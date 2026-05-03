中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Saka và Gyokeres rực sáng, Arsenal thắng đậm Fulham

Chủ Nhật, 01:36, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả vòng 35 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Arsenal giành chiến thắng đậm 3-0 trước Fulham để tạo ra khoảng cách 6 điểm với Man City trong cuộc đua vô địch.


Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Arsenal giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Fulham ở vòng 35, qua đó nâng tổng điểm lên 76 và tạm thời nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm trong cuộc đua vô địch. Đội chủ sân Emirates kiểm soát thế trận và thể hiện hiệu quả vượt trội ở những thời điểm quyết định.

Ngay từ đầu trận, Arsenal chủ động dâng cao đội hình, gây sức ép liên tục. Phút 9, Bukayo Saka đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Viktor Gyokeres đệm bóng mở tỷ số. Bàn thắng giúp đội chủ nhà chơi hưng phấn hơn, duy trì thế áp đảo trước hàng thủ kín kẽ của đối phương.

saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 1

Phút 40, Gyokeres tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền dọn cỗ cho Saka dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Leandro Trossard bứt tốc bên cánh trái rồi tạt bóng chuẩn xác để Gyokeres hoàn tất cú đúp, đưa Arsenal dẫn 3-0.

Sang hiệp 2, Fulham nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà. William Saliba cùng các đồng đội chơi tập trung, hóa giải hiệu quả những tình huống cố định và phản công của đối phương. Arsenal cũng tạo thêm nhiều cơ hội, đáng chú ý là pha đánh đầu trúng xà ngang của Riccardo Calafiori.

Dù không ghi thêm bàn, Arsenal vẫn duy trì thế trận an toàn cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Chiến thắng này giúp Arsenal xây chắc ngôi đầu với 76 điểm, hơn Man City 6 điểm trong cuộc đua vô địch.

13:14

Arsenal và nỗ lực vượt qua áp lực

Giữa tuần trước, Arsenal từng khiến người hâm mộ lo lắng khi để Man City soán ngôi sau 200 ngày dẫn đầu. Tuy nhiên, chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Newcastle đã giúp thầy trò Mikel Arteta nhanh chóng trở lại vị trí số 1. Dù hàng công chưa đạt hiệu quả cao nhất, nhưng điều quan trọng là đội bóng Bắc London đã tìm lại niềm vui chiến thắng sau chuỗi 2 thất bại liên tiếp.

saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 2
Trận Arsenal vs Fulham được trực tiếp lúc 23h30 ngày 2/5 trên FPT Play.

Tại vòng 35, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh dự báo sẽ xuất hiện ngã rẽ mới. Trong khi Arsenal bước vào trận derby với Fulham, thì Man City cũng phải làm khách trên sân của Everton. Cả Fulham và Everton đều đang khát khao tranh vé dự cúp châu Âu, hứa hẹn sẽ trở thành những “kẻ phá bĩnh” khó chịu cho hai ứng viên vô địch.

Thống kê ủng hộ nhưng thực tế đầy âu lo

Xét về lịch sử, Arsenal hoàn toàn vượt trội khi giành 10 chiến thắng trong 15 lần chạm trán Fulham gần nhất. Đặc biệt, “Pháo thủ” đang duy trì mạch 32 trận bất bại khi tiếp đón đối thủ này trên sân nhà. Tuy nhiên, thầy trò Arteta vẫn có lý do để thận trọng bởi Fulham đã buộc Arsenal chia điểm tới 4 lần trong 8 chuyến viếng thăm Emirates gần đây.

Hiện tại, phong độ của đội bóng Bắc London đang có dấu hiệu chững lại ở giai đoạn khốc liệt nhất. Tính cả trận hòa 1-1 trước Atletico Madrid tại lượt đi bán kết Champions League, Arsenal chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Việc phải căng sức cho đấu trường châu Âu giữa tuần sau có thể khiến các ngôi sao của Arteta phân tâm và gặp khó khăn về thể lực.

Trái ngược với lịch thi đấu dày đặc của Arsenal, Fulham có trọn vẹn 1 tuần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận derby. Đoàn quân của HLV Marco Silva đang sở hữu phong độ khá ổn định khi chỉ thua 2 trong 8 vòng đấu gần nhất. Với lối chơi phòng ngự - phản công đầy khó chịu, Fulham từng khiến nhiều ông lớn phải ôm hận ở mùa giải năm nay.

Để bảo vệ ngôi đầu, Arsenal bắt buộc phải cải thiện hiệu suất hàng công khi họ không thể ghi quá 1 bàn/trận trong 3 vòng đấu vừa qua. Trong bối cảnh các tiền đạo chưa bùng nổ, sự chắc chắn của hàng phòng ngự sẽ là điểm tựa then chốt để “Pháo thủ” vượt qua giai đoạn giông bão này.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

- ARSENAL: Vắng Mikel Merino, Jurrien Timber và Kai Havertz (chấn thương).

- FULHAM: Vắng Ryan Sessegnon, Alex Iwobi và Kenny Tete (chấn thương).

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Arsenal chỉ thắng 2/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 2, hòa 2, thua 4).

