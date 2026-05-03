Saka và Gyokeres rực sáng, Arsenal thắng đậm Fulham
VOV.VN - Kết quả vòng 35 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Arsenal giành chiến thắng đậm 3-0 trước Fulham để tạo ra khoảng cách 6 điểm với Man City trong cuộc đua vô địch.
Arsenal giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Fulham ở vòng 35, qua đó nâng tổng điểm lên 76 và tạm thời nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm trong cuộc đua vô địch. Đội chủ sân Emirates kiểm soát thế trận và thể hiện hiệu quả vượt trội ở những thời điểm quyết định.
Ngay từ đầu trận, Arsenal chủ động dâng cao đội hình, gây sức ép liên tục. Phút 9, Bukayo Saka đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Viktor Gyokeres đệm bóng mở tỷ số. Bàn thắng giúp đội chủ nhà chơi hưng phấn hơn, duy trì thế áp đảo trước hàng thủ kín kẽ của đối phương.
Phút 40, Gyokeres tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền dọn cỗ cho Saka dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Leandro Trossard bứt tốc bên cánh trái rồi tạt bóng chuẩn xác để Gyokeres hoàn tất cú đúp, đưa Arsenal dẫn 3-0.
Sang hiệp 2, Fulham nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà. William Saliba cùng các đồng đội chơi tập trung, hóa giải hiệu quả những tình huống cố định và phản công của đối phương. Arsenal cũng tạo thêm nhiều cơ hội, đáng chú ý là pha đánh đầu trúng xà ngang của Riccardo Calafiori.
Dù không ghi thêm bàn, Arsenal vẫn duy trì thế trận an toàn cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Chiến thắng này giúp Arsenal xây chắc ngôi đầu với 76 điểm, hơn Man City 6 điểm trong cuộc đua vô địch.