Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: Ấn tượng CAHN và Thanh Hóa

Vòng 21 V-League 2025/2026 chứng kiến những diễn biến đáng chú ý khi Công an Hà Nội (CAHN) tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch, trong khi cuộc đua trụ hạng trở nên căng thẳng hơn ở nhóm cuối bảng.

Trên sân Lạch Tray, CAHN chủ động áp đặt thế trận trước Hải Phòng FC ngay từ đầu. Đội khách duy trì sức ép liên tục và sớm tìm được bàn mở tỷ số ở phút 32 nhờ pha xử lý khéo léo và dứt điểm chính xác của Đình Bắc. Trước khi hiệp một khép lại, CAHN nhân đôi cách biệt sau tình huống phối hợp hiệu quả, kết thúc bằng cú đệm bóng cận thành của Adou Leygley Minh.

Sang hiệp hai, HLV Polking điều chỉnh nhân sự nhằm giữ nhịp kiểm soát. Dù Hải Phòng nỗ lực tấn công, hàng thủ CAHN chơi chắc chắn, bảo toàn chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp CAHN củng cố ngôi đầu với khoảng cách 12 điểm so với Thể Công Viettel.

Ở các trận đấu cùng giờ, PVF CAND hòa 0-0 với Hà Tĩnh FC, qua đó tạm thoát vị trí cuối bảng. Trong khi đó, màn so tài giữa Thanh Hóa FC và CLB TP.HCM diễn ra kịch tính. Đội chủ nhà sớm vượt lên ở phút 11, nhưng Thanh Hóa lập tức đáp trả chỉ sau một phút với bàn gỡ của Ngọc Mỹ. Hai đội sau đó thi đấu thận trọng, hạn chế sai lầm.

Cuối trận, TP.HCM gia tăng sức ép nhưng không thể tận dụng cơ hội, đành chấp nhận hòa 1-1. Sau vòng đấu, Thanh Hóa và TP.HCM cùng có 21 điểm, tạm đứng giữa bảng xếp hạng và tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối.

