Saka và Gyokeres rực sáng, Arsenal thắng đậm Fulham

Arsenal và nỗ lực vượt qua áp lực

Giữa tuần trước, Arsenal từng khiến người hâm mộ lo lắng khi để Man City soán ngôi sau 200 ngày dẫn đầu. Tuy nhiên, chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Newcastle đã giúp thầy trò Mikel Arteta nhanh chóng trở lại vị trí số 1. Dù hàng công chưa đạt hiệu quả cao nhất, nhưng điều quan trọng là đội bóng Bắc London đã tìm lại niềm vui chiến thắng sau chuỗi 2 thất bại liên tiếp.

Tại vòng 35, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh dự báo sẽ xuất hiện ngã rẽ mới. Trong khi Arsenal bước vào trận derby với Fulham, thì Man City cũng phải làm khách trên sân của Everton. Cả Fulham và Everton đều đang khát khao tranh vé dự cúp châu Âu, hứa hẹn sẽ trở thành những “kẻ phá bĩnh” khó chịu cho hai ứng viên vô địch.

Thống kê ủng hộ nhưng thực tế đầy âu lo

Xét về lịch sử, Arsenal hoàn toàn vượt trội khi giành 10 chiến thắng trong 15 lần chạm trán Fulham gần nhất. Đặc biệt, “Pháo thủ” đang duy trì mạch 32 trận bất bại khi tiếp đón đối thủ này trên sân nhà. Tuy nhiên, thầy trò Arteta vẫn có lý do để thận trọng bởi Fulham đã buộc Arsenal chia điểm tới 4 lần trong 8 chuyến viếng thăm Emirates gần đây.

Hiện tại, phong độ của đội bóng Bắc London đang có dấu hiệu chững lại ở giai đoạn khốc liệt nhất. Tính cả trận hòa 1-1 trước Atletico Madrid tại lượt đi bán kết Champions League, Arsenal chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Việc phải căng sức cho đấu trường châu Âu giữa tuần sau có thể khiến các ngôi sao của Arteta phân tâm và gặp khó khăn về thể lực.

Trái ngược với lịch thi đấu dày đặc của Arsenal, Fulham có trọn vẹn 1 tuần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận derby. Đoàn quân của HLV Marco Silva đang sở hữu phong độ khá ổn định khi chỉ thua 2 trong 8 vòng đấu gần nhất. Với lối chơi phòng ngự - phản công đầy khó chịu, Fulham từng khiến nhiều ông lớn phải ôm hận ở mùa giải năm nay.

Để bảo vệ ngôi đầu, Arsenal bắt buộc phải cải thiện hiệu suất hàng công khi họ không thể ghi quá 1 bàn/trận trong 3 vòng đấu vừa qua. Trong bối cảnh các tiền đạo chưa bùng nổ, sự chắc chắn của hàng phòng ngự sẽ là điểm tựa then chốt để “Pháo thủ” vượt qua giai đoạn giông bão này.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG - ARSENAL: Vắng Mikel Merino, Jurrien Timber và Kai Havertz (chấn thương). - FULHAM: Vắng Ryan Sessegnon, Alex Iwobi và Kenny Tete (chấn thương). PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU - Arsenal chỉ thắng 2/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 2, hòa 2, thua 4). - Fulham chỉ thắng 2/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 2, hòa 2, thua 3). - Arsenal chỉ thua 1/15 màn đụng độ Fulham gần nhất ở Ngoại hạng Anh (thắng 10, hòa 4, thua 1). Ở lượt đi, Pháo thủ giành chiến thắng 1-0 trên sân của Fulham.

