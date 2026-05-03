Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia: Đồng Nai chờ ngày thăng hạng V-League

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 mới nhất tiếp tục chứng kiến sự ổn định của CLB Đồng Nai. Trong trận đấu mới nhất, đội bóng này giành chiến thắng 6-0 trước Thanh Niên TP.HCM.

Trận thắng này giúp thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng duy trì khoảng cách 6 điểm với đội xếp sau là Bắc Ninh. Chỉ cần giành thêm 10 điểm ở 5 vòng còn lại, Đồng Nai sẽ chính thức vô địch và lên chơi ở V-League mùa sau.

Với thành tích bất bại từ đầu mùa, đây là mục tiêu nằm trong tầm tay của Đồng Nai và trận đấu ở vòng 18 sắp tới trên sân Bắc Ninh sẽ là màn đọ sức tâm điểm, có thể ảnh hương trực tiếp đến tấm vé lên chơi ở V-League mùa giải sau.