nữ Việt Nam mất điểm, qua đó để ĐT nữ Nigeria vượt qua.

Dù vậy trong khu vực châu Á theo bảng xếp hạng FIFA, ĐT nữ Việt Nam vẫn đứng ở vị trí thứ 6. Tại châu Á, ĐT nữ Nhật Bản vẫn dẫn đầu khi đứng thứ 5 trong BXH FIFA, đứng sau lần lượt là Triều Tiên (hạng 11), Australia (hạng 15), Trung Quốc (hạng 16) và Hàn Quốc (hạng 19).

ĐT nữ Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á. ĐT nữ Philippines đang đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á khi xếp thứ 39 trong BXH FIFA, tiến gần đến vị trí của ĐT nữ Việt Nam. Các đội đứng sau lần lượt là Thái Lan (hạng 50), Myanmar (hạng 55), Malaysia (hạng 92),…

ĐT nữ Tây Ban Nha vẫn đang giữ vững vị trí đứng đầu BXH FIFA, đứng sau là ĐT nữ Hoa Kỳ. ĐT nữ Anh tăng một bậc để đứng ở vị trí thứ ba, trong khi ĐT nữ Đức xuống một bậc đứng ở vị trí thứ 4.

Như Đạt/VOV.VN
