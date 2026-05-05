  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Kết quả bóng đá hôm nay 5/5: Man City bất ngờ chia điểm trước Everton

Thứ Ba, 05:41, 05/05/2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 5/5 nhận được sự chú ý của người hâm mộ khi Man City bất ngờ vấp ngã trong cuộc đua vô địch.

Kết quả bóng đá hôm nay 5/5 được quan tâm khi Man City buộc phải thắng Everton để tiếp tục cuộc đua vô địch với Arsenal. Với tâm lý phải có 3 điểm, Man City đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng ngay sau tiếng còi khai cuộc.

ket qua bong da hom nay 5 5 man city bat ngo chia diem truoc everton hinh anh 1
Man City bất ngờ vấp ngã trước Everton. (Ảnh: Reuters)

Man City liên tiếp tạo ra những tình huống hãm thành nguy hiểm dù phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên phải đến phút 43, Man City mới có bàn mở tỉ số sau pha cứa lòng hiểm hóc của Doku.

Có bàn dẫn trước, Man City lại mắc sai lầm trong phòng ngự khi Guehi chuyền lỗi, tạo điều kiện cho Barry cướp được bóng rồi ghi bàn ở phút 68. Chỉ năm phút sau, Everton bất ngờ vươn lên dẫn trước khi O’Brien bật cao đánh đầu thành bàn.

Đến phút 81, Everton dội thêm một gáo nước lạnh khi Barry hoàn tất cú đúp bàn thắng để giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước với tỉ số 3-1. Bừng tỉnh sau khi bị dẫn hai bàn, Haaland ghi bàn rút ngắn tỉ số cho Man City ở phút 83.

Đến phút 90+7, Doku giúp Man City thoát thua khi đón bóng bật ra rồi cứa lòng hiểm hóc mang về bàn gỡ hoà trong thời gian cuối trận. Kết quả này khiến Man City gặp khó trong cuộc đua vô địch với Arsenal.

Kết quả bóng đá ngày 5-5:

Chelsea 1-3 Nottingham Forest
Everton 3-3 Man City

Serie A
Cremonese 1-2 Lazio
AS Roma 4-0 Fiorentina

La Liga
Sevilla 1-0 Real Sociedad

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Như Đạt/VOV.VN
HLV Chu Đình Nghiêm bất ngờ thôi dẫn dắt CLB Hải Phòng

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm thôi đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng của CLB Hải Phòng, và chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật của đội bóng đất Cảng.

Kết quả bóng đá hôm nay 4/5: U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 nữ Trung Quốc

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 4/5: U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 nữ Trung Quốc 0-3 tại giải U17 nữ châu Á 2026.

Tin bóng đá 4-5: Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 4-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB Nam Định hưởng lợi bất ngờ trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á; Xác định 5 đội chắc chắn trụ hạng sau vòng 21 V-League; Sao MU lột xác ngoạn mục sau ngày Amorim rời Old Trafford…

