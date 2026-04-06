Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel gặp khó trong cuộc đua vô địch

Bảng xếp hạng V League mới nhất được người hâm mộ quan tâm sau khi Thể Công Viettel chia điểm với SLNA trên sân khách. Kết quả này khiến Thể Công Viettel bị đội đầu bảng CAHN tạo ra cách biệt khá xa với khoảng cách 9 điểm.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất.

Ninh Bình với màn lội ngược dòng đang có cơ hội rút ngắn khoảng cách điểm số với Thể Công Viettel xuống chỉ còn 4 điểm. Dù cuộc đua vô địch đang xa tầm với nhưng Ninh Bình vẫn hoàn toàn có thể giành vị trí á quân ngay trong mùa đầu tiên lên chơi ở V-League.

Trong nhóm đua trụ hạng, Thanh Hoá vươn lên vị trí thứ 11 sau khi giành chiến thắng CA TP.HCM. Thanh Hoá đang tạo ra cách biệt 4 điểm với nhóm hai đội đứng cuối bảng xếp hạng.

