Kết quả bóng đá hôm nay 21/4: Ngoại hạng Anh xác định đội đầu tiên xuống hạng

Trong trận đấu muộn nhất vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026, West Ham tới làm khách của Crystal Palace. Cuộc đọ sức trên sân Selhurts Park khép lại với tỷ số hòa 0-0. Qua đó, West Ham tiếp tục đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng với 33 điểm còn Crystal Palace tiếp tục đứng thứ 13 với 43 điểm.

Diễn biến này khiến Wolves trở thành đội đầu tiên xuống hạng ở Ngoại hạng Anh 2025/2026. Sau 33 vòng đấu, Wolves đứng cuối bảng với 17 điểm và kém vị trí an toàn của West Ham tới 16 điểm. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 trận nữa, Wolves chỉ có thể giành thêm tối đa 15 điểm và chắc chắn không thể san lấp khoảng cách với vị trí an toàn.

West Ham hòa 0-0 với Crystal Palace trong trận đấu muộn nhất vòng 33 Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Wolves là đội đầu tiên xuống hạng ở Ngoại hạng Anh mùa này. (Ảnh: EPL)

Wolves giành quyền lên chơi ở Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2017/2018 dưới sự dẫn dắt của HLV Nuno Espirito Santo. Đáng chú ý, HLV Nuno Espirito Santo lại góp phần khiến Wolves phải nói lời chia tay khi đang dẫn dắt West Ham.

Trong 8 năm góp mặt tại Ngoại hạng Anh, Wolves từng đứng thứ 7 và giành quyền thi đấu tại Cúp C2 châu Âu rồi vào đến tứ kết ở giai đoạn 2019-2020. Tuy nhiên, ở mùa giải này, Wolves đã tụt dốc không phanh và liên tục đứng cuối bảng trước khi ngậm ngùi xuống hạng.

Ở chiều ngược lại, bóng đá Anh đã xác định được đội đầu tiên giành quyền thăng hạng lên Ngoại hạng Anh 2026/2027 là Coventry City. Đây là sự trở lại của Coventry City sau 25 năm vắng mặt ở hạng đấu cao nhất của bóng đá xứ sở sương mù.