Kết quả bóng đá hôm nay 19/5: Arsenal thắng tối thiểu, chờ vô địch Ngoại hạng Anh

Rạng sáng 19/5, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Burnley ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026, qua đó tiến thêm một bước dài tới chức vô địch. Người hùng của trận đấu là Kai Havertz với pha lập công duy nhất, trong khi cầu thủ này cũng thoát thẻ đỏ sau khi VAR xác định tình huống phạm lỗi không quá nghiêm trọng.

Kai Havertz lập công giúp Arsenal có thắng lợi tối thiểu trước Burnley. (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng tối thiểu giúp Arsenal tạm nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm dù đối thủ vẫn còn 2 trận chưa đấu. Thầy trò HLV Mikel Arteta vì thế vẫn phải chờ kết quả trận Man City gặp Bournemouth để biết liệu có thể đăng quang sớm hay không.

Nếu Man City sảy chân, Arsenal sẽ chính thức vô địch trước vòng hạ màn. Ngược lại, Pháo thủ vẫn nắm quyền tự quyết khi chỉ cần đánh bại Crystal Palace ở vòng cuối là đủ để lên ngôi.

Trên sân Emirates, Arsenal nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, phải tới phút 37, Havertz mới khai thông bế tắc với pha đánh đầu chính xác từ tình huống phạt góc của Bukayo Saka.

Kai Havertz bật cao đánh đầu ghi bàn cho Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Pháo thủ đã không ít lần khiến khung thành đối phương chao đảo với cú sút dội cột dọc của Trossard và pha căng ngang nguy hiểm của Saka.

Chiến thắng quan trọng này đưa Arsenal tiến rất gần danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm chờ đợi. Với phong độ ổn định và tinh thần hưng phấn, đội bóng Bắc London đang đứng trước cơ hội khép lại mùa giải bằng cái kết trọn vẹn.