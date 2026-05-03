  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: Ấn tượng CAHN và Thanh Hóa

Chủ Nhật, 06:00, 03/05/2026
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất, CAHN thắng Hải Phòng 2-0 để tiến thêm một bước tới ngôi vô địch, trong khi Thanh Hóa xuất sắc cầm hòa CLB TP.HCM.

Vòng 21 V-League 2025/2026 chứng kiến những diễn biến đáng chú ý khi Công an Hà Nội (CAHN) tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch, trong khi cuộc đua trụ hạng trở nên căng thẳng hơn ở nhóm cuối bảng.

Trên sân Lạch Tray, CAHN chủ động áp đặt thế trận trước Hải Phòng FC ngay từ đầu. Đội khách duy trì sức ép liên tục và sớm tìm được bàn mở tỷ số ở phút 32 nhờ pha xử lý khéo léo và dứt điểm chính xác của Đình Bắc. Trước khi hiệp một khép lại, CAHN nhân đôi cách biệt sau tình huống phối hợp hiệu quả, kết thúc bằng cú đệm bóng cận thành của Adou Leygley Minh.

CAHN đánh bại Hải Phòng.

Sang hiệp hai, HLV Polking điều chỉnh nhân sự nhằm giữ nhịp kiểm soát. Dù Hải Phòng nỗ lực tấn công, hàng thủ CAHN chơi chắc chắn, bảo toàn chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp CAHN củng cố ngôi đầu với khoảng cách 12 điểm so với Thể Công Viettel.

Ở các trận đấu cùng giờ, PVF CAND hòa 0-0 với Hà Tĩnh FC, qua đó tạm thoát vị trí cuối bảng. Trong khi đó, màn so tài giữa Thanh Hóa FC và CLB TP.HCM diễn ra kịch tính. Đội chủ nhà sớm vượt lên ở phút 11, nhưng Thanh Hóa lập tức đáp trả chỉ sau một phút với bàn gỡ của Ngọc Mỹ. Hai đội sau đó thi đấu thận trọng, hạn chế sai lầm.

PVF CAND chia điểm với Hà Tĩnh.
Thanh Hóa xuất sắc cầm hòa CLB TP.HCM trên sân khách.

Cuối trận, TP.HCM gia tăng sức ép nhưng không thể tận dụng cơ hội, đành chấp nhận hòa 1-1. Sau vòng đấu, Thanh Hóa và TP.HCM cùng có 21 điểm, tạm đứng giữa bảng xếp hạng và tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 tính đến sáng 3/5.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Hoàng Yến/VOV.VN
Saka và Gyokeres rực sáng, Arsenal thắng đậm Fulham
Kết quả vòng 21 V-League: CAHN thắng dễ Hải Phòng, Thanh Hóa hòa kịch tính
Tin bóng đá 2-5: U17 Việt Nam gặp thử thách ngay trận ra quân U17 châu Á 2026
Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026
