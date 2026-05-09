Tuyển thủ U17 nữ Việt Nam tự tin vào tấm vé World Cup

Tại vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam sẽ gặp Australia. Đội thắng không chỉ có vé vào bán kết mà còn giành quyền dự U17 World Cup nữ 2026.

Ảnh: AFC.

Chia sẻ trước trận đấu, thủ môn Trần Thị Cẩm My quyết tâm cùng U17 nữ Việt Nam thắng Australia để giành vé dự U17 World Cup nữ 2026.

Thủ thành của U17 nữ Việt Nam nói: "Lần đầu dự một giải quốc tế, U17 nữ Việt Nam đã học tập được rất nhiều sau vòng đấu bảng và đã thi đấu tốt để vào tứ kết.

U17 nữ Australia là đội bóng mạnh, có lợi thế thể hình nhưng U17 nữ Việt Nam tự tin có thể cạnh tranh được, nhằm hướng tới chiến thắng. Mục tiêu trước mắt là hạn chế những pha tấn công của đối thủ".

Trong chiều 9/5, U17 nữ Việt Nam đã có buổi tập sớm nhằm làm quen với khung giờ sinh hoạt ngày thi đấu sau hai trận diễn ra muộn ở vòng bảng. Không khí buổi tập rất tích cực, các cầu thủ tập trung duy trì thể trạng và rà soát nội dung chuyên môn.

Theo kế hoạch, sáng mai đội tuyển sẽ đi thăm sân thi đấu, sau đó tiếp tục tập luyện vào buổi chiều để hoàn thiện những công đoạn chuẩn bị cuối cùng trước trận tứ kết gặp U17 nữ Australia diễn ra ngày 11/5.