Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal vô địch sớm

Thứ Tư, 06:00, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau 37 vòng đấu, Arsenal giành chức vô địch sớm 1 lượt trận.

Kết quả bóng đá hôm nay 20/5 chứng kiến bước ngoặt lớn của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/2026 khi Arsenal chính thức lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Ở trận cầu quyết định, Man City bị AFC Bournemouth cầm hòa 1-1 dù Erling Haaland ghi bàn ở phút 90+5.

Bournemouth gây bất ngờ với bàn mở tỷ số của Kroupi trong hiệp một và chơi đầy kiên cường trước sức ép lớn từ Man City. Dù Haaland kịp gỡ hòa cuối trận, đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn đánh rơi điểm số quan trọng, qua đó chính thức nhìn Arsenal đăng quang.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau vòng 37.

Ở trận đấu khác, Chelsea giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Tottenham Hotspur trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Enzo Fernandez mở tỷ số cho Chelsea ở phút 18 bằng cú sút xa đẹp mắt trước khi Andrey Santos nhân đôi cách biệt trong hiệp hai.

Tottenham chỉ có được bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Richarlison ở phút 74. Thất bại này khiến Spurs chưa thể chắc suất trụ hạng sớm, trong khi Chelsea tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vé dự cúp châu Âu mùa sau.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal chờ vô địch sớm

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 19/5: Arsenal giành chiến thắng tối thiểu trước Burnley ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 và tiến rất gần đến chức vô địch sau 22 năm chờ đợi.

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Burnley thuộc khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 19/5.

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, Tottenham có thời cơ lớn để trụ hạng thành công khi West Ham nhận trận thua ở vòng 37.

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh tối 17-5: Bruno cán mốc 20 kiến tạo, MU có 3 điểm nghẹt thở trước Nottingham trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 37.

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Nottingham thuộc khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 18h30 ngày 17/5.

