Kết quả bóng đá hôm nay 4/5: U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 nữ Trung Quốc

Hôm nay 4/5, giải U17 nữ châu Á 2026 bước vào lượt trận thứ hai bảng A. Ở lượt trận này, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 nữ Trung Quốc vào lúc 18h30. Trận đấu này sẽ được tổ chức trên sân vận động của trung tâm thể thao Thái Hồ (Tô Châu, Trung Quốc).

Sau lượt trận đầu tiên, U17 nữ Việt Nam đã có được 1 điểm với trận hòa 2-2 trước U17 nữ Thái Lan. Trong khi đó, U17 nữ Trung Quốc thắng đậm U17 nữ Myanmar với tỷ số 6-0. Vì thế, trận đấu ở lượt thứ hai vòng bảng sẽ mang ý nghĩa quyết định đến cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.

Theo quy định của BTC, 2 đội nhất, nhì mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào thi đấu vòng tứ kết. Các đội thắng tứ kết sẽ vào bán kết, đồng thời giành vé đến VCK U17 World Cup nữ 2026.

Nói về U17 nữ Trung Quốc, HLV của U17 nữ Việt Nam - HLV Okiyama Masahiko cho biết: " Ở trận tới, chúng ta sẽ gặp đối thủ rất mạnh là U17 nữ Trung Quốc. Những cầu thủ chưa hoặc ít được thi đấu sẽ tập luyện thêm để hoàn thiện bản thân. U17 nữ Việt Nam sẽ chơi theo cách khác so với trận gặp Thái Lan để phù hợp với trình độ của đội chủ nhà".