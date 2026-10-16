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Lịch thi đấu vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27: MU gặp khó, Man City và Arsenal dễ thở

Thứ Sáu, 12:00, 16/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27: MU có chuyến làm khách được dự báo khó khăn trên sân của Leeds United, trong khi hai đội đầu bảng Man City và Arsenal chỉ phải đối đầu với những đối thủ được đánh giá dễ thở.

Lịch thi đấu vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27 chứng kiến thử thách không nhỏ cho MU khi phải làm khách trên sân Elland Road của Leeds United lúc 20h00 ngày 18/10. Trong khi Quỷ đỏ đang chật vật tìm lại phong độ, Man City và Arsenal có cơ hội củng cố vị trí đỉnh bảng khi lần lượt đối đầu Ipswich Town và Nottingham.

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Lịch thi đấu vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27

MU đối mặt thử thách tại Elland Road

Thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Cúp C1 châu Âu khiến MU nối dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 5. Ở Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ cũng khởi đầu đáng thất vọng khi mới giành 6 điểm sau 6 vòng, với 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại.

Vấn đề của MU đến từ sự thiếu ổn định trong lối chơi, đặc biệt ở khâu phòng ngự và chuyển trạng thái. Dù có những thời điểm kiểm soát bóng tốt và tạo được sức ép, Quỷ đỏ vẫn thường xuyên để đối thủ khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ.

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MU đang có chuỗi 5 trận không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường (Ảnh: Reuters)

Khi các tiền vệ dâng cao hỗ trợ tấn công hoặc tham gia pressing, hệ thống phòng ngự của MU dễ mất cân bằng và bộc lộ sơ hở. Phong độ sa sút của Bruno Fernandes cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sáng tạo, khiến đội bóng gặp khó trong việc tạo ra khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Bên kia chiến tuyến, Leeds đang có khởi đầu tích cực dưới thời HLV Daniel Farke khi giành 9 điểm sau 6 vòng, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân Elland Road chỉ nhận thất bại đầu tiên ở vòng gần nhất trước Arsenal với tỷ số 1-2, sau chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có chiến thắng 4-1 trước Newcastle cùng những trận hòa với Brighton, Brentford và Crystal Palace.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất tại Ngoại hạng Anh, MU thắng 2, Leeds thắng 1 và hai đội hòa 2 lần. Đáng chú ý, Leeds chưa đánh bại MU tại Elland Road ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 9/2002.

Man City và Arsenal có cơ hội bứt phá

Trái với MU, Man City và Arsenal được đánh giá có lịch thi đấu thuận lợi hơn ở vòng 7, qua đó đứng trước cơ hội tiếp tục duy trì sức ép trong cuộc đua ở nhóm đầu. Man City sẽ đối đầu Ipswich Town lúc 21h00 ngày 17/10, trước khi Arsenal chạm trán Nottingham vào lúc 22h30 ngày 18/10.

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