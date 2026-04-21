Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Tottenham níu kéo hy vọng trụ hạng

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Kịch bản West Ham nới rộng khoảng cách với Tottenham trên bảng xếp hạng lên thành 5 điểm đã không xảy ra. Sau khi Tottenham bị Brighton cầm hòa 2-2, tới lượt West Ham chia điểm cùng Crystal Palace với tỷ số hòa 0-0 tại vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Hiện tại, West Ham đang đứng thứ 17 - vị trí an toàn trên bảng xếp hạng với 33 điểm, còn Tottenham đứng thứ 18 - vị trí xuống hạng với 31 điểm. Khoảng cách 2 điểm khiến cuộc chiến trụ hạng giữa hai đội tiếp tục căng thẳng và khó lường.

Tuy nhiên, Wolves đã trở thành đội đầu tiên xuống hạng ở Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau khi West Ham hòa Crystal Palace 0-0. Wolves hiện đứng cuối bảng với 17 điểm, kém vị trí an toàn 16 điểm trong khi chỉ có thể giành tối đa 15 điểm ở 5 vòng đấu còn lại.

Burnley hiện đang đứng áp chót với 20 điểm và sẽ trở thành đội tiếp theo phải nói lời chia tay với Ngoại hạng Anh nếu thua Man City ở vòng đấu kế tiếp.