Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Biến động cuộc đua trụ hạng

Trong trận đấu sớm nhất vòng 35 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Leeds đã giành chiến thắng 3-1 khi tiếp đón Burnley. Những người ghi bàn cho đội chủ nhà ở trận này là Anton Stach (8'), Noah Okafor (52') và Dominic Calvert-Lewin (56'). Trong khi đó, Loum Tchaouna là tác giả bàn danh dự của đội khách ở phút 71.

Với kết quả này, Leeds có 43 điểm và vươn lên đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026, tạm thời đẩy Newcastle xuống vị trí thứ 15. Đội chủ sân Elland Road đang hơn Tottenham ở vị trí xuống hạng 9 điểm nhưng chơi nhiều hơn 1 trận.

Hiện tại, Leeds vẫn còn khả năng xuống hạng trên lý thuyết dù Tottenham có kết quả thi đấu ra sao trước Aston Villa ở vòng đấu này. Tuy nhiên, thầy trò HLV Daniel Farke đã gần như chắc chắn trụ hạng và có thể chính thức hoàn thành mục tiêu trụ lại Ngoại hạng Anh khi chạm trán Tottenham ở vòng đấu tới.

Về phần Burnley, đội bóng này đã sớm nhận vé xuống hạng và tiếp tục đứng áp chót với 17 điểm sau trận thua Leeds. Đội cuối bảng Wolves sẽ vươn lên đứng áp chót và đẩy Burnley xuống vị trí "đội sổ" nếu giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn trở lên trước Sunderland, nhưng kịch bản này rất khó xảy ra.