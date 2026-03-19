Kết quả cúp C1 châu Âu hôm nay 19/3: Barcelona "huỷ diệt" Newcastle

02:45

Được thi đấu trên sân nhà, Barcelona sớm có bàn thắng mở tỉ số nhờ công của Raphinha với cú dứt điểm trong vòng cấm ở phút thứ 6. Đến phút 15, Newcastle có bàn gỡ hoà nhờ công của Elanga.

Chỉ ba phút sau, Barca lại vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Bernal. Tuy nhiên đến phút 28, Elanga ghi cú đúp bàn thắng giúp Newcastle có bàn gỡ hoà. Cuối hiệp một, Barcelona được hưởng phạt đền và Yamal thực hiện thành công cú sút 11 mét mang về bàn thắng dẫn trước cho Barcelona.

Sang hiệp hai, Barcelona hoàn toàn kiểm soát thế trận trong những phút đầu và có liên tiếp 4 bàn thắng nhờ công của Fermin Lopez, Lewandowski (cú đúp) và Ferran Torres.

Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc là 7-2. Barcelona vào tứ kết cúp C1 châu Âu mùa này với tổng tỉ số 8-3 sau hai lượt trận.