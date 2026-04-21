HLV trưởng U17 Australia đánh giá U17 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất giải

Thứ Ba, 15:48, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV trưởng U17 Australia dành sự đánh giá rất cao với U17 Việt Nam trước trận bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Việt Nam đã vượt qua vòng bảng để tiến vào bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 với thành tích bất bại, ghi 14 bàn và không để thủng lưới lần nào. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Cristiano Roland là U17 Australia, đội cũng có phong độ rất ấn tượng ở vòng bảng.

U17 Australia đã giành chiến thắng trong cả 3 trận tại vòng bảng, ghi được 15 bàn và cũng không thủng lưới bàn nào. Dù gặp đối thủ mạnh nhưng U17 Việt Nam không hề nao núng khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận.

hlv truong u17 australia danh gia u17 viet nam la doi thu manh nhat giai hinh anh 1
U17 Việt Nam được đánh giá cao trước trận bán kết (Ảnh: VFF)

HLV Roland chia sẻ: “Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ và nắm được những điểm mạnh của đội tuyển Australia. Họ chắc chắn là một đối thủ rất đáng gờm. Chúng tôi đã có những phương án để ngăn chặn đối phương và hướng tới một trận đấu tốt nhất. Các cầu thủ hiện đang có tinh thần rất hưng phấn và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai”.

“Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận. Trận đấu tới là một thử thách lớn, và chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các em có thể tận hưởng trận đấu cũng như đạt được kết quả tốt”.

Chia sẻ trước màn so tài, HLV Carl Veart của U17 Australia đánh giá các cầu thủ U17 Việt Nam sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, điều mà U17 Australia cần đặc biệt lưu ý trong khâu tổ chức phòng ngự.

HLV Carl Veart cho biết: “Chúng tôi đã kiểm soát thế trận khá tốt ở các trận trước, nhưng trận đấu này sẽ khác. Các cầu thủ cần duy trì sự tập trung cao trong suốt 90 phút và không được phép mắc sai lầm. Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi gặp tại giải lần này. Trận bán kết tới chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao”.

Trận bán kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào 19h30 ngày mai 22/4.

PV/VOV.VN
Tag: Cristiano Roland U17 Việt Nam U17 Đông Nam Á 2026
Vòng 20 V-League 2025/26: Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng

VOV.VN - Vòng 20 V-League 2025/26 nhận được sự quan tâm với những trận đấu mang tính bản lề trong cuộc đua trụ hạng.

Vòng 20 V-League 2025/26: Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng

Vòng 20 V-League 2025/26: Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng

VOV.VN - Vòng 20 V-League 2025/26 nhận được sự quan tâm với những trận đấu mang tính bản lề trong cuộc đua trụ hạng.

Tiết lộ tương lai của Leo Artur tại CLB CAHN

VOV.VN - Dòng trạng thái “cảm ơn Việt Nam” của Leo Artur khiến nhiều người hâm mộ lo ngại về khả năng chia tay CLB CAHN, nhưng thực tế tiền vệ người Brazil vẫn còn hợp đồng với đội bóng ngành công an.

Tiết lộ tương lai của Leo Artur tại CLB CAHN

Tiết lộ tương lai của Leo Artur tại CLB CAHN

VOV.VN - Dòng trạng thái “cảm ơn Việt Nam” của Leo Artur khiến nhiều người hâm mộ lo ngại về khả năng chia tay CLB CAHN, nhưng thực tế tiền vệ người Brazil vẫn còn hợp đồng với đội bóng ngành công an.

CLB Thanh Hóa phải nắm quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng V-League 2025/2026

VOV.VN - Dù đối mặt nhiều khó khăn về lực lượng, CLB Thanh Hóa vẫn phải giữ quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng tại V-League 2025/2026.

CLB Thanh Hóa phải nắm quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng V-League 2025/2026

CLB Thanh Hóa phải nắm quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng V-League 2025/2026

VOV.VN - Dù đối mặt nhiều khó khăn về lực lượng, CLB Thanh Hóa vẫn phải giữ quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng tại V-League 2025/2026.

