Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Hấp dẫn cuộc đua trụ hạng

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 11/4 chứng kiến sự thay đổi ở nhóm cuối. Sau chiến thắng đậm 4-0 của West Ham trước Wolves trong trận đấu sớm vòng 32, đội bóng thành London có 32 điểm, tạm thời vươn lên vị trí thứ 17.

Việc West Ham vươn lên khiến Tottenham tụt xuống hạng 18, vị trí phải xuống hạng sau khi mùa giải kết thúc. Điều đó tạo nên áp lực phải thắng cho Tottenham trong trận đấu với Sunderland diễn ra vào ngày Chủ Nhật 12/4.