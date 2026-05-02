Kết quả vòng 21 V-League: CAHN thắng dễ Hải Phòng, Thanh Hóa hòa kịch tính

Trên sân vận động Lạch Tray, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã khẳng định sức mạnh ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước chủ nhà Hải Phòng tại vòng 21 V-League 2025/2026. Đội khách chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm gây áp lực lên hàng phòng ngự đội chủ sân Lạch Tray.

Dù Hải Phòng nỗ lực duy trì lối chơi pressing tầm cao, CAHN vẫn tìm được đường vào khung thành đối phương nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân. Phút 32, tiền đạo Đình Bắc xử lý bóng tinh tế trong vòng cấm trước khi dứt điểm chân trái hiểm hóc, mở tỷ số cho đội khách. Trước khi hiệp 1 khép lại, cách biệt được nhân đôi ở phút 45+2 khi Văn Đô thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Adou Leygley Minh đệm bóng cận thành chính xác.

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Polking thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự khi đưa Alan, Leo Artur và Văn Toản vào sân nhằm duy trì thế trận. Hải Phòng nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ với các tình huống dứt điểm của Lupeta hay Triệu Việt Hưng, nhưng sự xuất sắc của hàng thủ CAHN đã hóa giải tất cả. Trong những phút cuối, thủ môn Đình Triệu bên phía Hải Phòng đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc trước các cú sút của Alan và Leo Artur, giúp đội nhà tránh khỏi một trận thua đậm hơn.

Chung cuộc, CAHN giành chiến thắng 2-0, qua đó tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng, tạo ra khoảng cách 12 điểm so với đội nhì bảng Thể Công Viettel. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn có 28 điểm, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Ở hai trận đấu diễn ra cùng giờ còn lại, PVF CAND hòa Hà Tĩnh với tỉ số 0-0 để thoát khỏi vị trí cuối bảng với 14 điểm. Trong khi đó, CLB Thanh Hóa có trận hòa kịch tính 1-1 trước CLB TP.HCM ở sân Gò Đậu.

