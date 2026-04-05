Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/4: Xác định đội cuối cùng vào bán kết

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/4 được người hâm mộ quan tâm với trận đấu giữa West Ham vs Leeds United trong khuôn khổ tứ kết FA Cup 2025/26. Cả hai đội đều cần một đòn bẩy về mặt tâm lý cho cuộc đua trụ hạng cuối mùa khi đều đang nằm trong nhóm nguy hiểm.

Trận đấu giữa West Ham vs Leeds United sẽ xác định được đội cuối cùng vào bán kết FA Cup (Ảnh: FA)

West Ham hiện đang trong nhóm “cầm đèn đỏ” khi đứng ở vị trí thứ 18, Leeds United cũng đang không thắng 5 trận liên tiếp và rơi gần xuống nhóm có nguy cơ xuống hạng. Một chiến thắng sẽ là điểm tựa tâm lý để đội chiến thắng trở lại cuộc đua trụ hạng.

Trong khi đó ở Serie A, Inter Milan sẽ có trận đấu khó khăn khi chạm trán AS Roma trên sân nhà. Sau ba trận không thắng, Inter Milan dù vẫn đứng vững ở ngôi đầu bảng nhưng đang dần bị AC Milan thu hẹp khoảng cách về điểm số trong cuộc đua vô địch.

Nếu tiếp tục không thắng, Inter Milan hoàn toàn có thể bị AC Milan rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm. Tuy nhiên, AS Roma là đối thủ không hề dễ chịu nên nhiệm vụ giành trọn 3 điểm không hề đơn giản với Inter Milan.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 5/4:

FA Cup

5/4 West Ham - Leeds United

Serie A

5/4 20h00 Cremonese - Bologna

5/4 23h00 Pisa - Torino

6/4 1h45 Inter Milan - AS Roma

La Liga

5/4 19h00 Getafe - Athletic Bilbao

5/4 21h15 Valencia - Celta Vigo

5/4 23h30 Real Oviedo - Sevilla

6/4 2h00 Alaves - Osasuna

Bundesliga

5/4 20h30 Union Berlin - St Pauli

5/4 22h30 Eintracht Frankfurt - Koln