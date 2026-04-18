Ném vợt trúng khán giả, ngôi sao Pickleball bị loại khỏi giải đấu của PPA Tour

Thứ Bảy, 10:00, 18/04/2026
VOV.VN - Hunter Johnson bị xử thua Zane Ford ở tứ kết nội dung đơn nam giải Sacramento Open sau khi ném vợt trúng người khán giả.

Sự cố đã xảy ra trong trận đấu tứ kết ở nội dung đơn nam giải Sacramento Open thuộc hệ thống PPA Tour, khi Hunter Johnson ném vợt trúng vào người khán giả và bị xử thua trước Zane Ford.

Ở tình huống này, Hunter Johnson đã ném vợt xuống đất trong lúc về ghế ngồi nghỉ, nhưng cây vợt nảy lên và đập trúng vào người một khán giả nữ đang theo dõi trận đấu. Sau đó, trọng tài đã xử Hunter Johnson thua 2 set với cùng tỷ số 0-11 trước Zane Ford.

nem vot trung khan gia, ngoi sao pickleball bi loai khoi giai dau cua ppa tour hinh anh 1
Hunter Johnson ném vợt trúng khán giả và bị xử thua ở tứ kết Sacramento Open

Hunter Johnson là một trong những tay vợt Pickleball đơn nam hàng đầu thế giới và được xếp hạng hạt giống số 3 tại giải Sacramento Open. Trong khi đó, Zane Ford là hạt giống số 12 tại giải đấu.

Với việc Hunter Johnson bị loại, Zane Ford tiến vào bán kết giải Sacramento Open gặp hạt giống số 6 Jack Sock. Người thắng trong cặp đấu này sẽ tranh chức vô địch với người thắng trong cặp đấu giữa Federico Staksrud và Roscoe Bellamy.

Đáng chú ý, đây không phải sự cố duy nhất liên quan đến việc ném vợt tại giải Sacramento Open. Ở tứ kết nội dung đơn nữ, hạt giống số 2 Isabella Dunlap đã ném vợt vào hàng rào sau khi thua hạt giống số 7 Kaitlyn Christian.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Pickleball vợt Pickleball PPA Tour
Lịch thi đấu PPA Tour Asia 2026: Khi nào chặng đấu trở lại Việt Nam?
Lịch thi đấu PPA Tour Asia 2026: Khi nào chặng đấu trở lại Việt Nam?

VOV.VN - Theo lịch thi đấu PPA Tour Asia 2026, giải đấu Pickleball hấp dẫn sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 8 với chặng đấu tại TP.HCM.

Lịch thi đấu PPA Tour Asia 2026: Khi nào chặng đấu trở lại Việt Nam?

Lịch thi đấu PPA Tour Asia 2026: Khi nào chặng đấu trở lại Việt Nam?

VOV.VN - Theo lịch thi đấu PPA Tour Asia 2026, giải đấu Pickleball hấp dẫn sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 8 với chặng đấu tại TP.HCM.

Huyền thoại tennis Andre Agassi kỳ vọng Pickleball sớm xuất hiện tại Olympic

VOV.VN - Huyền thoại tennis Andre Agassi kỳ vọng Pickleball sẽ sớm xuất hiện trong chương trình thi đấu tại Olympic.

Huyền thoại tennis Andre Agassi kỳ vọng Pickleball sớm xuất hiện tại Olympic

Huyền thoại tennis Andre Agassi kỳ vọng Pickleball sớm xuất hiện tại Olympic

VOV.VN - Huyền thoại tennis Andre Agassi kỳ vọng Pickleball sẽ sớm xuất hiện trong chương trình thi đấu tại Olympic.

Trải nghiệm khám phá Việt Nam “đốn tim” tay vợt pickleball hàng đầu thế giới

VOV.VN - Tay vợt Christian Alshon hào hứng với trải nghiệm du lịch và khám phá sự phát triển của pickleball nhân dịp sang Việt Nam tham dự giải đấu PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026.

Trải nghiệm khám phá Việt Nam “đốn tim” tay vợt pickleball hàng đầu thế giới

Trải nghiệm khám phá Việt Nam “đốn tim” tay vợt pickleball hàng đầu thế giới

VOV.VN - Tay vợt Christian Alshon hào hứng với trải nghiệm du lịch và khám phá sự phát triển của pickleball nhân dịp sang Việt Nam tham dự giải đấu PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026.

