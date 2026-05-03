Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất

Chủ Nhật, 06:15, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất tính đến sáng 3/5, hai đầu bảng xếp hạng đều căng.

Cuộc đua tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/2026 đang bước vào giai đoạn quyết định khi cả hai đầu bảng xếp hạng đều diễn biến căng thẳng sau vòng 35. Tâm điểm là chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Fulham, giúp “Pháo thủ” nâng tổng điểm lên 76 và tạm thời tạo khoảng cách 6 điểm so với Man City trong cuộc đua vô địch.

Arsenal nhập cuộc chủ động và nhanh chóng áp đặt thế trận. Phút 9, Bukayo Saka kiến tạo để Viktor Gyokeres mở tỷ số. Đến phút 40, hai cầu thủ này tiếp tục phối hợp ăn ý, lần này Saka trực tiếp ghi bàn nhân đôi cách biệt. Trước khi hiệp 1 khép lại, Leandro Trossard kiến tạo để Gyokeres hoàn tất cú đúp, ấn định lợi thế 3-0.

bang xep hang ngoai hang anh 2025 2026 moi nhat hinh anh 1
Arsenal thắng đậm Fulham.

Sang hiệp 2, Fulham nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà. William Saliba cùng các đồng đội duy trì sự tập trung, hóa giải hiệu quả các tình huống tấn công của đối phương. Arsenal thậm chí còn suýt ghi thêm bàn khi cú đánh đầu của Riccardo Calafiori đưa bóng dội xà ngang.

bang xep hang ngoai hang anh 2025 2026 moi nhat hinh anh 2
Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất tính đến sáng 3/5.

Ở các trận đấu khác, Wolverhampton Wanderers hòa Sunderland 1-1, Newcastle United thắng 3-1 trước Brighton & Hove Albion, trong khi Brentford vượt qua West Ham United với tỷ số 3-0. Thất bại nặng nề khiến West Ham tiếp tục đối mặt nguy cơ lớn trong cuộc chiến trụ hạng khi mùa giải chỉ còn ít vòng đấu là hạ màn.

PV/VOV.VN
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Fulham vòng 35 Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Fulham, vòng 35 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 23h30 ngày 2/5/2026.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Biến động cuộc đua trụ hạng

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất, cuộc đua trụ hạng có biến động sau khi Leeds thắng Burnley 3-1 ở trận đấu sớm nhất vòng 35.

Lịch thi đấu vòng 35 Ngoại hạng Anh 2025/26: Rực lửa màn thư hùng tại Old Trafford

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 35 Ngoại hạng Anh 2025/2026: MU tiếp đón Liverpool trên sân nhà, trong khi Man City có chuyến làm khách trên sân của Everton.

