Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: Xác định 2 đội dự World Cup

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất cập nhật sáng 10/5, những đội tuyển đầu tiên của châu lục giành vé dự U17 World Cup 2026 đã được xác định.

Theo đó, U17 Tajikistan và U17 Saudi Arabia đã chính thức vượt qua vòng bảng sau những chiến thắng trước Thái Lan và Myanmar. Điều đó đồng nghĩa 2 đội bóng này cũng đã đoạt vé dự U17 World Cup 2026 với tư cách đại diện của châu Á.

U17 Nhật Bản cũng đã thắng 2 trận nhưng vẫn chưa chắc chắn có vé U17 World Cup 2026 do cục diện bảng B vẫn còn có những diễn biến khó lường hơn bảng A. Vẫn còn có thể xảy ra kịch bản 3 đội 6 điểm sau lượt trận cuối cùng của bảng đấu này.

Trong khi đó, bảng C và bảng D sẽ thi đấu các trận của lượt thứ hai vào đêm 10/5 và rạng sáng 11/5.