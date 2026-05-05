Kết quả bóng đá hôm nay 5/5: Man City bất ngờ chia điểm trước Everton

Kết quả bóng đá hôm nay 5/5 được quan tâm khi Man City buộc phải thắng Everton để tiếp tục cuộc đua vô địch với Arsenal. Với tâm lý phải có 3 điểm, Man City đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Man City bất ngờ vấp ngã trước Everton. (Ảnh: Reuters)

Man City liên tiếp tạo ra những tình huống hãm thành nguy hiểm dù phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên phải đến phút 43, Man City mới có bàn mở tỉ số sau pha cứa lòng hiểm hóc của Doku.

Có bàn dẫn trước, Man City lại mắc sai lầm trong phòng ngự khi Guehi chuyền lỗi, tạo điều kiện cho Barry cướp được bóng rồi ghi bàn ở phút 68. Chỉ năm phút sau, Everton bất ngờ vươn lên dẫn trước khi O’Brien bật cao đánh đầu thành bàn.

Đến phút 81, Everton dội thêm một gáo nước lạnh khi Barry hoàn tất cú đúp bàn thắng để giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước với tỉ số 3-1. Bừng tỉnh sau khi bị dẫn hai bàn, Haaland ghi bàn rút ngắn tỉ số cho Man City ở phút 83.

Đến phút 90+7, Doku giúp Man City thoát thua khi đón bóng bật ra rồi cứa lòng hiểm hóc mang về bàn gỡ hoà trong thời gian cuối trận. Kết quả này khiến Man City gặp khó trong cuộc đua vô địch với Arsenal.

Kết quả bóng đá ngày 5-5:

Chelsea 1-3 Nottingham Forest

Everton 3-3 Man City

Serie A

Cremonese 1-2 Lazio

AS Roma 4-0 Fiorentina

La Liga

Sevilla 1-0 Real Sociedad

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn