Kết quả Ngoại hạng Anh tối 17-5: Bruno cán mốc 20 kiến tạo, MU có 3 điểm nghẹt thở
Bước vào trận đấu cuối cùng trên sân nhà trong mùa giải 2025-2026, các cầu thủ MU nhập cuộc đầy quyết tâm khi tiếp đón Nottingham tại Old Trafford.
Ngay phút thứ 6, Luke Shaw đã tung ra cú volley chân trái không thể cản phá mở tỷ số cho Quỷ đỏ. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà chơi đầy hưng phấn nhưng lần lượt Mbeumo, Matheus Cunha hay Amad Diallo đều không thể tận dụng cơ hội ghi bàn.
Bước sang hiệp hai, Mbeumo ngay lập tức có tình huống khiến các CĐV MU ăn mừng hụt khi bắt volley chân phải cận thành nhưng lại đưa bóng lên khán đài. Không thể tận dụng các cơ hội, đội chủ nhà đã phải trả giá khi để Morato đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Senne Lammens, quân bình tỷ số 1-1 cho Nottingham ở phút 53.
Chỉ 2 phút sau đó, Matheus Cunha tái lập thế dẫn bàn cho MU với pha dứt điểm tinh tế bằng chân phải. Sau hàng loạt cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ của đội chủ nhà, Bruno đã có đường kiến tạo thứ 20 trong mùa giải để Mbeumo nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 76.
Dù 2 phút sau đó, Giggbs-White rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Nottingham nhưng đây là tất cả những gì đội khác làm được. Thậm chí trong những phút cuối trận, MU còn bỏ lỡ cả tá cơ hội ghi bàn khi cả Zirkzee hay Diallo đều không thể ghi bàn. Dalot còn có pha dứt điểm chân trái trúng cột dọc hết sức đáng tiếc.
Chung cuộc MU giành thắng lợi với tỷ số 3-2 trước Nottingham.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Nottingham vòng 37 Ngoại hạng Anh
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Nottingham thuộc khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 18h30 ngày 17/5.
Trận đấu cuối cùng trên sân Old Trafford tại Ngoại hạng Anh mùa này không còn mang nhiều ý nghĩa về điểm số với MU hay Nottingham. Nhưng với riêng Quỷ đỏ thành Manchester, đây vẫn là một trận cầu mà họ muốn giành một chiến thắng để tạo cảm giác tích cực và khép lại một năm đầy biến động.
Xét về phong độ, MU rõ ràng có cơ sở để tự tin vào việc giành được 3 điểm. Quỷ đỏ thắng 4, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Quan trọng hơn, họ đã tìm lại được sự ổn định kể từ khi Carrick tiếp quản đội bóng sau giai đoạn hỗn loạn thời Ruben Amorim. MU hiện chơi thực dụng hơn, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và ít rơi vào trạng thái hỗn loạn chiến thuật như hồi đầu mùa.
Dấu hiệu tích cực lớn nhất nằm ở tuyến giữa. Casemiro đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng sẽ đá trận cuối cùng tại Old Trafford trước khi rời CLB vào mùa hè này. Sự hiện diện của tiền vệ người Brazil giúp MU cải thiện đáng kể khả năng tranh chấp và chống phản công, yếu tố đặc biệt quan trọng khi đối đầu Nottingham.
Tuy nhiên, Nottingham dưới thời Vitor Pereira không phải đối thủ dễ chơi. Họ thắng 5, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 7 trận gần đây trên mọi đấu trường. Kể từ khi Pereira dẫn dắt đội bóng hồi tháng 2, Nottingham chơi giàu năng lượng hơn hẳn và đã thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng.
Trong trận này, MU sẽ không có sự phục vụ của Matthijs de Ligt vì chấn thương, trong khi Benjamin Sesko và Manuel Ugarte chưa chắc chắn ra sân.
Về phần mình, Nottingham sẽ phải bỏ qua Nicolo Savona, John Victor, Callum Hudson-Odoi, Willy Boly do chấn thương. Còn khả năng ra sân của Murillo, Ibrahim Sangare, Morgan Gibbs-White, Ola Aina, Zach Abbott chỉ là 50/50.
