Để thua U17 nữ Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam cần cải thiện những gì?

Trong lượt trận thứ 2 bảng A VCK U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam gặp U17 nữ Trung Quốc. Trước đối thủ có trình độ được đánh giá cao hơn, U17 nữ Việt Nam đón nhận thất bại với tỉ số 0-3.

Sau trận đấu, HLV Okiyama Masahiko cho biết đội U17 nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở các tình huống cố định do hạn chế về thể hình: “Các cầu thủ đã thể hiện tốt, thi đấu cố gắng và duy trì tinh thần tập thể. Tôi hài lòng với những gì toàn đội đã thể hiện trong trận đấu này”.

“Chiều cao của các cầu thủ Việt Nam không bằng đối thủ. Bên cạnh đó, tốc độ, lực chuyền và lực sút của các cầu thủ Trung Quốc cũng vượt trội hơn”.

Dù vậy, HLV trưởng U17 nữ Việt Nam vẫn nhìn nhận những tín hiệu tích cực từ màn trình diễn của đội: “Điều đáng mừng là các cầu thủ đã thi đấu đoàn kết và thể hiện đúng ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên, khả năng phản công sau khi đoạt bóng vẫn còn hạn chế và cần được cải thiện”.

Hướng tới trận đấu cuối vòng bảng gặp U17 nữ Myanmar, HLV Okiyama Masahiko nhấn mạnh sự chuẩn bị về thể lực và lực lượng: “Chúng tôi sẽ tập trung hồi phục cho các cầu thủ đã thi đấu liên tục, đồng thời tạo điều kiện cho những cầu thủ chưa ra sân có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Hiện tại, U17 nữ Việt Nam có 1 điểm sau hai lượt trận và sẽ bước vào trận đấu quyết định gặp U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối. Mục tiêu của U17 nữ Việt Nam là giành kết quả thuận lợi để nuôi hy vọng vào tứ kết.