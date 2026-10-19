Kết quả V-League hôm nay 19/10: CA TP.HCM chiến thắng kịch tính Thể Công Viettel

20:03

Với việc cả đều không có được kết quả tốt thời gian gần đây, CA TP.HCM cũng như Thể Công đều nhập cuộc thận trọng. Thể Công Viettel kiểm soát thế trận tốt hơn trong những phút đầu, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn.

CA TP.HCM sau đó dần lấy lại thế trận và cũng có một số cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Đến phút 68, Williams Minh Hoàng băng xuống rồi căng ngang tạo điều kiện cho Olaha Mạnh Đức tung ra liên tiếp hai cú sút mang về bàn mở tỉ số cho CA TP.HCM.

Thể Công Viettel đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 81, CA TP.HCM chỉ còn chơi với 10 người khi Đức Phú có tình huống xoạc bóng vào chân của Danh Trung. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ với Đức Phú.

Trong thời gian bù giờ, trọng tài hai lần phải tham khảo VAR để xác định không có phạt đền cho Thể Công Viettel, sau tình huống bóng chạm tay Quang Kiệt và Hoàng Phúc va chạm với Ribamar. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là CA TP.HCM 1-0 Thể Công Viettel.