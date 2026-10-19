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Kết quả V-League hôm nay 19/10: CA TP.HCM chiến thắng kịch tính Thể Công Viettel

Thứ Hai, 20:12, 19/10/2026
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VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 19/10 nhận được sự chú ý khi CA TP.HCM có chiến thắng kịch tính trước Thể Công Viettel trong trận đấu muộn nhất vòng 4.

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Kết quả V-League hôm nay 19/10 nhận được sự chú ý khi CA TP.HCM có chiến thắng kịch tính trước Thể Công Viettel trong trận đấu muộn nhất vòng 4.

20:03

Với việc cả đều không có được kết quả tốt thời gian gần đây, CA TP.HCM cũng như Thể Công đều nhập cuộc thận trọng. Thể Công Viettel kiểm soát thế trận tốt hơn trong những phút đầu, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn.

CA TP.HCM sau đó dần lấy lại thế trận và cũng có một số cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Đến phút 68, Williams Minh Hoàng băng xuống rồi căng ngang tạo điều kiện cho Olaha Mạnh Đức tung ra liên tiếp hai cú sút mang về bàn mở tỉ số cho CA TP.HCM.

Thể Công Viettel đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 81, CA TP.HCM chỉ còn chơi với 10 người khi Đức Phú có tình huống xoạc bóng vào chân của Danh Trung. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ với Đức Phú.

Trong thời gian bù giờ, trọng tài hai lần phải tham khảo VAR để xác định không có phạt đền cho Thể Công Viettel, sau tình huống bóng chạm tay Quang Kiệt và Hoàng Phúc va chạm với Ribamar. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là CA TP.HCM 1-0 Thể Công Viettel.

ket qua v-league hom nay 19 10 ca tp.hcm chien thang kich tinh the cong viettel hinh anh 2
09:48

Màn so tài giữa CA TP.HCM vs Thể Công Viettel được đánh giá sẽ rất quyết liệt khi cả hai đội đều đang cần chiến thắng sau hai vòng không có được kết quả tốt. Trong hai vòng gần nhất phải làm khách, CA TP.HCM không giành được kết quả tốt khi để thua Bắc Ninh, sau đó hoà SLNA.

Trở về điểm tựa sân nhà, Tiến Linh cùng các đồng đội được kỳ vọng sẽ lấy lại niềm vui chiến thắng như cách đã làm được khi tiếp đón một đội bóng khác của Thủ đô là Hà Nội FC. Trong trận mở màn mùa giải, CA TP.HCM giành chiến thắng 3-1 khi tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà.

Thể Công Viettel cũng đang rất cần điểm khi đã thua liên tiếp hai trận dù được đá trên sân nhà trước CAHN và Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, Thể Công Viettel cũng đứng trước bài toán đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ khi vừa phải di chuyển và thi đấu trên sân khách gặp Persib Bandung (Indonesia) tại cúp C2 châu Á vào ngày 14/10.

Việc cả hai đội đều đang đứng trước áp lực giành chiến thắng khiến màn so tài này được đánh giá sẽ rất hấp dẫn. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

09:48
ket qua v-league hom nay 19 10 ca tp.hcm chien thang kich tinh the cong viettel hinh anh 4
09:49

 

17:22
ket qua v-league hom nay 19 10 ca tp.hcm chien thang kich tinh the cong viettel hinh anh 5
Đội hình xuất phát CA TP.HCM vs Thể Công Viettel.
17:45
18:00

Trận đấu bắt đầu! CA TP.HCM là đội giao bóng trước.

18:05

5': Quyết liệt! Trong những phút đầu, cầu thủ hai đội đều chơi rất quyết liệt với liên tiếp những pha tranh chấp ở trung lộ.

18:10

10': Không được! Olaha Mạnh Đức có pha thoát xuống khiến thủ thành Văn Việt phải băng ra khỏi khung thành để phá bóng. Tuy nhiên, trọng tài xác định tiền đạo của CA TP.HCM trước đó đã việt vị.

18:15

15': Thế trận chặt chẽ! Cả hai đội chơi chặt chẽ trong những phút đầu, hạn chế mắc sai lầm nên chưa có tình huống dứt điểm đáng chú ý nào.

18:16
18:18
ket qua v-league hom nay 19 10 ca tp.hcm chien thang kich tinh the cong viettel hinh anh 6
Ảnh: HT
18:20

20': Không vào! Từ tình huống đá phạt góc, Paulinho bật cao đón đường treo bóng rồi đánh đầu về góc xa khung thành CA TP.HCM nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

18:22

22': Nguy hiểm! Đức Tú căng ngang vào vòng cấm để Ribamar dứt điểm một chạm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành CA TP.HCM.

18:23

23': Không được! Quang Hùng tạt bóng để Tiến Linh chọn vị trí đánh đầu trong vòng cấm. Tuy nhiên do cú đánh đầu hơi với, pha dứt điểm của Tiến Linh không làm khó được thủ thành Văn Việt.

18:24
ket qua v-league hom nay 19 10 ca tp.hcm chien thang kich tinh the cong viettel hinh anh 7
Ảnh: HT
18:25

24': Không vào! Khuất Văn Khang nỗ lực đi bóng xuống sát đáy biên rồi căng ngang để Ribamar băng vào cắt mặt dứt điểm chéo góc nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành CA TP.HCM trong gang tấc.

