Kết quả bóng đá Việt Nam ngày 15/4: U15 nữ Việt Nam thắng hai trận tại Australia

Thứ Tư, 13:00, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/4 được chú ý khi ĐT U15 nữ Việt Nam đã hoàn thành các trận đấu cuối cùng với nhiều tín hiệu tích cực về chuyên môn.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/4 được người hâm mộ quan tâm với các trận đấu của ĐT U15 nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Australia. Chiều 13/4, U15 nữ Việt Nam bước vào trận đấu tiếp theo gặp U15 nữ Capital Football. Ngay phút thứ 4, Trương Khánh Chi thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội và dứt điểm góc gần, mở tỉ số 1-0 sau tình huống thủ môn đối phương xử lý không tốt.

Đến phút 17, Quỳnh Lâm có pha đi bóng nỗ lực bên hành lang cánh, vượt qua hậu vệ đối phương trước khi chuyền thuận lợi để Khánh Chi dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 2-0. Sang hiệp 2, phút 53, Khánh Chi tiếp tục thể hiện khả năng pressing ấn tượng khi gây áp lực tầm cao, giành lại bóng và phối hợp cùng đồng đội ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

ket qua bong da viet nam ngay 15 4 u15 nu viet nam thang hai tran tai australia hinh anh 1
U15 nữ Việt Nam khép lại chuyến tập huấn tại Australia với hai chiến thắng (Ảnh: VFF)

Phút 56, U15 nữ Việt Nam để thủng lưới sau một tình huống mất tập trung bên cánh trái. Tiền đạo đối phương dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, bóng đi ngoài tầm với của thủ môn Hồng Anh, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng tái lập thế trận. Từ tình huống pressing tầm cao, bóng được đưa ra sau hàng phòng ngự đối phương và Khánh Chi tung cú sút quyết đoán vào góc gần, ấn định chiến thắng 4-1.

Chiều 14/4, U15 nữ Việt Nam bước vào trận tranh hạng 9/10 với đội NSW Regional. Đội thi đấu lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 21, từ quả phạt góc bên cánh trái của Kim Bình, Ma Ngọc Ánh tận dụng tốt tình huống lộn xộn trong vòng cấm để đánh đầu ghi bàn mở tỉ số 1-0.

Trong hiệp 2, U15 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, tạo thêm nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, đội giành chiến thắng 1-0.

Kết thúc giải đấu, U15 nữ Việt Nam xếp thứ 9/14 chung cuộc. Toàn đội sẽ lên đường trở về nước vào tối 15/4, khép lại chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Australia với nhiều kinh nghiệm bổ ích, hướng tới các mục tiêu phát triển trong tương lai.

PV/VOV.VN
Tag: U15 nữ Việt Nam bóng đá nữ bóng đá Việt Nam
