Kết quả bóng đá hôm nay 19/5: Arsenal thắng tối thiểu, chờ vô địch Ngoại hạng Anh

Thứ Ba, 05:51, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 19/5: Arsenal giành chiến thắng tối thiểu trước Burnley ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 và tiến rất gần đến chức vô địch sau 22 năm chờ đợi.

Rạng sáng 19/5, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Burnley ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026, qua đó tiến thêm một bước dài tới chức vô địch. Người hùng của trận đấu là Kai Havertz với pha lập công duy nhất, trong khi cầu thủ này cũng thoát thẻ đỏ sau khi VAR xác định tình huống phạm lỗi không quá nghiêm trọng.

ket qua bong da hom nay 19 5 arsenal thang toi thieu, cho vo dich ngoai hang anh hinh anh 1
Kai Havertz lập công giúp Arsenal có thắng lợi tối thiểu trước Burnley. (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng tối thiểu giúp Arsenal tạm nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm dù đối thủ vẫn còn 2 trận chưa đấu. Thầy trò HLV Mikel Arteta vì thế vẫn phải chờ kết quả trận Man City gặp Bournemouth để biết liệu có thể đăng quang sớm hay không.

Nếu Man City sảy chân, Arsenal sẽ chính thức vô địch trước vòng hạ màn. Ngược lại, Pháo thủ vẫn nắm quyền tự quyết khi chỉ cần đánh bại Crystal Palace ở vòng cuối là đủ để lên ngôi.

Trên sân Emirates, Arsenal nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, phải tới phút 37, Havertz mới khai thông bế tắc với pha đánh đầu chính xác từ tình huống phạt góc của Bukayo Saka.

ket qua bong da hom nay 19 5 arsenal thang toi thieu, cho vo dich ngoai hang anh hinh anh 2
Kai Havertz bật cao đánh đầu ghi bàn cho Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Pháo thủ đã không ít lần khiến khung thành đối phương chao đảo với cú sút dội cột dọc của Trossard và pha căng ngang nguy hiểm của Saka.

Chiến thắng quan trọng này đưa Arsenal tiến rất gần danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm chờ đợi. Với phong độ ổn định và tinh thần hưng phấn, đội bóng Bắc London đang đứng trước cơ hội khép lại mùa giải bằng cái kết trọn vẹn.

Quách Khiêm/VOV.VN
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Thời cơ trụ hạng cho Tottenham
VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, Tottenham có thời cơ lớn để trụ hạng thành công khi West Ham nhận trận thua ở vòng 37.

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh tối 17-5: Bruno cán mốc 20 kiến tạo, MU có 3 điểm nghẹt thở trước Nottingham trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 37.

VOV.VN - Cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh có thể ngã ngũ ngay ở vòng đấu tới khi Arsenal có cơ hội để giành cúp.

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Burnley thuộc khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 19/5.

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 11/5 nhận được sự quan tâm khi Arsenal có chiến thắng quan trọng trong cuộc đua vô địch.

