Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết U17 nữ châu Á 2026: Việt Nam so tài Australia

VCK giải U17 nữ châu Á 2026 đã kết thúc vòng đấu bảng. Sau tổng cộng 18 trận đấu, BTC đã xác định được 8 đội giành quyền vào bán kết là Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Triều Tiên. Việt Nam và Ấn Độ.

Ảnh: AFC.

Với ngôi nhì bảng A, U17 nữ Việt Nam sẽ chạm trán U17 nữ Australia trong trận tứ kết diễn ra lúc 14h ngày 11/5. Trận đấu sẽ được trực tiếp trên kênh Youtube AFC Asian Cup. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Đẫy là màn đọ sức quan trọng, không chỉ để xác định đội vào bán kết mà còn tìm ra chủ nhân của tấm vé suất tham dự U17 World Cup nữ 2026.

Xét về thực lực, U17 nữ Australia được đánh giá cao hơn U17 nữ Việt Nam. Tuy nhiên, với những gì U17 nữ Australia thể hiện ở vòng bảng, đặc biệt là trận hòa Lebanon 1-1, cơ hội chiến thắng cho U17 nữ Việt Nam không phải là không có. Nếu so với những đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên thì Australia chính là đối thủ "mềm nhất" có thể của thầy trò HLV Masahiko Okiyama.

Các trận tứ kết còn lại là: Nhật Bản vs Hàn Quốc, Trung Quốc vs Ấn Độ và Triều Tiên vs Thái Lan.