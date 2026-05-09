Theo lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 9/5 rạng sáng mai 10/5 sẽ diễn ra các cuộc so tài trong khuôn khổ bảng A và bảng B. Loạt trận này có tới 3 đại diện bóng đá Đông Nam Á góp mặt gồm U17 Thái Lan, U17 Myanmar và U17 Indonesia.

U17 Indonesia đang có cơ hội lần thứ 3 liên tiếp tham dự VCK U17 World Cup. (Ảnh: AFC)

Tại bảng B, U17 Trung Quốc sẽ gặp U17 Nhật Bản vào lúc 23h00 ngày 9/5 và U17 Indonesia đối đầu với U17 Qatar vào lúc 23h30 ngày 9/5 theo giờ Việt Nam. Trước đó, U17 Indonesia đã thắng U17 Trung Quốc còn U17 Nhật Bản đánh bại U17 Qatar trong lượt trận ra quân.

U17 Indonesia có thể giành quyền vào tứ kết U17 châu Á 2026 và nhận tấm vé dự VCK U17 World Cup 2026 nếu thắng U17 Qatar còn U17 Nhật Bản không thua U17 Trung Quốc. Nếu kịch bản này xảy ra, đại diện Đông Nam Á sẽ có lần thứ 3 liên tiếp giành vé dự VCK U17 World Cup.

Tại bảng A, U17 Thái Lan sẽ gặp U17 Saudi Arabia lúc 00h00 ngày 10/5 còn U17 Myanmar chạm trán U17 Tajikistan lúc 00h30 ngày 10/5. Hiện tại, các đại diện Đông Nam Á đang gặp khó tại bảng đấu này sau khi thất bại trong lượt trận ra quân.

Lịch thi đấu U17 châu Á 2026 lượt trận 2 (Ảnh: TV360).