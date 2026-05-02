Kết quả vòng 21 V-League: CAHN thắng dễ Hải Phòng, Thanh Hóa hòa kịch tính

Thứ Bảy, 20:07, 02/05/2026
VOV.VN - Kết quả vòng 21 V-League 2025/2026 hôm nay 2/5, CAHN giành chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray, trong khi Thanh Hóa hòa 1-1 trước CLB TP.HCM tại sân Gò Đậu.



Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn   Trên sân vận động Lạch Tray, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã khẳng định sức mạnh ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước chủ nhà Hải Phòng tại vòng 21 V-League 2025/2026. Đội khách chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm gây áp lực lên hàng phòng ngự đội chủ sân Lạch Tray.

Dù Hải Phòng nỗ lực duy trì lối chơi pressing tầm cao, CAHN vẫn tìm được đường vào khung thành đối phương nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân. Phút 32, tiền đạo Đình Bắc xử lý bóng tinh tế trong vòng cấm trước khi dứt điểm chân trái hiểm hóc, mở tỷ số cho đội khách. Trước khi hiệp 1 khép lại, cách biệt được nhân đôi ở phút 45+2 khi Văn Đô thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Adou Leygley Minh đệm bóng cận thành chính xác.

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Polking thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự khi đưa Alan, Leo Artur và Văn Toản vào sân nhằm duy trì thế trận. Hải Phòng nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ với các tình huống dứt điểm của Lupeta hay Triệu Việt Hưng, nhưng sự xuất sắc của hàng thủ CAHN đã hóa giải tất cả. Trong những phút cuối, thủ môn Đình Triệu bên phía Hải Phòng đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc trước các cú sút của Alan và Leo Artur, giúp đội nhà tránh khỏi một trận thua đậm hơn.

Chung cuộc, CAHN giành chiến thắng 2-0, qua đó tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng, tạo ra khoảng cách 12 điểm so với đội nhì bảng Thể Công Viettel. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn có 28 điểm, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Ở hai trận đấu diễn ra cùng giờ còn lại, PVF CAND hòa Hà Tĩnh với tỉ số 0-0 để thoát khỏi vị trí cuối bảng với 14 điểm. Trong khi đó, CLB Thanh Hóa có trận hòa kịch tính 1-1 trước CLB TP.HCM ở sân Gò Đậu.

 

09:34

Sức mạnh tuyệt đối của đội đầu bảng

Hiện tại, CAHN đang chứng minh sức mạnh áp đảo tại sân chơi V-League. Dù thiếu vắng hai ngoại binh trụ cột Alan và Artur do chấn thương, đoàn quân của HLV Polking vẫn duy trì mạch thắng tưng bừng để bỏ xa Thể Công Viettel tới 9 điểm. Nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn tại Lạch Tray, đội bóng ngành Công an hoàn toàn có thể chạm tay vào chức vô địch sớm trước 3 vòng đấu.

Trận Hải Phòng vs CAHN được trực tiếp trên FPT Play lúc 18h ngày 2/5.

Điểm sáng lớn nhất trong lối chơi của CAHN chính là tiền đạo Đình Bắc. Tài năng trẻ này đang sở hữu hiệu suất ghi bàn kinh ngạc với 7 pha lập công trong 4 trận liên tiếp, bao gồm cả cú hat-trick đẳng cấp vào lưới SLNA. Sự tự tin của Đình Bắc cùng sự ổn định của hệ thống chiến thuật mà HLV Polking xây dựng đang biến CAHN thành một cỗ máy chiến thắng khó bị ngăn cản.

Hải Phòng và bản lĩnh trước các "ông lớn"

Dù phong độ gần đây có phần thiếu ổn định, CLB Hải Phòng vẫn luôn là đối thủ khó chịu khi được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả đất Cảng. HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò thường xuyên chơi thăng hoa và tạo ra những bất ngờ thú vị trước các đội bóng cửa trên.

Tiếp đón một CAHN đang hừng hực khí thế, Hải Phòng chắc chắn sẽ dồn toàn lực để cản bước tiến của đối thủ. Một kết quả thuận lợi cho đội chủ nhà không chỉ giúp họ cải thiện vị trí mà còn giúp cuộc đua vô địch V-League trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn trong giai đoạn cuối.

Những diễn biến đáng chú ý khác tại vòng 21 V-League 2025/2026

Bên cạnh tâm điểm tại Lạch Tray, vòng đấu này còn chứng kiến nỗ lực trụ hạng của PVF CAND khi đối đầu với Hà Tĩnh. Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa TP.HCM và Thanh Hóa cũng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn bởi sự cân tài cân sức của hai đội.