18:28

27': Sút xa! Nhận bóng ngay trước vòng cấm, Quốc Cường tung ra cú sút xa rất căng nhưng thủ thành Văn Việt có pha đẩy bóng xuất sắc cứu thua cho Thể Công Viettel.

18:34

34': Thẻ vàng! Hoàng Minh có pha phạm lỗi dẫm vào chân Quốc Cường. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ của Thể Công Viettel vô tình phạm lỗi nên rút thẻ vàng.

18:35
ket qua v-league hom nay 19 10 ca tp.hcm chien thang kich tinh the cong viettel hinh anh 8
Ảnh: HT
18:39

39': Không được! Aldair tận dụng sai lầm của cầu thủ Thể Công Viettel để đưa bóng xuống biên rồi căng ngang vào cho Tiến Linh. Tuy nhiên, thủ thành Văn Việt đã kịp thời băng ra bắt bóng.

18:45

45': Bù giờ! Hiệp một có 2 phút bù giờ!

18:47

Hiệp một khép lại. Tỉ số của trận đấu đang là CA TP.HCM 0-0 Thể Công Viettel.

18:49
ket qua v-league hom nay 19 10 ca tp.hcm chien thang kich tinh the cong viettel hinh anh 9
Ảnh: HT
19:00
19:04

Hiệp hai bắt đầu!

19:07

48': Không vào! Olaha có đường chuyền để Tiến Linh phá bẫy phòng ngự của Thể Công Viettel. Xâm nhập vòng cấm, Tiến Linh ngoặt bóng dứt điểm nhưng bóng đập chân Lucas đi chệch cột dọc đầy nguy hiểm.

19:08

49': Bóng dội xà ngang! Aldair đi bóng từ cánh vào trung lộ, ngoặt bóng rồi dứt điểm rất căng nhưng bóng đập xà ngang khung thành Thể Công Viettel.

19:14

54': Không được! Thể Công Viettel có liên tiếp hai pha dàn xếp đá phạt góc nhưng hệ thống phòng ngự CA TP.HCM đều phá bóng ra an toàn.

19:15
ket qua v-league hom nay 19 10 ca tp.hcm chien thang kich tinh the cong viettel hinh anh 10
Ảnh: HT
19:15
19:19

59': Sai lầm! Thủ thành Văn Việt có pha xử lý lỗi rồi buộc phải phá bóng khi cầu thủ CA TP.HCM gây áp lực. Bóng đến đúng vị trí của Olaha Mạnh Đức, tiền đạo CA TP.HCM dứt điểm một chạm ngay nhưng bóng không đi trúng khung thành.

19:22

63': Thay người! CA TP.HCM thay đổi nhân sự trên hàng công khi tung Williams Minh Hoàng, Cumming và Narvaez vào sân.

19:28

68': VÀOOOOO !!!!! Williams Minh Hoàng băng xuống rồi căng ngang, các cầu thủ Thể Công Viettel phá bóng đến đúng vị trí Olaha Mạnh Đức. Cú sút đầu tiên bị Văn Việt cản phá nhưng Olaha Mạnh Đức tiếp tục băng vào đá bồi cận thành khiến Văn Việt dù đã chạm được vào bóng nhưng không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu là CA TP.HCM 1-0 Thể Công Viettel.

19:33
ket qua v-league hom nay 19 10 ca tp.hcm chien thang kich tinh the cong viettel hinh anh 11
Ảnh: HT
ket qua v-league hom nay 19 10 ca tp.hcm chien thang kich tinh the cong viettel hinh anh 12
Olaha Mạnh Đức ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: HT)
19:33

72': Bàn thắng được công nhận! Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định bàn thắng của CA TP.HCM hợp lệ.

19:40

81': Thẻ đỏ! Đức Phú có tình huống xoạc bóng vào chân của Danh Trung. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ với Đức Phú. CA TP.HCM chỉ còn thi đấu với 10 người.

19:42

84': Không được! Ribamar nhận bóng trong vòng cấm rồi nỗ lực dứt điểm góc hẹp nhưng không thắng được Quang Kiệt. Trọng tài sau đó thổi việt vị với Ribamar.

19:44
ket qua v-league hom nay 19 10 ca tp.hcm chien thang kich tinh the cong viettel hinh anh 13
Ảnh: HT
19:45

86': Không được! Hernandes dứt điểm từ cánh trái theo hướng tấn công của Thể Công Viettel nhưng thủ thành Lê Giang Patrik đã bắt gọn bóng.

19:48

89': Không vào! Nhật Minh thoát xuống rồi căng ngang vào vòng cầm, Narvaez băng vào nhưng sút trượt tâm bóng, Cummings sau đó dứt điểm nhưng không thắng được thủ thành Văn Việt.

19:49

90': Bù giờ! Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

19:51

90+2': Không vào! Từ đường treo bóng của đồng đội, Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu nhưng thủ thành Lê Giang Patrik đã kịp thời bay người đẩy bóng cứu thua cho CA TP.HCM.

19:54

90+5': Không có phạt đền! Ribamar ngã trong vòng cấm sau tình huống va chạm với Hoàng Phúc, trọng tài xác định cầu thủ CA TP.HCM phạm lỗi. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định đó không phải tình huống phạm lỗi và Thể Công Viettel không được hưởng phạt đền.

20:00

Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc là CA TP.HCM 1-0 Thể Công Viettel.

Như Đạt/VOV.VN
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