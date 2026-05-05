Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 nữ Việt Nam cần chiến thắng

Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất được người hâm mộ quan tâm với cơ hội vào tứ kết của U17 nữ Việt Nam. Sau khi để thua U17 nữ Trung Quốc với tỉ số 0-3, U17 nữ Việt Nam hiện đang đứng thứ ba tại bảng A.

Để vào tứ kết, U17 nữ Việt Nam trước tiên cần giành chiến thắng với cách biệt càng lớn càng tốt trước U17 nữ Myanmar. Đồng thời, U17 nữ Trung Quốc cũng giành chiến thắng trước U17 nữ Thái Lan.

Nếu giành chiến thắng trong trận đấu cuối dù không thể nằm trong hai vị trí đầu bảng, U17 nữ Việt Nam vẫn có cơ hội vào tứ kết rất cao khi ở trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.