Trận đấu giữa Hải Phòng vs CAHN diễn ra vào lúc 18h ngày 2/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
16:46
17:03
17:12
17:50
18:02

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!

18:03

1': KHÔNG ĐƯỢC !!! Văn Hậu phất bóng dài cho Quang Vinh, nhưng đường tạt bóng sau đó của hậu vệ Việt kiều này đã bị cầu thủ đội chủ nhà phá đi hết đường biên ngang.

18:04

2': PHẠT GÓC !!! CAHN đá phạt góc bên cánh trái, đội khách phối hợp, nhưng không làm khó được hàng phòng ngự của Hải Phòng. Ngay ở những phút đầu tiên, CAHN đã dâng đội hình lên cao để ép sân đội chủ nhà.

18:05

3': PHẠT GÓC !!! CAHN đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa Hải Phòng, nhưng không thắng được thủ môn Đình Triệu. Ở mùa giải năm nay, Đình Triệu thi đấu rất ổn định.

18:06

4': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Hải Phòng tổ chức phản công nhanh, Hữu Nam tạt bóng vào vòng cấm địa CAHN, nhưng không làm khó được hàng thủ đội khách.

18:07

5': NGUY HIỂM !!! CAHN lên bóng nhanh, bóng được phất dài cho Đình Bắc bứt tốc xâm nhập vòng cấm địa, nhưng đường căng ngang sau đó bằng chân trái của tiền đạo người Nghệ An đã bị Đình Triệu đoán được ý đồ và ôm gọn.

18:10

8': KHÔNG ĐƯỢC !!! Văn Hậu phất bóng dài cho đồng đội, nhưng không thành công. Ít phút vừa qua, trận đấu diễn ra với tốc độ chậm, không có nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm.

18:10

CẬP NHẬT !!! Trên sân Gò Đậu, Tùng Quốc ghi bàn mở tỉ số cho CLB TP.HCM trước Thanh Hóa ở phút 11 của trận đấu.

18:14

12': KHÔNG VÀO !!! CAHN tấn công bên cánh trái, Đình Bắc đẩy bóng cho Mauk, nhưng tiền vệ này dứt điểm bóng đập chân hậu vệ Hải Phòng bật ngược trở lại.

18:14

CẬP NHẬT !!! Đúng 1 phút sau khi bị thủng lưới, Thanh Hóa đã có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Ngọc Mỹ. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng cho đội khách.

18:16

14': KHÔNG ĐƯỢC !!! Lupeta có bóng trong vòng cấm địa, cầu thủ này xoay người dứt điểm, nhưng bóng đi cắt ngang khung thành của CAHN.

18:19

17': TỐC ĐỘ !!! Đình Bắc đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm Hải Phòng, nhưng Triệu Việt Hưng đá kịp thời truy cản khiến tiền đạo đội khách không thể tung cú dứt điểm.

18:20

18': KHÔNG VÀO !!! Tagueu đi bóng dũng mãnh bên cánh phải sau đó thực hiện đường căng ngang cho Lupeta, nhưng cú dứt điểm sau đó của đội chủ nhà lại không tốt.

18:25

23': PHẠT GÓC !!! Lupeta đi bóng dũng mãnh buộc Bùi Hoàng Việt Anh phải phá bóng đi hết đường biên ngang. Đội chủ nhà được hưởng 3 quả phạt góc liên tiếp, nhưng những pha treo bóng của Luiz Antonio không làm khó được hàng phòng ngự đội khách.

18:29

27': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hải Phòng tổ chức tấn công bên cánh trái, nhưng đường tạt bóng sau đó của đội chủ nhà lại không làm khó được hàng phòng ngự CAHN.

18:33

30': Hải Phòng thi đấu pressing tầm cao khiến CAHN gặp khó khăn trong việc triển khai bóng. Đội bóng của HLV Polking đang phải chơi bóng dài, nhưng chưa mang lại hiệu quả.

18:34

32': VÀO VÀO VÀO !!! Đình Bắc có pha xử lý bóng rất tinh tế trong vòng cấm địa Hải Phòng sau đó dứt điểm bằng chân trái đánh bại Đình Triệu, ghi bàn mở tỉ số cho CAHN.

 

 

18:38

36': KHÔNG ĐƯỢC !!! CAHN tấn công trung lộ, Quang Hải có bóng trước vòng cấm địa, nhưng đường chọc khe sau đó của tiền vệ sinh năm 1997 lại hơi mạnh nên Quang Vinh không theo kịp.

18:41
18:42

40': KHÔNG VÀO !!! Hữu Sơn đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa của CAHN, nhưng pha dứt điểm sau đó của tiền vệ này lại đưa bóng đi cao hơn khung thành đối phương.