Đội hình ra sân:
MU (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo.
Dự bị: Bayindir, Dorgu, Heaven, Malacia, Mazraoui, Yoro, Mount, Ugarte, Zirkzee.
Nottingham Forest (4-4-2): Sels; Williams, Morato, Milenkovic, Netz; Hutchinson, Anderson, Dominguez, Gibbs-White; Wood, Igor Jesus.
Dự bị: Victor, Ortega, Sangaré, Awoniyi, Yates, Cunha, McAtee, Bakwa, Abbott.
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà MU ra sân trong trang phục áo đỏ - quần trắng, trong khi các cầu thủ Nottingham mặc áo trắng - quần xanh đen và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
6': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Bruno treo bóng vào vòng cấm tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm Nottingham và Luke Shaw khống chế bóng khéo léo trước khi tung ra cú volley chân trái găm bóng chìm vào góc xa, tung lưới thủ môn Sels bên phía đội khách, mở tỷ số cho MU !!!
14': Sút xa !!! Bruno đập nhả một chạm cùng Casemiro ở trung lộ trước khi tung ra cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Sels đã ôm gọn bóng cứu thua cho Nottingham.
21': Đối mặt !!! Gibbs-White phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt nhưng không thể chiến thắng thủ môn Senne Lammens với cú sút chân trái chìm vào góc xa.
Ngay lập tức MU tổ chức phản công, Matheus Cunha chọc khe tinh tế cho Mbeumo thoát xuống, đi bóng qua cả thủ môn Sels bên phía Nottingham nhưng lại sút bóng trúng cột dọc bật ra. Casemiro băng vào dứt điểm bồi chân phải lại đưa bóng đi chệch cột dọc hết sức đáng tiếc.
29': Sai lầm !!! Thủ môn Senne Lammens chuyền bóng cho Kobbie Mainoo ngay trong vòng cấm nhưng bị tiền đạo Nottingham bắt bài. Mặc dù vậy, Mainoo đã xử lí tinh tế với pha xoay com-pa giữa bóng trong chân khiến cầu thủ đối phương bị trọng tài thổi phạt.
31': Dứt điểm !!! Lisandro Martinez đi bóng hai nhịp đảo chân khéo léo vượt qua cầu thủ Nottingham trước khi chuyền bóng cho Bruno trong thế trống trải trước vòng cấm nhưng đội trưởng MU lại tung ra cú sút chân phải đưa bóng thẳng lên khán đài sân Old Trafford.
33': Đánh đầu !!! Anderson treo bóng từ chấm đá phạt trực tiếp ngang đường biên ngang bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Nottingham để Domínguez di chuyển băng cắt và dứt điểm bằng đầu cận thành nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU.
38': Cơ hội !!! Bruno treo bóng từ chấm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU khiến thủ môn Sels phải lao ra đấm bóng giải nguy cho Nottingham nhưng Lisandro Martinez băng vào bắt volley chân trái nhưng bóng trúng người Anderson bật ra.
42': Nguy hiểm !!! Dalot treo bóng vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ MU để Amad Diallo bật cao đánh đầu cận thành nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành thủ môn Sels bên phía Nottingham.
45'+1: Hết hiệp một !!! MU tạm dẫn trước Nottingham với tỷ số 1-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên, nhờ pha lập công duy nhất của Luke Shaw ở ngay phút thứ 6.
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
47': Không vào !!! Pha phản công tốc độ của các cầu thủ MU. Matheus Cunha căng ngang từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ chủ nhà để Amad Diallo đưa bóng vào vòng cấm cho Mbeumo volley chân phải cận thành đưa bóng thẳng lên khán đài sân Old Trafford.
53': VÀOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Anderson treo bóng hiểm hóc từ cánh phải theo hướng lên bóng của đội khách để Morato băng vào đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Senne Lammens, quân bình tỷ số 1-1 cho Nottingham trước MU !!!
55': VÀOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Mbeumo xoay người dứt điểm chân trái trong vòng vây hậu vệ Nottingham đưa bóng chạm người Domínguez tới vị trí của Matheus Cunha và số 10 của MU dứt điểm tinh tế bằng lòng trong chân phải đưa bóng từ từ lăn vào góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn Sels, nâng tỷ số lên 2-1 cho MU !!!
VAR vào cuộc nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho các cầu thủ chủ nhà !!!
63': Nguy hiểm !!! Bruno chuyền bóng hỏng tạo điều kiện cho Gibbs-White thoát xuống nhưng không thể chiến thắng thủ môn Senne Lammens bên phía MU trong thế đối mặt.
Ngay sau đó, Bruno chọc khe tinh tế cho Mbeumo thoát xuống đối mặt với thủ môn Sels của Nottingham nhưng tiền đạo MU lại dứt điểm chân phải đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành đội khách.
67': Không vào !!! Casemiro đập nhả 1 chạm cùng Bruno trước khi chuyền bóng tinh tế cho Amad Diallo thoát xuống thoải mái dứt điểm chân trái khiến thủ môn Sels phải bay người đấm bóng cứu thua cho Nottingham.
69': Đối mặt !!! Bruno chọc khe tinh tế để Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm chân phải tinh tế vào góc xa nhưng bóng chạm chân hậu vệ Nottingham đi hết đường biên ngang.
76': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Bruno căng ngang từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU để Mbeumo chạm bóng chân trái một chạm cận thành, tung lưới thủ môn Sels bên phía Nottingham để nâng tỷ số lên 3-1 cho Quỷ đỏ !!!
Đây là pha kiến tạo thứ 20 của Bruno trong mùa giải năm nay.
78': VÀOOOOOOO !!! Anderson thoải mái căng ngang từ cánh phải theo hướng tấn công của đội khách để Gibbs-White chạm bóng tinh tế một chạm bằng chân trái, tung lưới thủ môn Senne Lammens, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 cho Nottingham trước MU !!!
83': Không vào !!! Bruno chuyền bóng tinh tế từ giữa sân vào vòng cấm để Dorgu thoải mái đối mặt với thủ môn Sels nhưng lại dứt điểm chân trái quá hiền, và không có thêm bàn thắng cho MU, cũng như không có thêm kiến tạo cho Bruno.
89': Phản công !!! MU chuyển đổi trạng thái hoàn hảo. Bruno chọc khe tinh tế để Amad Diallo thoải mái băng lên trước khi chuyền bóng dọn cỗ cho Zirkzee nhưng tiền đạo mới vào sân của MU lại tỏ ra quá chậm chân và cơ hội đã trôi qua.
90'+2: Cơ hội !!! Awoniyi thoải mái xoay người dứt điểm chân phải trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU.
90'+4: Sút xa !!! Bruno treo bóng từ chấm đá phạt trực tiếp chếch bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU, bóng được hậu vệ Nottingham phá ra và tới đúng vị trí của Mason Mount. Số 7 của MU tung ra cú volley chân phải một chạm đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Sels bên phía đội khách.
90'+7: CỘT DỌC CỨU THUA !!! Pha phản công 3 đánh 2 của các cẩu thủ MU. Bruno đi bóng khéo léo trước khi Dalot lấy bóng và thoát xuống đối mặt với thủ môn Sels bên phía Nottingham. Tuy nhiên, cú sút chân trái hiểm hóc của Dalot lại đưa bóng trúng cột dọc bật ra hết sức đáng tiếc.
90'+8: Dứt điểm liên tiếp !!! Bruno trả bóng về tuyến hai cho Zirkzee thoải mái tung ra hai cú sút chân phải nhưng lần lượt các hậu vệ và thủ môn Nottingham đã từ chối bàn thắng của MU.
90'+9: HẾT GIỜ !!! MU giành thắng lợi với tỷ số 3-2 trước Nottingham trên sân nhà trong trận đấu Bruno đã có đường kiến tạo thứ 20 trong mùa giải nhưng các chân sút Quỷ đỏ lại quá vô duyên trước khung thành đối phương.
