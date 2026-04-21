中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Tottenham níu kéo hy vọng trụ hạng

Thứ Ba, 06:08, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất, cuộc đua trụ hạng giữa Tottenham và West Ham diễn ra gay cấn.

Kịch bản West Ham nới rộng khoảng cách với Tottenham trên bảng xếp hạng lên thành 5 điểm đã không xảy ra. Sau khi Tottenham bị Brighton cầm hòa 2-2, tới lượt West Ham chia điểm cùng Crystal Palace với tỷ số hòa 0-0 tại vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Hiện tại, West Ham đang đứng thứ 17 - vị trí an toàn trên bảng xếp hạng với 33 điểm, còn Tottenham đứng thứ 18 - vị trí xuống hạng với 31 điểm. Khoảng cách 2 điểm khiến cuộc chiến trụ hạng giữa hai đội tiếp tục căng thẳng và khó lường.

Tuy nhiên, Wolves đã trở thành đội đầu tiên xuống hạng ở Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau khi West Ham hòa Crystal Palace 0-0. Wolves hiện đứng cuối bảng với 17 điểm, kém vị trí an toàn 16 điểm trong khi chỉ có thể giành tối đa 15 điểm ở 5 vòng đấu còn lại.

Burnley hiện đang đứng áp chót với 20 điểm và sẽ trở thành đội tiếp theo phải nói lời chia tay với Ngoại hạng Anh nếu thua Man City ở vòng đấu kế tiếp.

 

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh Ngoại hạng Anh Tottenham
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga
Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 20/4, Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga sớm 4 vòng đấu sau chiến thắng trước Stuttgart.

Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga

Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 20/4, Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga sớm 4 vòng đấu sau chiến thắng trước Stuttgart.

Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp
Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp

VOV.VN - Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao khi mở tỷ số ở trận Al Nassr thắng Al Wasl tại Cúp C2 châu Á 2025/2026.

Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp

Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp

VOV.VN - Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao khi mở tỷ số ở trận Al Nassr thắng Al Wasl tại Cúp C2 châu Á 2025/2026.

Loạt biểu cảm "khó đỡ" của Mikel Arteta trong ngày Arsenal thua Man City
Loạt biểu cảm "khó đỡ" của Mikel Arteta trong ngày Arsenal thua Man City

VOV.VN - HLV Mikel Arteta tạo ra hàng loạt biểu cảm "khó đỡ" khi Arsenal thua Man City 1-2 trong trận đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Loạt biểu cảm "khó đỡ" của Mikel Arteta trong ngày Arsenal thua Man City

Loạt biểu cảm "khó đỡ" của Mikel Arteta trong ngày Arsenal thua Man City

VOV.VN - HLV Mikel Arteta tạo ra hàng loạt biểu cảm "khó đỡ" khi Arsenal thua Man City 1-2 trong trận đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế