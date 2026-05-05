Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: Man City tụt lại trong cuộc đua vô địch

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi Man City có trận hoà tai hại trước Everton trên sân khách. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Man City lại để Everton dẫn trước với tỉ số 3-1.

Dù rất cố gắng với hai bàn thắng của Haaland và Doku ở những phút cuối, Man City vẫn ngậm ngùi chấp nhận kết quả hoà. Chỉ giành được 1 điểm trước Everton, Man City hiện đang kém Arsenal khoảng cách 5 điểm và thi đấu ít hơn một trận.

Điều này khiến Man City không còn khả năng tự quyết trong cuộc đua vô địch với Arsenal, khi ngoại hạng Anh chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại.

