Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 19/3: Barcelona "huỷ diệt" Newcastle

Thứ Năm, 02:47, 19/03/2026
VOV.VN - Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 19/3 nhận được sự chú ý khi Barcelona giành chiến thắng đậm khi tiếp đón Newcastle trên sân nhà.

Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 19/3 nhận được sự chú ý khi Barcelona giành chiến thắng đậm khi tiếp đón Newcastle trên sân nhà.

02:45

Được thi đấu trên sân nhà, Barcelona sớm có bàn thắng mở tỉ số nhờ công của Raphinha với cú dứt điểm trong vòng cấm ở phút thứ 6. Đến phút 15, Newcastle có bàn gỡ hoà nhờ công của Elanga.

Chỉ ba phút sau, Barca lại vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Bernal. Tuy nhiên đến phút 28, Elanga ghi cú đúp bàn thắng giúp Newcastle có bàn gỡ hoà. Cuối hiệp một, Barcelona được hưởng phạt đền và Yamal thực hiện thành công cú sút 11 mét mang về bàn thắng dẫn trước cho Barcelona.

Sang hiệp hai, Barcelona hoàn toàn kiểm soát thế trận trong những phút đầu và có liên tiếp 4 bàn thắng nhờ công của Fermin Lopez, Lewandowski (cú đúp) và Ferran Torres.

Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc là 7-2. Barcelona vào tứ kết cúp C1 châu Âu mùa này với tổng tỉ số 8-3 sau hai lượt trận. 

10:29

Barcelona có trận hoà 1-1 trước Newcastle khi thi đấu trên sân khách ở lượt đi. Trong trận lượt về khi được thi đấu trên sân nhà, Barca có lợi thế lớn hơn hẳn khi đã quen với nhịp độ thi đấu tại vòng loại trực tiếp cúp C1 châu Âu.

Dù vậy, Newcastle vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ khi từng gây ra rất nhiều khó khăn cho Barcelona ở lượt đi. Nếu chơi phòng ngự phản công ở lượt về, Newcastle hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ nhờ dàn cầu thủ mạnh mẽ và giàu tốc độ.

Ngoài ra, Barcelona vẫn có thành tích đối đầu vượt trội khi chạm trán Newcastle. Trong lịch sử đối đầu tại cúp C1 châu Âu, hai đội đã gặp nhau 6 lần với phần thắng nghiêng hẳn về Barcelona (4 chiến thắng). Newcastle chỉ một lần duy nhất giành chiến thắng vào năm 1997 khi hai đội lần đầu tiên gặp nhau ở đấu trường này tại vòng bảng.

10:29
00:33

Cầu thủ hai đội khởi động trước trận đấu (Ảnh: UEFA)

00:38
00:46

Trận đấu bắt đầu! Newcastle là đội giao bóng trước.

00:48

2': Không được! Tonalli có pha đá phạt trực tiếp chếch về cánh trái theo hướng tấn công nhưng các cầu thủ phòng ngự Barca đã phá bóng ra xa khung thành.

00:50

3': Nguy hiểm! Barnes tung ra cú sút nhanh trong vòng cấm nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của thủ thành Joan 
Garcia.

00:53

6': VÀOOOOO !!! Từ pha thoát pressing ở giữa sân, Yamal xộc thẳng vào trung lộ rồi chọc khe cho Fermin Lopez nhả bóng lại, tạo điều kiện cho Raphinha cứa lòng trong vòng cấm mang về bàn mở tỉ số. Tỉ số của trận đấu là Barcelona 1-0 Newcastle.

00:55
Raphinha ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Rẹuters)
00:58

12': Không được! Newcastle có pha treo bóng từ cánh trái theo hướng tấn công của Tonali nhưng các cầu thủ Barca kịp thời phá bóng ra xa khung thành.

01:01

15': VÀOOOO !!! Từ pha phản công nhanh, Hall căng ngang để Elanga thoải mái dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn ghi bàn. Tỉ số của trận đấu là Barcelona 1-1 Newcastle.

01:05

18': VÀOOOOO !!! Barca nhanh chóng có bàn dẫn trước. Từ pha đá phạt trực tiếp, Raphinha treo bóng để Gerard Martin đánh đầu chuyền bóng để Bernal dứt điểm cận thành ghi bàn. Tỉ số của trận đấu là Barcelona 2-1 Newcastle.

01:07

21': Thay người! Barca sớm có sự thay đổi cầu thủ khi Araujo vào thay cho Eric Garcia.

01:08
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
01:12

26': Không được! Newcastle nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng chưa thành công,

01:14

28': VÀOOOOO !!! Newcastle có pha tấn công nhanh, Barnes có pha căng ngang để Elanga thoải mái dứt điểm vào lưới trống. Tỉ số của trận đấu là là Barcelona 2-2 Newcastle. 

01:18

32': Việt vị! Elanga căng ngang để Gordon băng lên dứt điểm trong thế đối mặt nhưng cầu thủ của Newcastle trước đó đã rơi vào thế việt vị.

