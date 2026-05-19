Bảng xếp hạng pickleball mới nhất: Trương Vinh Hiển áp sát Lý Hoàng Nam

Theo bảng xếp hạng pickleball thế giới nội dung đơn nam của PPA Tour, Lý Hoàng Nam đang đứng thứ 15 thế giới với 3100 điểm trong khi Trương Vinh Hiển đứng thứ 16 thế giới với 3000 điểm.

Trương Vinh Hiển có sự thăng tiến từ vị trí thứ 17 lên thứ 16 thế giới, sau khi được cộng thêm 500 điểm từ chức vô địch nội dung đơn nam giải PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026.

Trương Vinh Hiển vô địch nội dung đơn nam PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026.

Cập nhật bảng xếp hạng pickleball thế giới nội dung đơn nam

Trong khi đó, Lý Hoàng Nam không tham gia giải đấu vừa qua tại Malaysia và rơi từ vị trí thứ 14 thế giới xuống 15 thế giới sau khi PPA Tour cập nhật bảng xếp hạng pickleball thế giới nội dung đơn nam.

Tại giải PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 vừa qua, tay vợt Việt kiều Alix Trương đã giành chức vô địch nội dung đôi nam nữ. Hiện tại, Alix Trương đang là tay vợt nữ giữ vị trí top 10 trên bảng xếp hạng pickleball thế giới nội dung đôi nam nữ với 4550 điểm.

