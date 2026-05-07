Kết quả U17 nữ châu Á 2026 hôm nay 7/5: U17 Việt Nam vào tứ kết

10:50

Hôm nay 7/5, U17 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định cơ hội giành vé đi tiếp ở VCK U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Myanmar.

Ảnh: AFC.

Trận đấu được tổ chức trên sân vận động của trung tâm thể thao Thái Hồ (Tô Châu, Trung Quốc) vào lúc 18h30. Sau các trận đã đấu, thầy trò HLV Masahiko Okiyama có 1 điểm cùng hiệu số -3. Theo những diễn biến đã qua, đội bóng nào giành được 4 điểm trở lên sẽ chính thức có mặt ở tứ kết.

Như vậy, chỉ cần thắng U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối cùng với bất cứ tỷ số nào, U17 nữ Việt Nam cũng sẽ giành quyền vào tứ kết mà không cần quan tâm kết quả của các trận đấu khác.

Đây là nhiệm vụ được xem khả thi với U17 nữ Việt Nam khi U17 nữ Myanmar đã toàn thua sau những lượt trận đầu tiên (0-6 trước chủ nhà Trung Quốc) và 0-1 trước Thái Lan.

Trong trường hợp hòa Myanmar, U17 nữ Việt Nam sẽ cần chờ kết quả của các bảng đấu còn lại để xác định xem có thể giành vé vượt qua vòng bảng hay không. Trong khi đó, nếu thua Myanmar, U17 nữ Việt Nam sẽ bị loại.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Masahiko Okiyama nói: "Chúng tôi đã tập trung hồi phục cho các cầu thủ đã thi đấu liên tục, đồng thời tạo điều kiện cho những cầu thủ chưa ra sân có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng với U17 nữ Myanmar".