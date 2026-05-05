  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Để thua U17 nữ Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam cần cải thiện những gì?

Thứ Ba, 05:31, 05/05/2026
VOV.VN - HLV Okiyama Masahiko ghi nhận nỗ lực và tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời chỉ ra những điểm cần cải thiện của U17 nữ Việt Nam.

Trong lượt trận thứ 2 bảng A VCK U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam gặp U17 nữ Trung Quốc. Trước đối thủ có trình độ được đánh giá cao hơn, U17 nữ Việt Nam đón nhận thất bại với tỉ số 0-3.

De thua u17 nu trung quoc, u17 nu viet nam can cai thien nhung gi hinh anh 1
HLV Okiyama Masahiko chỉ ra những điểm cần cải thiện của U17 nữ Việt Nam (Ảnh: VFF)

Sau trận đấu, HLV Okiyama Masahiko cho biết đội U17 nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở các tình huống cố định do hạn chế về thể hình: “Các cầu thủ đã thể hiện tốt, thi đấu cố gắng và duy trì tinh thần tập thể. Tôi hài lòng với những gì toàn đội đã thể hiện trong trận đấu này”.

“Chiều cao của các cầu thủ Việt Nam không bằng đối thủ. Bên cạnh đó, tốc độ, lực chuyền và lực sút của các cầu thủ Trung Quốc cũng vượt trội hơn”.

Dù vậy, HLV trưởng U17 nữ Việt Nam vẫn nhìn nhận những tín hiệu tích cực từ màn trình diễn của đội: “Điều đáng mừng là các cầu thủ đã thi đấu đoàn kết và thể hiện đúng ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên, khả năng phản công sau khi đoạt bóng vẫn còn hạn chế và cần được cải thiện”.

Hướng tới trận đấu cuối vòng bảng gặp U17 nữ Myanmar, HLV Okiyama Masahiko nhấn mạnh sự chuẩn bị về thể lực và lực lượng: “Chúng tôi sẽ tập trung hồi phục cho các cầu thủ đã thi đấu liên tục, đồng thời tạo điều kiện cho những cầu thủ chưa ra sân có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Hiện tại, U17 nữ Việt Nam có 1 điểm sau hai lượt trận và sẽ bước vào trận đấu quyết định gặp U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối. Mục tiêu của U17 nữ Việt Nam là giành kết quả thuận lợi để nuôi hy vọng vào tứ kết.

PV/VOV.VN
Tag: U17 nữ Việt Nam Okiyama Masahiko U17 nữ châu Á 2026
Tin liên quan

HLV Chu Đình Nghiêm bất ngờ thôi dẫn dắt CLB Hải Phòng

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm thôi đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng của CLB Hải Phòng, và chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật của đội bóng đất Cảng.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 4/5: Chelsea thua bạc nhược Nottingham Forest
VOV.VN - Chelsea thi đấu bạc nhược và thua Nottingham Forest 1-3 trong ngày có tới 4 ca chấn thương nghiêm trọng xảy ra trên sân Stamford Bridge.

Tin bóng đá 4-5: Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 4-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á; Xác định 5 đội chắc chắn trụ hạng sau vòng 21 V-League; Sao MU lột xác ngoạn mục sau ngày Amorim rời Old Trafford…

