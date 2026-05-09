Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia mới nhất: Căng thẳng đua lên hạng V-League
Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 mới nhất, cuộc đua đến chức vô địch cùng tấm vé thăng hạng V-League mùa sau đang diễn ra rất hấp dẫn giữa 2 đội Bắc Ninh và Đồng Nai.
Sau chiến thắng 2-1 của Bắc Ninh trước Đồng Nai, Bắc Ninh chỉ còn kém đối thủ trực tiếp 3 điểm trong khi mùa giải vẫn còn đến 4 vòng đấu.
Trong khi đó ở nhóm cuối bảng, Thanh Niên TP.HCM gần như cầm chắc vé xuống hạng sau trận thua 2-3 trước Quy Nhơn United trên sân nhà.