Bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia mới nhất: Đồng Nai giữ vững ngôi đầu

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi Đồng Nai tiếp tục duy trì ưu thế trong cuộc đua vô địch. Gặp Trẻ PVF-CAND trên sân nhà, Đồng Nai không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỉ số 2-0 nhờ công của Chu Văn Kiên và Alex Sandro.

Chiến thắng này giúp Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu với khoảng cách 6 điểm nhiều hơn đội đứng sau là Bắc Ninh. Gặp Long An trên sân khách, Bắc Ninh giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 nhờ công của Bruno Cunha để tiếp tục bám đuổi Đồng Nai trong cuộc đua vô địch.

