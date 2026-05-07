Kết quả U17 nữ châu Á 2026 hôm nay 7/5: U17 Việt Nam vào tứ kết
Kết quả bóng đá hôm nay 7/5: U17 nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-1, để giành quyền vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026.
Đây là trận đấu mà U17 nữ Việt Nam chơi không hay hơn đối thủ nhưng vẫn có được 2 bàn thắng từ các cú sút phạt thành công của Linh Chi và Ngọc Ánh để kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-1.
Thầy trò HLV Masahiko Okiyama giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Myanmar trong khuôn khổ VCK U17 nữ châu Á 2026.
Hôm nay 7/5, U17 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định cơ hội giành vé đi tiếp ở VCK U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Myanmar.
Trận đấu được tổ chức trên sân vận động của trung tâm thể thao Thái Hồ (Tô Châu, Trung Quốc) vào lúc 18h30. Sau các trận đã đấu, thầy trò HLV Masahiko Okiyama có 1 điểm cùng hiệu số -3. Theo những diễn biến đã qua, đội bóng nào giành được 4 điểm trở lên sẽ chính thức có mặt ở tứ kết.
Như vậy, chỉ cần thắng U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối cùng với bất cứ tỷ số nào, U17 nữ Việt Nam cũng sẽ giành quyền vào tứ kết mà không cần quan tâm kết quả của các trận đấu khác.
Đây là nhiệm vụ được xem khả thi với U17 nữ Việt Nam khi U17 nữ Myanmar đã toàn thua sau những lượt trận đầu tiên (0-6 trước chủ nhà Trung Quốc) và 0-1 trước Thái Lan.
Trong trường hợp hòa Myanmar, U17 nữ Việt Nam sẽ cần chờ kết quả của các bảng đấu còn lại để xác định xem có thể giành vé vượt qua vòng bảng hay không. Trong khi đó, nếu thua Myanmar, U17 nữ Việt Nam sẽ bị loại.
Chia sẻ trước trận đấu, HLV Masahiko Okiyama nói: "Chúng tôi đã tập trung hồi phục cho các cầu thủ đã thi đấu liên tục, đồng thời tạo điều kiện cho những cầu thủ chưa ra sân có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng với U17 nữ Myanmar".
1' Trận đấu bắt đầu !!! U17 nữ Việt Nam giao bóng trước.
1' Ngay từ những giây đầu tiên, U17 nữ Việt Nam đã dồn đội hình lên tấn công. Số 10 Minh Ánh nỗ lực chuyền bóng vào trong, trái bóng đi cắt ngang khung thành Myanmar nhưng không chạm cầu thủ nào.
4' Trận đấu diễn ra với sự quyết tâm của cả đôi bên. U17 nữ Việt Nam thắng trận thì chắc chắn đi tiếp trong khi Myanmar chỉ có thắng mới duy trì hy vọng.
7' Các cầu thủ Myanmar có pha tấn công trung lộ rất nguy hiểm, thủ môn Cẩm My và các hậu vệ U17 nữ Việt Nam phải vất vả cứu thua.
15' Myanmar đang là đội nhỉnh hơn. Các pha bóng của đội bạn có sự chính xác cao hơn so với U17 nữ Việt Nam.
18' VÀO OOOO!!!! U17 nữ Việt Nam được hưởng cú đá phạt từ cự ly khoảng 35m, Linh Chi bước lên thực hiện cú đá xoáy đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đội bạn.
22' Sau bàn thắng, U17 nữ Việt Nam đang duy trì sức ép tốt. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Myanmar. Thầy trò HLV Masahiko Okiyama cần thêm bàn thắng nếu muốn có được ngôi nhì bảng A chung cuộc.
27' Myanmar đang có những nỗ lực dồn lên nhưng chưa thể hiện được sự sắc sảo để có thể gây khó khăn cho hàng thủ U17 nữ Việt Nam như những phút đầu tiên.
34' U17 Myanmar với sự cơ động của Min Htone May Zitar và May Thinzar vẫn đang làm chủ tuyến giữa. Tuy nhiên, những pha bóng cuối cùng lại chưa vượt qua được sự chắc chắn của hàng thủ U17 nữ Việt Nam.
41' Theo thống kê từ AFC, Myanmar đã tung ra đến 11 cú sút nhưng chưa thể có bàn thắng. Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam chỉ cần 2 cú sút để đang có lợi thế dẫn bàn.
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ !!!
Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 1-0 cho U17 nữ Việt Nam.
Hiệp 2 bắt đầu !!!
51' Trong những phút đầu hiệp 2, thế trận không khác nhiều hiệp 1, Myanmar chiếm thế chủ động trong khi U17 nữ Việt Nam ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà.
55' VÀO OOO!!! U17 nữ Việt Nam được hưởng đá phạt từ cự ly khoảng 17m, chếch bên cánh trái, Ngọc Ánh (số 11) tung ra cú đá hiểm hóc đưa bóng thẳng vào góc cao khung thành Myanmar. 2-0 cho U17 nữ Việt Nam.
60' Myanmar có pha lên bóng nguy hiểm nhưng Linh Chi đã kịp lùi về bay người cản phá cứu thua cho U17 nữ Việt Nam.
66' VÀO !!! Xuất phát từ tình huống phá bóng không tốt của hậu vệ U17 nữ Việt Nam, bóng được luân chuyển đến chân của Thaw Dar Hnin bên phía Myanmar. Hậu vệ cánh này tung ra cú sút uy lực từ mép vòng cấm khiến thủ môn Cẩm My bó tay.
77' U17 nữ Myanmar liên tục dùng bóng dài, bóng bổng để nỗ lực tấn công nhưng chưa thể tìm được bàn gỡ 2-2.
85' U17 nữ Việt Nam vẫn đang phòng ngự tốt trước các nỗ lực hãm thành của U17 nữ Myanmar. Tỷ số hiện tại là đủ để thầy trò HLV Masahiko Okiyama tiến vào tứ kết với ngôi nhì bảng.
Trận đấu có 4 phút bù giờ !!!!
Hết giờ !!! U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-1.
