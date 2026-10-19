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CAHN đối diện với thách thức lớn từ lịch thi đấu dày đặc

Thứ Hai, 16:10, 19/10/2026
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VOV.VN - Việc góp mặt ở bốn đấu trường trong mùa giải này đặt ra thách thức không nhỏ với CAHN trong thời gian sắp tới.

Lịch thi đấu CAHN trong mùa giải này được đánh giá sẽ mang lại rất nhiều khó khăn cho nhà ĐKVĐ V-League. Việc góp mặt trên 4 đấu trường từ quốc nội, khu vực đến châu lục khiến việc đảm bảo thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ đang là bài toán không dễ giải.

Tính riêng trong thời gian thi đấu cho đến quãng nghỉ FIFA Days tháng 11/2026, CAHN sẽ thi đấu 7 trận liên tiếp ở các đấu trường khác nhau trong thời gian 26 ngày. Khởi đầu cho quãng thời gian này là trận đấu với Kashima Antlers vào ngày 13/10 và kết thúc là màn so tài với CA TP.HCM vào ngày 7/11.

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CAHN đối diện thách thức lớn từ lịch thi đấu dày (Ảnh: Hoài Thương)

Sau ba trận sân nhà gặp Kashima Antlers, Hà Nội FC và Thanh Hoá, CAHN không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi phải di chuyển trong hai trận sân khách. Đầu tiên là di chuyển sang Trung Quốc gặp Shanghai Port vào ngày 27/10. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Quang Hải cùng các đồng đội nhanh chóng trở về Hà Nội rồi di chuyển tới Vinh để làm khách của SLNA vào bốn ngày sau (31/10).

Đáng chú ý, các đối thủ CAHN chạm trán trong giai đoạn này đều không hề dễ chơi. Ngoài ba đội bóng mạnh ở cúp C1 châu Á, CAHN cũng chạm trán hàng loạt đội bóng mạnh, có lối chơi khó chịu hoặc đang có phong độ tốt lần lượt là Hà Nội FC, Thanh Hoá, SLNA và CA TP.HCM.

Sau trận thua Hà Nội FC, HLV Polking cũng thừa nhận là việc thi đấu ở nhiều đấu trường là “thử thách mà đội cần vượt qua”. HLV Polking cho biết đây là thách thức mới của đội bóng, một số cầu thủ của CAHN trong trận đấu vừa qua đến phút 70 đã có dấu hiệu xuống sức nên cần được ra nghỉ.

Dù vậy, thách thức này cũng là cơ hội để CAHN chứng minh bản lĩnh của nhà ĐKVĐ V-League, đặc biệt là giúp các cầu thủ tích luỹ nhiều kinh nghiệm khi chạm trán với những đội bóng mạnh ở châu lục.

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