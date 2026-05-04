Kết quả bóng đá hôm nay 4/5: U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 nữ Trung Quốc
Kết quả bóng đá hôm nay 4/5: U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 nữ Trung Quốc 0-3 tại giải U17 nữ châu Á 2026. Đây là kết quả không bất ngờ khi U17 nữ Trung Quốc hoàn toàn vượt trội.
U17 nữ Việt Nam phải phòng ngự cả trận và không có được cú sút nào về khung thành đội bạn. Tuy nhiên, việc chỉ để thủng lưới 3 bàn cũng giúp U17 nữ Việt Nam duy trì cơ hội giành vé vào tứ kết.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Trung Quốc tại giải U17 nữ châu Á 2026.
Hôm nay 4/5, giải U17 nữ châu Á 2026 bước vào lượt trận thứ hai bảng A. Ở lượt trận này, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 nữ Trung Quốc vào lúc 18h30. Trận đấu này sẽ được tổ chức trên sân vận động của trung tâm thể thao Thái Hồ (Tô Châu, Trung Quốc).
Sau lượt trận đầu tiên, U17 nữ Việt Nam đã có được 1 điểm với trận hòa 2-2 trước U17 nữ Thái Lan. Trong khi đó, U17 nữ Trung Quốc thắng đậm U17 nữ Myanmar với tỷ số 6-0. Vì thế, trận đấu ở lượt thứ hai vòng bảng sẽ mang ý nghĩa quyết định đến cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.
Theo quy định của BTC, 2 đội nhất, nhì mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào thi đấu vòng tứ kết. Các đội thắng tứ kết sẽ vào bán kết, đồng thời giành vé đến VCK U17 World Cup nữ 2026.
Nói về U17 nữ Trung Quốc, HLV của U17 nữ Việt Nam - HLV Okiyama Masahiko cho biết: " Ở trận tới, chúng ta sẽ gặp đối thủ rất mạnh là U17 nữ Trung Quốc. Những cầu thủ chưa hoặc ít được thi đấu sẽ tập luyện thêm để hoàn thiện bản thân. U17 nữ Việt Nam sẽ chơi theo cách khác so với trận gặp Thái Lan để phù hợp với trình độ của đội chủ nhà".
1' Trận đấu bắt đầu !!! U17 nữ Trung Quốc giao bóng trước.
3' Với lợi thế sân nhà cùng trình độ chuyên môn vượt trội hơn, U17 nữ Trung Quốc đã nhanh chóng dồn ép khiến U17 nữ Việt Nam phải vất vả phòng ngự.
7' Cầu thủ Trung Quốc tung ra quả tạt từ cánh trái, bóng đi liệng thẳng vào khung thành khiến thủ môn Cẩm My của U17 nữ Việt Nam phải vất vả đẩy bóng.
12' Các cầu thủ Trung Quốc có pha phối hợp bên cánh phải loại bỏ hàng thủ U17 nữ Việt Nam, bóng được chuyền vào cho Ju Zhitong băng lên dứt điểm, trái bóng đi chạm mép ngoài cột dọc rồi đi ra ngoài. U17 nữ Việt Nam vừa may mắn không bị thủng lưới.
17' VÀO ! Từ tình huống phạt góc bên cánh trái, tiền đạo số 20 Ju Zhitong tận dụng thể hình vượt trội để nhảy lên đánh đầu đưa bóng găm thẳng vào lưới của U17 nữ Việt Nam. 1-0 cho U17 nữ Trung Quốc.
24' U17 nữ Việt Nam có nỗ lực hiếm hoi để đưa bóng tiếp cận vòng cấm U17 nữ Trung Quốc nhưng các trung vệ đội chủ nhà với thể hình cao to đã dễ dàng hóa giải.
29' U17 nữ Trung Quốc vẫn đang hoàn toàn vượt trội. Sau gần 30 phút thi đấu, đội chủ nhà đã được hưởng đến 10 quả phạt góc và kiểm soát bóng đến 84% thời lượng bóng lăn.
33' VÀO !! U17 nữ Trung Quốc thực hiện pha tấn công mẫu mực. Bóng được luân chuyển từ sân nhà sang cánh trái để Wu Yichen căng ngang vào trong cho Ju Zhitong băng vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Cầu thủ số 20 của đội chủ nhà đã ghi được cú đúp.
43' U17 nữ Trung Quốc vẫn đang hoàn toàn vượt trội. Các cầu thủ Việt Nam liên tục phải vất vả đuổi theo những tình huống lên bóng của đội chủ nhà.
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ !!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 cho U17 nữ Trung Quốc.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
48' Số 11 Ngọc Ánh xử lý khá tốt trước vòng vây của các cầu thủ Trung Quốc rồi chuyền cho Hà Vi. Tuy nhiên số 19 của U17 nữ Việt Nam đã không thể bứt đi trước sự truy cản của cầu thủ chủ nhà.
49' VÀO!!! Thêm một lần nữa U17 nữ Việt Nam phải nhận bàn thua từ tình huống phạt góc. Cheng Wandi là người bật cao đánh đầu, loại bỏ hoàn toàn nỗ lực ngăn cản của các cầu thủ Việt Nam.
55' Các cầu thủ Việt Nam đã có những nỗ lực để đưa trái bóng hướng lên phía trước nhưng đội bạn quá vượt trội về thể hình nên thầy trò HLV Okiyama gần như không có được pha triển khai nào thực sự đáng chú ý.
63' U17 nữ Trung Quốc được hưởng quả đá phạt góc thứ 14 trong trận, cầu thủ chủ nhà thực hiện cú đá xoáy về góc xa nhưng bóng đã đi quá sâu, vòng ra phía sau khung thành.
76' Các cầu thủ Trung Quốc giảm nhịp độ trận đấu, U17 nữ Việt Nam vẫn đang nỗ lực để đi tìm cú dứt điểm đầu tiên.
80' Cầu thủ Trung Quốc tạt bóng vào từ cánh trái để Liu Yuchen bật cao đánh đầu, bóng đi chệch khung thành U17 nữ Việt Nam.
83' U17 nữ Trung Quốc triển khai tấn công nhanh, Huang Qinyi tận dụng khả năng càn lướt, vượt qua các hậu vệ U17 nữ Việt Nam trước khi dứt điểm chéo góc, thủ môn Cẩm My bó tay nhưng bóng tìm đến cột dọc.
Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!
Hết giờ !!! U17 nữ Việt Nam thua U17 nữ Trung Quốc 0-3.