- Fulham chỉ thắng 2/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 2, hòa 2, thua 3).

- Arsenal chỉ thua 1/15 màn đụng độ Fulham gần nhất ở Ngoại hạng Anh (thắng 10, hòa 4, thua 1). Ở lượt đi, Pháo thủ giành chiến thắng 1-0 trên sân của Fulham.

 

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD
22:05
22:34
saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 3
Đội hình ra sân.
23:14

Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Reuters)

saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 5
saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 7
saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 9
saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 11
23:30

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!

23:32

1': Arsenal đang chủ động kiểm soát bóng, tổ chức tấn công vây hãm khung thành của Fulham, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa có bàn thắng mở tỉ số.

23:33

2': KHÔNG VÀO !!! Leandro Trossard có bóng trong vòng cấm địa, cầu thủ người Bỉ tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành Fulham.

23:34

4': NGUY HIỂM !!! Samuel Chukwueze có bóng bên cánh trái, cầu thủ này thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm Arsenal, nhưng hậu vệ đội chủ nhà đã giải nguy thành công.

23:36

6': Fulham phòng ngự kín kẽ khiến Arsenal không có nhiều khoảng trống để chơi bóng. Đội chủ nhà vẫn chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn nào rõ rệt về phía khung thành đối phương.

23:38
saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 12
Arsenal đang gặp khó khăn (Ảnh: Reuters).
23:39

9': VÀO VÀO VÀO !!! Arsenal tấn công bên cánh phải, Saka có pha đi bóng rất hay sau đó căng ngang bằng chân phải cho Viktor Gyokeres đệm bóng cận thành ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 14
saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 16
saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 18
23:42

12': Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, Arsenal thi đấu rất chủ động. Bên kia chiến tuyến, Fulham đang nỗ lực đẩy cao đội hình, tích cực tranh chấp bóng bên phần sân đối phương đề tìm kiếm cơ hội.

23:44

15': KHÔNG VÀO !!! Leandro Trossard có cơ hội uy hiếp khung thành của Fulham, nhưng cầu thủ người Bỉ vẫn chưa thành công.

23:49

19': VÀO BÓNG NGUY HIỂM !!! Saka có pha vào bóng cao chân rất nguy hiểm với cầu thủ Fulham, nhưng may mắn là trọng tài không thổi phạt. Tốc độ trận đấu ít phút vừa qua đang diễn ra khá chậm.

23:51

21': ĐÁ PHẠT !!! Arsenal đá phạt bên cánh trái sát đường biên dọc, Declan Rice treo bóng rất khó chịu tạo ra pha bóng lộn xộn trong vòng cấm của đội khách.

23:53

23': THẺ VÀNG !!! Sasa Lukic phạm lỗi từ phía sau với Eberechi Eze, trọng tài lập tức rút thẻ vàng phạt cầu thủ Fulham

23:56

26': KHÔNG ĐƯỢC !!! Arsenal đá phạt góc, Saka treo bóng rất khó chịu tạo ra pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Fulham, nhưng các tiền đạo đội chủ nhà không thể tung ra cú dứt điểm.

23:57

27': KHÔNG VÀO !!! Saka có cơ hội ghi bàn rất ngon ăn trong vòng cấm địa Fulham, nhưng cầu thủ người Anh lại dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành. Thủ môn Bernd Leno của Fulham đang thi đấu rất tập trung và đã có những pha cứu thua xuất sắc.

saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 19
Ảnh: Reuters.
23:59

29': VÀO VÀO VÀO !!! Leandro Trossard có bóng trong vòng cấm địa Fulham, cầu thủ người Bỉ tạt bóng rất dẻo để Riccardo Calafiori đánh đầu tung lưới đội khách.

00:00

30': VAR TỪ CHỐI BÀN THẮNG !!! Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định Riccardo Calafiori đã rơi vào thế việt vị khi đánh đầu tung lưới Fulham, bàn thắng không được công nhận.

saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 20
Ảnh: Reuters.
00:06

36': KHÔNG ĐƯỢC !!! Fulham phản công nhanh, nhưng đường chuyền cuối cùng của Sasa Lukic lại không tốt nên bị hàng thủ đội chủ nhà cắt bóng thành công.

00:08

38': Fulham đang chủ động đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng những pha chuyền bóng ở 1/3 sân đối phương của đội khách lại thiếu đi sự chuẩn xác cần thiết.

00:09

40': DỨT ĐIỂM !!! Leandro Trossard đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm địa sau đó tung cú dứt điểm bằng chân trái, nhưng bóng đi quá nhẹ nên không làm khó được thủ môn đối phương.

00:10

40': VÀO VÀO VÀO !!! Viktor Gyokeres có pha chuyền bóng tốt cho Saka trong vòng cấm địa, tiền đạo người Anh dứt điểm căng bằng chân trái ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.

saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 21
Ảnh: Reuters.
saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 22
Ảnh: Reuters.
00:14

44': KHÔNG VÀO !!! Gabriel Magalhaes có cơ hội trong vòng cấm địa Fulham, nhưng hậu vệ này lại dứt điểm hụt nên Arsenal chưa có bàn thắng thứ ba,

00:15

45': KHÔNG VÀO !!! Eberechi Eze tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Fulham, nhưng bóng đi chệch khung thành. Arsenal đã tung được 12 cú dứt điểm, 5 đi trúng đích và có 2 bàn thắng.

