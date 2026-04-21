Kết quả bóng đá hôm nay 21/4: Ngoại hạng Anh xác định đội đầu tiên xuống hạng

Thứ Ba, 05:44, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 21/4, Wolves trở thành đội đầu tiên xuống hạng ở Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau khi West Ham hòa Crystal Palace 0-0 trong trận đấu muộn nhất vòng 33.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Trong trận đấu muộn nhất vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026, West Ham tới làm khách của Crystal Palace. Cuộc đọ sức trên sân Selhurts Park khép lại với tỷ số hòa 0-0. Qua đó, West Ham tiếp tục đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng với 33 điểm còn Crystal Palace tiếp tục đứng thứ 13 với 43 điểm.

Diễn biến này khiến Wolves trở thành đội đầu tiên xuống hạng ở Ngoại hạng Anh 2025/2026. Sau 33 vòng đấu, Wolves đứng cuối bảng với 17 điểm và kém vị trí an toàn của West Ham tới 16 điểm. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 trận nữa, Wolves chỉ có thể giành thêm tối đa 15 điểm và chắc chắn không thể san lấp khoảng cách với vị trí an toàn.

West Ham hòa Crystal Palace 0-0 trong trận đấu muộn nhất vòng 33 Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Reuters)
West Ham hòa 0-0 với Crystal Palace trong trận đấu muộn nhất vòng 33 Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Reuters)
Wolves là đội đầu tiên xuống hạng ở Ngoại hạng Anh mùa này. (Ảnh: EPL)
Wolves là đội đầu tiên xuống hạng ở Ngoại hạng Anh mùa này. (Ảnh: EPL)

Wolves giành quyền lên chơi ở Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2017/2018 dưới sự dẫn dắt của HLV Nuno Espirito Santo. Đáng chú ý, HLV Nuno Espirito Santo lại góp phần khiến Wolves phải nói lời chia tay khi đang dẫn dắt West Ham.

Trong 8 năm góp mặt tại Ngoại hạng Anh, Wolves từng đứng thứ 7 và giành quyền thi đấu tại Cúp C2 châu Âu rồi vào đến tứ kết ở giai đoạn 2019-2020. Tuy nhiên, ở mùa giải này, Wolves đã tụt dốc không phanh và liên tục đứng cuối bảng trước khi ngậm ngùi xuống hạng.

Ở chiều ngược lại, bóng đá Anh đã xác định được đội đầu tiên giành quyền thăng hạng lên Ngoại hạng Anh 2026/2027 là Coventry City. Đây là sự trở lại của Coventry City sau 25 năm vắng mặt ở hạng đấu cao nhất của bóng đá xứ sở sương mù.

Hoàng Long/VOV.VN
Tin liên quan

Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp
Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp

VOV.VN - Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao khi mở tỷ số ở trận Al Nassr thắng Al Wasl tại Cúp C2 châu Á 2025/2026.

Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp

Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp

VOV.VN - Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao khi mở tỷ số ở trận Al Nassr thắng Al Wasl tại Cúp C2 châu Á 2025/2026.

Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga
Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 20/4, Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga sớm 4 vòng đấu sau chiến thắng trước Stuttgart.

Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga

Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 20/4, Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga sớm 4 vòng đấu sau chiến thắng trước Stuttgart.

Loạt biểu cảm "khó đỡ" của Mikel Arteta trong ngày Arsenal thua Man City
Loạt biểu cảm "khó đỡ" của Mikel Arteta trong ngày Arsenal thua Man City

VOV.VN - HLV Mikel Arteta tạo ra hàng loạt biểu cảm "khó đỡ" khi Arsenal thua Man City 1-2 trong trận đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Loạt biểu cảm "khó đỡ" của Mikel Arteta trong ngày Arsenal thua Man City

Loạt biểu cảm "khó đỡ" của Mikel Arteta trong ngày Arsenal thua Man City

VOV.VN - HLV Mikel Arteta tạo ra hàng loạt biểu cảm "khó đỡ" khi Arsenal thua Man City 1-2 trong trận đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

