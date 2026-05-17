Kết quả Ngoại hạng Anh tối 17-5: Bruno cán mốc 20 kiến tạo, MU có 3 điểm nghẹt thở

20:39

Bước vào trận đấu cuối cùng trên sân nhà trong mùa giải 2025-2026, các cầu thủ MU nhập cuộc đầy quyết tâm khi tiếp đón Nottingham tại Old Trafford.

Ảnh: Reuters

Ngay phút thứ 6, Luke Shaw đã tung ra cú volley chân trái không thể cản phá mở tỷ số cho Quỷ đỏ. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà chơi đầy hưng phấn nhưng lần lượt Mbeumo, Matheus Cunha hay Amad Diallo đều không thể tận dụng cơ hội ghi bàn.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Bước sang hiệp hai, Mbeumo ngay lập tức có tình huống khiến các CĐV MU ăn mừng hụt khi bắt volley chân phải cận thành nhưng lại đưa bóng lên khán đài. Không thể tận dụng các cơ hội, đội chủ nhà đã phải trả giá khi để Morato đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Senne Lammens, quân bình tỷ số 1-1 cho Nottingham ở phút 53.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Chỉ 2 phút sau đó, Matheus Cunha tái lập thế dẫn bàn cho MU với pha dứt điểm tinh tế bằng chân phải. Sau hàng loạt cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ của đội chủ nhà, Bruno đã có đường kiến tạo thứ 20 trong mùa giải để Mbeumo nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 76.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Dù 2 phút sau đó, Giggbs-White rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Nottingham nhưng đây là tất cả những gì đội khác làm được. Thậm chí trong những phút cuối trận, MU còn bỏ lỡ cả tá cơ hội ghi bàn khi cả Zirkzee hay Diallo đều không thể ghi bàn. Dalot còn có pha dứt điểm chân trái trúng cột dọc hết sức đáng tiếc.

Chung cuộc MU giành thắng lợi với tỷ số 3-2 trước Nottingham.