  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/4: Xác định đội cuối cùng vào bán kết

Chủ Nhật, 07:00, 05/04/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/4 nhận được sự chú ý khi xác định được đội cuối cùng vào bán kết FA Cup mùa giải 2025/26.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/4 được người hâm mộ quan tâm với trận đấu giữa West Ham vs Leeds United trong khuôn khổ tứ kết FA Cup 2025/26. Cả hai đội đều cần một đòn bẩy về mặt tâm lý cho cuộc đua trụ hạng cuối mùa khi đều đang nằm trong nhóm nguy hiểm.

lich thi dau bong da hom nay 5 4 xac dinh doi cuoi cung vao ban ket hinh anh 1
Trận đấu giữa West Ham vs Leeds United sẽ xác định được đội cuối cùng vào bán kết FA Cup (Ảnh: FA)

West Ham hiện đang trong nhóm “cầm đèn đỏ” khi đứng ở vị trí thứ 18, Leeds United cũng đang không thắng 5 trận liên tiếp và rơi gần xuống nhóm có nguy cơ xuống hạng. Một chiến thắng sẽ là điểm tựa tâm lý để đội chiến thắng trở lại cuộc đua trụ hạng.

Trong khi đó ở Serie A, Inter Milan sẽ có trận đấu khó khăn khi chạm trán AS Roma trên sân nhà. Sau ba trận không thắng, Inter Milan dù vẫn đứng vững ở ngôi đầu bảng nhưng đang dần bị AC Milan thu hẹp khoảng cách về điểm số trong cuộc đua vô địch.

Nếu tiếp tục không thắng, Inter Milan hoàn toàn có thể bị AC Milan rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm. Tuy nhiên, AS Roma là đối thủ không hề dễ chịu nên nhiệm vụ giành trọn 3 điểm không hề đơn giản với Inter Milan.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 5/4:

FA Cup

5/4 West Ham - Leeds United

Serie A

5/4 20h00 Cremonese - Bologna

5/4 23h00 Pisa - Torino

6/4 1h45 Inter Milan - AS Roma

La Liga

5/4 19h00 Getafe - Athletic Bilbao

5/4 21h15 Valencia - Celta Vigo

5/4 23h30 Real Oviedo - Sevilla

6/4 2h00 Alaves - Osasuna

Bundesliga

5/4 20h30 Union Berlin - St Pauli

5/4 22h30 Eintracht Frankfurt - Koln

Như Đạt/VOV.VN
Tin liên quan

Kết quả vòng 17 V-League 25/26: Hải Phòng gieo sầu cho Hà Nội FC

VOV.VN - Kết quả vòng 17 V-League 2025/2026, Hải Phòng giành chiến thắng 1-0 trước Hà Nội FC ở màn so tài tại Lạch Tray.

Tin bóng đá 4-4: HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam bất ngờ đón loạt tin vui

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 4-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam bất ngờ đón loạt tin vui; Ronaldo tỏa sáng rực rỡ ở ngày trở lại sau chấn thương; Neymar đối diện án treo giò cực nặng…

Trận cầu tâm điểm ở Cúp C1 châu Âu có thể vắng ngôi sao sáng giá

VOV.VN - Harry Kane - ngôi sao của Bayern Munich có thể sẽ vắng mặt trong trận gặp Real Madrid ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