00:15

BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.

00:19

45+4': VÀO VÀO VÀO !!! Arsenal phản công nhanh, Leandro Trossard đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm rồi tạt bóng cho Viktor Gyokeres đánh đầu cận thành ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0.

saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 23
Ảnh: Reuters.
saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 24
Ảnh: Reuters.
00:20

KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Arsenal tạm dẫn 3-0 Fulham.

saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 26
00:35

HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!! Arsenal thay người, Noni Madueke vào sân thay Saka.

00:38

48': SÚT XA !!! Raul Jimenez tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Arsenal. Fulham đang đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng chưa thành công.

00:41

50': PHẠT GÓC !!! Fulham đá phạt góc, nhưng không làm khó được hàng thủ Arsenal. Đội khách đang chơi đầy quyết tâm, nhưng chưa thể làm khó được hàng phòng ngự đội chủ nhà.

00:44

53': Từ khi vào sân thay Saka, Noni Madueke hoạt động rất tích cực bên hành lang cánh phải, nhưng chưa mang lại hiệu quả như người đồng nghiệp.

00:47

56': KHÔNG VÀO !!! Leandro Trossard cho khe cho Viktor Gyokeres xâm nhập vòng cấm của Fulham, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này lại quá hiền nên không có bàn thắng thứ tư cho Pháo thủ.

saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 27
Ảnh: Reuters.
00:50

60': KHÔNG VÀO !!! Leandro Trossard tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi trúng vào vị trí của thủ môn Bernd Leno.

00:55

64': THAY NGƯỜI !!! Declan Rice và Viktor Gyokeres rời sân nhường chỗ cho Martin Zubimendi và Gabriel Jesus.

01:02

72': PHẠT GÓC !!! Fulham đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, hàng thủ Arsenal dù gặp khó khăn, nhưng vẫn hóa giải thành công.

01:06

75': PHẠM LỖI !!! William Saliba phạm lỗi với Rodrigo Muniz, trọng tài cho Fulham hưởng quả phạt từ giữa sân. Đội khách đang chơi quyết tâm để tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số, nhưng chưa thành công.

01:07

76': KHÔNG VÀO !!! Emile Smith Rowe dứt điểm ở góc hẹp trong vòng cấm của Arsenal, sau đó cầu thủ này bị đau và phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế.

saka va gyokeres ruc sang, arsenal thang dam fulham hinh anh 28
Ảnh: Reuters.
01:11

80': XÀ NGANG CỨU THUA !!! Arsenal đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa để Riccardo Calafiori đánh đầu, nhưng bóng lại đi đúng xà ngang.

01:15

85': KHÔNG VÀO !!! Max Dowman đi bóng xâm nhập vòng cấm Fulham, cầu thủ trẻ bên phía đội chủ nhà tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi chệch khung thành.

01:20

90': BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

01:22
01:25

HẾT GIỜ !!! Arsenal thắng 3-0 Fulham để có 76 điểm sau 35 vòng đấu, tạm hơn Man City 6 điểm trong cuộc đua vô địch.

 

Yến Hoàng/VOV.VN
Tag: trực tiếp Arsenal vs Fulham link xem trực tiếp Arsenal vs Fulham ngoại hạng anh 2025/2026 vòng 35 ngoại hạng anh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Fulham vòng 35 Ngoại hạng Anh
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Fulham vòng 35 Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Fulham, vòng 35 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 23h30 ngày 2/5/2026.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Fulham vòng 35 Ngoại hạng Anh

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Fulham vòng 35 Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Fulham, vòng 35 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 23h30 ngày 2/5/2026.

Arsenal hoà Atletico Madrid, HLV Arteta phản ứng với quyết định của trọng tài
Arsenal hoà Atletico Madrid, HLV Arteta phản ứng với quyết định của trọng tài

VOV.VN - HLV Arteta không hài lòng với quyết định của trọng tài về cách sử dụng VAR trong trận bán kết cúp C1 châu Âu. 

Arsenal hoà Atletico Madrid, HLV Arteta phản ứng với quyết định của trọng tài

Arsenal hoà Atletico Madrid, HLV Arteta phản ứng với quyết định của trọng tài

VOV.VN - HLV Arteta không hài lòng với quyết định của trọng tài về cách sử dụng VAR trong trận bán kết cúp C1 châu Âu. 

Lịch sử đối đầu Atletico Madrid - Arsenal trước bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Lịch sử đối đầu Atletico Madrid - Arsenal trước bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa Atletico Madrid vs Arsenal trước trận bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

Lịch sử đối đầu Atletico Madrid - Arsenal trước bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Lịch sử đối đầu Atletico Madrid - Arsenal trước bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa Atletico Madrid vs Arsenal trước trận bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế