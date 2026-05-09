Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 9/5

Thứ Bảy, 05:30, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 9/5, đại diện Đông Nam Á có thể giành vé tham dự U17 World Cup 2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 9/5 rạng sáng mai 10/5 sẽ diễn ra các cuộc so tài trong khuôn khổ bảng A và bảng B. Loạt trận này có tới 3 đại diện bóng đá Đông Nam Á góp mặt gồm U17 Thái Lan, U17 Myanmar và U17 Indonesia.

U17 Indonesia đang có cơ hội lần thứ 3 liên tiếp tham dự VCK U17 World Cup. (Ảnh: AFC)

Tại bảng B, U17 Trung Quốc sẽ gặp U17 Nhật Bản vào lúc 23h00 ngày 9/5 và U17 Indonesia đối đầu với U17 Qatar vào lúc 23h30 ngày 9/5 theo giờ Việt Nam. Trước đó, U17 Indonesia đã thắng U17 Trung Quốc còn U17 Nhật Bản đánh bại U17 Qatar trong lượt trận ra quân.

U17 Indonesia có thể giành quyền vào tứ kết U17 châu Á 2026 và nhận tấm vé dự VCK U17 World Cup 2026 nếu thắng U17 Qatar còn U17 Nhật Bản không thua U17 Trung Quốc. Nếu kịch bản này xảy ra, đại diện Đông Nam Á sẽ có lần thứ 3 liên tiếp giành vé dự VCK U17 World Cup.

Tại bảng A, U17 Thái Lan sẽ gặp U17 Saudi Arabia lúc 00h00 ngày 10/5 còn U17 Myanmar chạm trán U17 Tajikistan lúc 00h30 ngày 10/5. Hiện tại, các đại diện Đông Nam Á đang gặp khó tại bảng đấu này sau khi thất bại trong lượt trận ra quân.

Lịch thi đấu U17 châu Á 2026 lượt trận 2 (Ảnh: TV360).
Hoàng Long/VOV.VN
HLV U17 nữ Việt Nam hướng tới tấm vé dự World Cup
VOV.VN - HLV Masahiko Okiyama của U17 nữ Việt Nam hướng tới vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á với sự tập trung cao nhất để cạnh tranh tấm vé dự U17 World Cup nữ.

VOV.VN - HLV Masahiko Okiyama của U17 nữ Việt Nam hướng tới vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á với sự tập trung cao nhất để cạnh tranh tấm vé dự U17 World Cup nữ.

U17 Hàn Quốc gây thất vọng, người hâm mộ sợ thua U17 Việt Nam
VOV.VN - U17 Hàn Quốc gây thất vọng trong ngày ra quân VCK U17 châu Á 2026 khi hòa UAE 1-1, một số người hâm mộ nước này lo ngại đội bóng nước nhà có thể thua cả U17 Việt Nam.

VOV.VN - U17 Hàn Quốc gây thất vọng trong ngày ra quân VCK U17 châu Á 2026 khi hòa UAE 1-1, một số người hâm mộ nước này lo ngại đội bóng nước nhà có thể thua cả U17 Việt Nam.

U17 Indonesia có cơ hội dự World Cup 3 lần liên tiếp
VOV.VN - Nếu vượt qua vòng bảng của VCK U17 châu Á 2026, U17 Indonesia sẽ có lần thứ ba liên tiếp giành quyền tham dự U17 World Cup.

VOV.VN - Nếu vượt qua vòng bảng của VCK U17 châu Á 2026, U17 Indonesia sẽ có lần thứ ba liên tiếp giành quyền tham dự U17 World Cup.

