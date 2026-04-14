Lịch thi đấu PPA Tour Asia 2026: Khi nào chặng đấu trở lại Việt Nam?

PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 vừa khép lại với hiệu ứng mạnh mẽ cùng chức vô địch đơn nam của Lý Hoàng Nam, Kaitlyn Christian ở nội dung đơn nữ, Anna Leigh Waters và Anna Bright ở nội dung đôi nữ, Tardio và Ben Johns ở nội dung đôi nam, Ben Johns và Anna Leigh Waters ở nội dung đôi nam nữ. Đây cũng là chặng đầu tiên trong số 10 chặng đấu năm 2026 của PPA Tour Asian.

Theo lịch thi đấu PPA Tour Asia 2026, các chặng còn lại của mùa giải sẽ liên tiếp diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10. Trong đó, PPA Tour sẽ trở lại Việt Nam với chặng đấu tại TP.HCM diễn ra từ ngày 6-9/8 mang tên Ho Chi Minh City Open.

Ngoài ra, lịch thi đấu PPA Tour 2026 có 2 chặng tại Malaysia, 2 chặng tại Trung Quốc, 1 chặng tại Nhật Bản, 1 chặng tại Singapore, 1 chặng tại Macao (Trung Quốc) và 1 chặng tại Hong Kong (Trung Quốc).

Đáng chú ý, chặng đấu tại Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 10 có cấp độ Slam - cấp độ cao nhất và danh giá nhất trong hệ thống PPA Tour Asia. Chặng đấu tại Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 9 có cấp độ Cup – cấp độ cao thứ hai trong 3 hạng đấu của PPA Tour. Các chặng còn lại mang cấp độ Open - cấp độ giải đấu phổ biến nhất trong hệ thống PPA Tour Asia.