01:19
Ảnh: Reuters
01:23

37': Không được! Newcastle có pha phản công nhanh nhưng pha căng ngang của Elanga không đến được vị trí của đổng đội khi các cầu thủ Barcelona kịp thời cắt bóng.

01:26

40': Nguy hiểm! Lewandowski có pha dứt điểm trống trải trong vòng cấm nhưng cú sút lại bị Burn kịp thời ngăn chặn.

01:33

45+1': Không vào! Từ đường phản công nhanh, Raphinha dứt điểm khiến thủ thành Ramsdale buộc phải đẩy bóng nhưng trong pha đá bồi cận thành, Yamal lại sút bóng vọt xà ngang.

01:37

45+6': VÀOOOOOO !!! Trippier có pha kéo tay Raphinha, trọng tài sau khi tham khảo VAR xác định có phạt đền cho Barcelona. Trên chấm 11 mét, Yamal thực hiện thành công cú sút mang về bàn thắng dẫn trước. Tỉ số của trận đấu là Barcelona 3-2 Newcastle.

01:38

Hiệp một kết thúc. Tỉ số của trận đấu đang là Barcelona 3-2 Newcastle.

01:41
Ảnh: Reuters
01:55

Hiệp hai bắt đầu!

01:59

49': Nguy hiểm! Raphinha có pha dứt điểm nhanh trong vòng cấm nhưng Ramsdale kịp thời đổ người cứu thua cho Newcastle.

02:03

51': VÀOOOOO !!! Từ đường phản công nhanh, Raphinha tung ra đường chuyền một chạm để Fermin Lopez thoát xuống ròi dứt điểm sệt hiểm hóc không cho Ramsdale cơ hội cứu thua. Tỉ số của trận đấu là Barcelona 4-2 Newcastle.

02:09

56': VÀOOOOO !!! Từ pha treo bóng ở chấm phạt góc, Lewandowski bật cao đánh đầu cận thành ghi bàn. Tỉ số của trận đấu là Barcelona 5-2 Newcastle.

02:11
Ảnh: Reuters
02:12

61': VÀOOOOO !!! Newcastle đã vỡ trận. Từ đường chuyền của Yamal, Lewandowski thoải mái thực hiện động tác giả sút rồi dứt điểm chéo góc ghi bàn. Tỉ số của trận đấu là Barcelona 6-2 Newcastle.

02:16

66': Không được! Barcelona vẫn chủ động kiểm soát thế trận khiến Newcasle gần như không có cơ hội lên bóng.

02:24

72': VÀOOOOOO !!! Từ đường chuyền bất cẩn của cầu thủ Newcastle, Raphinha nhận bóng trước vòng cấm rồi thoải mái dứt điểm sệt trong thế đối mặt thủ môn để ghi bàn. Tỉ số của trận đấu là Barcelona 7-2 Newcastle.

02:28

77': Việt vị! Ferran Torres có pha thoát xuống rất nhanh sau đường chuyền của đồng đội nhưng cầu thủ của Barcelona đã rơi vào thế việt vị.

02:30
Ảnh: Reuters
02:30

80': Không được! Barnes có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng không thủ thành Joan Garcia không gặp khó khăn để bắt gọn bóng.

02:36

86': Nguy hiểm! Yamal tung ra cú sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Ramsdale đã kịp thời bắt gọn.

02:41

Trận đấu kết thúc mà không có phút bù giờ nào. Barcelona giành chiến thắng với tỉ số 7-2, qua đó vào tứ kết với tổng tỉ số 8-3.

Như Đạt/VOV.VN
Tag: Barcelona Newcastle cúp C1 châu Âu
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Galatasaray Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Galatasaray thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 19/3.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Galatasaray Cúp C1 châu Âu

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Galatasaray Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Galatasaray thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 19/3.

Xác định 4 đội giành vé vào tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

VOV.VN - Loạt trận lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra rạng sáng 18/3 đã xác định những cái tên góp mặt tại tứ kết, trong đó Real Madrid và Arsenal tiếp tục thể hiện bản lĩnh, còn Sporting CP tạo nên màn ngược dòng khó tin.

Xác định 4 đội giành vé vào tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Xác định 4 đội giành vé vào tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

VOV.VN - Loạt trận lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra rạng sáng 18/3 đã xác định những cái tên góp mặt tại tứ kết, trong đó Real Madrid và Arsenal tiếp tục thể hiện bản lĩnh, còn Sporting CP tạo nên màn ngược dòng khó tin.

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Real và Arsenal vào tứ kết, Sporting ngược dòng khó tin

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 18/3, Real Madrid và Arsenal giành vé vào tứ kết, trong khi Sporting Lisbon có màn lội ngược dòng khó tin trước Bodo/Glimt.

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Real và Arsenal vào tứ kết, Sporting ngược dòng khó tin

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Real và Arsenal vào tứ kết, Sporting ngược dòng khó tin

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 18/3, Real Madrid và Arsenal giành vé vào tứ kết, trong khi Sporting Lisbon có màn lội ngược dòng khó tin trước Bodo/Glimt.

Bóng đá Việt Nam
