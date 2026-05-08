Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhì

Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất, cập nhật sáng 8/5, U17 nữ Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhì bảng A sau chiến thắng trước U17 nữ Myanmar với tỷ số 2-1 ở lượt trận cuối cùng.

Đây là trận đấu mà U17 nữ Việt Nam chơi không hay hơn đối thủ nhưng vẫn có được 2 bàn thắng từ các cú sút phạt thành công của Linh Chi và Ngọc Ánh để kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-1.

U17 nữ Việt Nam có cùng 4 điểm như U17 nữ Thái Lan nhưng hơn về hiệu số (-2 so với -5) nên giành ngôi nhì bảng. Thầy trò HLV Masahiko Okiyama sẽ gặp đội nhì bảng B ở tứ kết.

Bảng xếp hạng chi tiết cập nhật sáng 8/5.

Tính đến sáng 8/5, đã xác định được 7 đội giành quyền vào tứ kết là Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Triều Tiên và Việt Nam. Đội còn lại giành vé sẽ được định đoạt sau loạt trận cuối của bảng B và bảng C diễn ra chiều, tối nay 8/5. Khi đó, đối thủ của U17 nữ Việt Nam cũng sẽ lộ diện.