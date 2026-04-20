Sau màn "đấu khẩu" với Lý Hoàng Nam, Federico Staksrud giành chức vô địch ở Mỹ

Thứ Hai, 10:26, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai tuần sau khi "thách" Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển sang Mỹ thi đấu, tay vợt Pickleball số 2 thế giới Federico Staksrud giành chức vô địch tại giải Sacramento Open thuộc hệ thống PPA Tour.

Khi sang Việt Nam tham dự giải PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026, Federico Staksrud đã có phát ngôn gây tranh cãi về trình độ của các tay vợt chủ nhà. Federico Staksrud cho rằng những chiến thắng trên sân nhà của Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển chưa đủ để khẳng định đẳng cấp quốc tế.

“Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển rất giỏi, nhưng họ chưa thi đấu ở Mỹ để kiểm chứng năng lực” - Federico Staksrud nêu quan điểm và kéo theo làn sóng bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Đáp lại, Lý Hoàng Nam thẳng thắn thừa nhận sự khác biệt về điều kiện thi đấu Pickleball giữa Mỹ và châu Á là rất lớn. Lý Hoàng Nam cũng xác nhận “sẽ cố gắng sang Mỹ để trực tiếp trải nghiệm, xem các đối thủ đánh nhanh đến mức nào” vào cuối năm 2026 để kiểm chứng năng lực bản thân.

Federico Staksrud vô địch nội dung đơn nam giải Sacramento Open. (Ảnh: PPA Tour)
Federico Staksrud vô địch nội dung đơn nam giải Sacramento Open. (Ảnh: PPA Tour)

Hai tuần sau màn “khẩu chiến” với Lý Hoàng Nam, Federico Staksrud vừa có thành tích đáng chú ý khi giành chức vô địch ngội dung đơn nam Sacramento Open – giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour được tổ chức tại Mỹ.

Đáng chú ý, Federico Staksrud đã thể hiện đẳng cấp của tay vợt số 2 thế giới khi thắng áp đảo 11-4, 11-2 trước Zane Ford trong trận chung kết Sacramento Open.

Ở các nội dung còn lại trong khuôn khổ Sacramento Open, các danh hiệu thuộc về Kate Fahey (đơn nữ), Gabriel Tardio và Ben Johns (đôi nam), Parris Todd và Rachel Rohrabacher (đôi nữ), Eric Oncins và Tyra Hurricane Black (đôi nam nữ).

Hoàng Long/VOV.VN
