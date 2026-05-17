Trương Vinh Hiển vô địch giải pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026

Chủ Nhật, 17:11, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trương Vinh Hiển vô địch nội dung đơn nam giải pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 sau chiến thắng áp đảo ở trận chung kết.

Giải đấu pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 kết thúc hôm nay (17/5) với những trận chung kết. Tâm điểm chú ý của người hâm mộ Việt Nam là trận chung kết đơn nam giữa Trương Vinh Hiển và đối thủ người Nhật Bản - Nasa Hatakeyama. 

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Vinh Hiển nhanh chóng làm chủ trận đấu và khiến Hatakeyama chật vật trong từng đường bóng. Tay vợt Việt Nam hoàn toàn lấn lướt và có chiến thắng dễ dàng 11-2 trong set 1. 

Ở set 2, Hatakeyama nỗ lực tạo nên thế trận cân bằng hơn ở giai đoạn đầu nhưng Vinh Hiển vẫn biết cách hóa giải để khiến đối thủ Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trong việc lên điểm. 

Sau đó, Vinh Hiển tận dụng sự nôn nóng của Hatakeyama để kéo đối thủ vào những pha bóng bền, qua đó chiếm ưu thế. Vinh Hiển liên tiếp có những điểm số quan trọng để dẫn trước 6-0. 

Ảnh: PPA Tour Asia.

Những nỗ lực sau đó của Hatakeyama chỉ giúp anh lên được 3 điểm trước khi nhận thất bại 3-11 với những tình huống dứt điểm ra ngoài. 

Trương Vinh Hiển vô địch đơn nam PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 một cách thuyết phục mà không để thua set đấu nào. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Trương Vinh Hiển đăng quang ở nội dung đơn nam tại một giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia. 

Tại các nội dung khác, tay vợt nữ Việt kiều Alix Trương góp mặt ở 2 trận chung kết ở các nội dung đôi nữ và đôi nam nữ. Ở nội dung đôi nữ, Alix Trương cùng người đánh cặp Chao Yi Wang đã để thua cặp đôi Long Yufei/Ting Chieh Wei với tỷ số 0-2 (5-11, 2-11). 

Ở nội dung đôi nam nữ, Alix Trương đánh cặp cùng Tama Shimabukuro để đối đầu Chao Yi Wang/Len Yang. Khi được thi đấu nội dung sở trường, Alix Trương cùng đồng đội đã giành chiến thắng 2-1 (11-5, 3-11, 11-2) để bước lên ngôi vô địch. 

Trần Tiến/VOV.VN
Trực tiếp MU 0-0 Nottingham: Quỷ đỏ tung đội hình siêu tấn công