18:44

42': KHÔNG ĐƯỢC !!! Lê Phạm Thành Long có pha chọc khe để Quang Hải bứt tốc, nhưng đường chuyền hơi mạnh nên thủ môn Đình Triệu đã băng ra cản phá thành công.

18:47

BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

18:49

45+2': VÀO VÀO VÀO !!! Văn Đô đi bóng xâm nhập vòng cấm địa rồi căng ngang để Adou Leygley Minh đệm bóng cận thành ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.

 

 

18:50

KẾT THÚC HIỆP 1 !!! CAHN tạm dẫn 2-0 Hải Phòng.

19:07

HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!

19:10

48': KHÔNG VÀO !!! CAHN tấn công trung lộ, Lê Phạm Thành Long chuyền bóng để Văn Đô xâm nhập vòng cấm và dứt điểm, nhưng Đình Triệu đã chơi tốt ở pha bóng này.

19:13

51': Hải Phòng đang chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa thành công, khi hàng thủ CAHN thi đấu tập trung.

19:16

55': KHÔNG ĐƯỢC !!! CAHN phản công nhanh, nhưng Văn Đô lại chuyền bóng vặn sườn Đình Bắc nên đã bị đội chủ nhà cắt bóng thành công.

19:18

56': KHÔNG VÀO !!! Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa Hải Phòng, Văn Đô tung cú dứt điểm chéo góc, nhưng bóng đi chệch khung thành của Đình Triệu.

19:20

58': KHÔNG VÀO !!! Hải Phòng tấn công bên cánh phải, Trung Hiếu tạt bóng để Lupeta đánh đầu, nhưng cú dứt điểm này lại đi không trúng đích.

19:24

62': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hữu Nam tạt bóng hướng đến vị trí của Tagueu, nhưng hàng phòng ngự của CAHN vẫn chơi tốt và hóa giải thành công.

19:28

66': THAY NGƯỜI !!! China, Alan, Văn Toản và Leo Artur được tung vào sân thay Quang Hải, Quang Vinh và Văn Đô.

19:30

68': Hải Phòng vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, nhưng chưa thành công, khi hàng thủ CAHN thi đấu và bọc lót cho nhau rất tốt.

19:33

71': KHÔNG ĐƯỢC !!! China đi bóng dũng mãnh xâm nhập vòng cấm của Hải Phòng, nhưng không thể tung ra cú dứt điểm. 

19:37

75': NGUY HIỂM !!! Nguyễn Filip rời khung thành ra để cản phá pha bứt tốc của Lupeta. Tiền đạo của Hải Phòng vẫn đang có thể lực rất sung mãn dù thi đấu từ đầu trận.

19:41

79': KHÔNG VÀO !!! Alan chuyền bóng cho Leo Artur trong vòng cấm của Hải Phòng, nhưng cú dứt điểm kỹ thuật của tiền vệ người Brazil lại không thắng được thủ môn Đình Triệu.

19:44

83': KHÔNG VÀO !!! Triệu Việt Hưng tung cú dứt điểm căng trước vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của CAHN.

19:48

86': CỨU THUA !!! Alan đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm bằng chân trái, nhưng thủ môn Đình Triệu đã cứu thua xuất sắc.

19:52

90': KHÔNG ĐƯỢC !!! CAHN lên bóng bên cánh phải, Leo Artur căng ngang vào vòng cấm địa, nhưng ĐÌnh Triệu đã đoán được ý đồ và hóa giải thành công.

19:53

BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

19:58

HẾT GIỜ !!! CAHN thắng 2-0 Hải Phòng.

 

Hoàng Yến/VOV.VN
Nhận định Hải Phòng vs CAHN: “Đại tiệc” bóng đá tấn công tại Lạch Tray
VOV.VN - Đội đầu bảng CAHN đang hướng tới mục tiêu nới rộng khoảng cách với các đối thủ trong cuộc đua vô địch khi hành quân đến sân Lạch Tray của Hải Phòng tại vòng 21 V-League 2025/2026.

Hải Phòng ký hợp đồng quan trọng trước thềm đại chiến với CAHN
VOV.VN - CLB Hải Phòng vừa chính thức gia hạn hợp đồng với tiền đạo chủ lực Joel Tagueu đến năm 2028, tạo bước đệm tâm lý quan trọng ngay trước cuộc tiếp đón đội đầu bảng CAHN tại vòng 21 V-League 2025/2026.

CLB CAHN có thể vô địch V-League 2025/2026 sớm mấy vòng?
VOV.VN - Trong trường hợp mọi kết quả đều diễn biến theo chiều hướng thuận lợi với CLB CAHN, đội bóng này có thể lên ngôi vô địch V-League 2025/2026 sớm 4 vòng đấu.

