Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: Biến động cuộc đua trụ hạng

Trong trận đấu sớm nhất vòng 22 V-League 2025/2026, Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-0 khi tiếp đón CLB TP.HCM. Những người ghi bàn cho đội chủ nhà ở trận này là Võ Nguyên Hoàng ở phút 27 và Makaric ở phút 45+3.

Chiến thắng trước CLB TP.HCM giúp Đà Nẵng có 16 điểm và tạm thời vươn lên đứng áp chót trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026. Trong khi đó, PVF-CAND (14 điểm) bị đẩy xuống đáy bảng trước chuyến làm khách của HAGL vào lúc 17h00 ngày 10/5.

Cập nhật bảng xếp hạng V-League sau trận Đà Nẵng 2-0 CLB TP.HCM. (Ảnh: VPF)

Việc đánh bại CLB TP.HCM cũng giúp Đà Nẵng chấm dứt chuỗi 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Trước đó, lần gần nhất Đà Nẵng được hưởng niềm vui là khi đánh bại PVF-CAND 3-0 tại V-League hôm 28/2.

CLB TP.HCM tiếp tục đứng thứ 12 – vị trí an toàn cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League. Tuy nhiên, Đà Nẵng đã thu hẹp khoảng cách với CLB TP.HCM xuống còn 5 điểm. Ngoài ra, đoàn quân của HLV Ueno Nobuhiro có nguy cơ bị 2 đội xếp trên là Thanh Hóa và HAGL nới rộng cách biệt.