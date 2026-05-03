Kết quả V-League hôm nay 3/5: Thể Công Viettel hòa Ninh Bình, HAGL thắng SLNA
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 3/5: Thể Công Viettel hòa Ninh Bình 1-1 trong khi HAGL thắng SLNA 1-0.
Kết quả V-League hôm nay 3/5: Thể Công Viettel hòa Ninh Bình 1-1 trong khi HAGL thắng SLNA 1-0. Trận đấu trên sân Hàng Đẫy diễn ra với chất lượng không quá cao và 2 bàn thắng cũng chỉ đến từ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.
Trong khi đó, HAGL hạ SLNA 1-0 ngay tại sân Vinh nhờ pha ghi bàn đẳng cấp của ngoại binh Batista để có thêm nhiều cơ hội trụ hạng.
Trận Thể Công Viettel vs Ninh Bình lúc 19h15 ngày 3/5 tại vòng 21 V-League 2025/2026 hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính. Dù bị CLB CAHN tạo ra khoảng cách rất xa nhưng cơ hội vô địch V-League của Thể Công Viettel và Ninh Bình về lý thuyết vẫn còn. Cả hai đội cần phải giành điểm số tối đa ở những trận đấu còn lại của mùa giải, đồng thời hy vọng CAHN có thể thất bại ở thời điểm nào đó.
Với Thể Công Viettel, trước mắt là một thử thách không nhỏ, khi họ tiếp đón đối thủ mạnh Ninh Bình. Mục tiêu của Khuất Văn Khang và các đồng đội là chiến thắng nhưng điều đó không dễ.
Trước trận này, Thể Công Viettel bị Đà Nẵng cầm hòa 3-3, nên ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Ngoài ra, việc HLV Popov không thể trực tiếp chỉ đạo 4 trận cũng khiến cựu vương khó có thể phát huy hết sức mạnh.
Đặt lên bàn cân vào thời điểm hiện tại, Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn Ninh Bình về phong độ, chưa kể lợi thế sân nhà. Nhưng trong bối cảnh đội khách đã tạm thời bị Hà Nội FC vượt mặt, thầy trò HLV Bae Ji Won cũng muốn hướng tới chiến thắng.
1' Trận đấu bắt đầu !!!! Thể Công Viettel giao bóng trước.
3' Trong những phút đầu tiên, Ninh Bình đang là đội chơi chủ động hơn. Đã có những thời điểm đội khách đưa được bóng vào vòng cấm Thể Công Viettel.
7' Ninh Bình lên bóng, Friday làm động tác giả đánh lừa hàng thủ đội chủ nhà trước khi dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Thể Công Viettel.
14' Đội khách tiếp tục có thời cơ với pha băng vào và dứt điểm của Gia Hưng nhưng thủ môn Văn Việt bên phía chủ nhà đã cản phá xuất sắc. Trước đó, trọng tài cũng phất cờ báo việt vị với một cầu thủ Ninh Bình.
20' Ninh Bình phản công tốc độ, Quốc Việt rồi Trương Tiến Anh liên tiếp dứt điểm nhưng khả năng phản xạ tuyệt vời của Văn Việt đã hai lần liên tiếp cứu cho Thể Công Viettel khỏi bàn thua.
26' Thể Công Viettel chơi không tốt từ đầu trận nhưng lại bất ngờ tận dụng được sai sót của hàng thủ Ninh Bình. Hậu vệ đội khách chuyền ngang quá non khiến thủ môn Văn Lâm không thể khống chế. Văn Lâm lao ra truy cản Khuất Văn Khang trong vòng cấm và trọng tài đã cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.
30' VÀO OOO!!! Lucao trên chấm phạt đền đã không thể đánh bại được thủ môn Văn Lâm. Tuy vậy, Văn Khang đã có mặt kịp thời để dứt điểm bồi, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
36' Sau bàn mở tỷ số, Thể Công Viettel đang là đội nắm giữ thế chủ động trên sân. Ninh Bình chưa thể kiểm soát lại nhịp độ như những gì đã làm được trước đó.
39' Ninh Bình có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn nhưng trong tư thế đối mặt với thủ môn Văn Việt, Gia Hưng lại chuyền ngang cho Quốc Việt ở vị trí khó hơn. Quốc Việt cố gắng sút bóng nhưng không thắng được trung vệ Colonna.
44' Tiền vệ của Ninh Bình chọc khe hay cho Quốc Việt nhưng tiền đạo này đã có bước xử lý cuối cùng quá chậm khiến cơ hội trôi qua.
Hiệp 1 có ít nhất 3 phút bù giờ !!!!
45+3' Trọng tài người Hàn Quốc đã rút thẻ đỏ với Nguyễn Đức Hoàng Minh của đội chủ nhà Thể Công Viettel sau khi cầu thủ này vào bóng bằng hai chân với Thanh Thịnh của Ninh Bình.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Thể Công Viettel.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
51' Trong những phút đầu hiệp 2, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Thể Công Viettel. Đây là điều dễ hiểu khi Ninh Bình đang được thi đấu hơn người.
52' VÀO OOO!!!! Khi những pha tấn công áp sát khung thành chưa đem lại hiệu quả thì Ninh Bình đã có bàn quân bình tỷ số với cú sút xa của Dụng Quang Nho.
58' Trọng tài tham khảo VAR để kiểm tra thẻ đỏ với tình huống Quang Nho dẫm vào chân cầu thủ Thể Công Viettel. Thẻ vàng cho cầu thủ Ninh Bình là quyết định cuối cùng của trọng tài người Hàn Quốc.
65' Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng với những pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ đôi bên.
69' Mưa đang ngày một to trên sân Hàng Đẫy. Đôi bên sẽ phải trải qua những khoảnh khắc "thủy chiến" ở những phút tiếp theo.
75' Cơn mưa to đang ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Thời tiết trên sân lúc này đang mang đến lợi thế cho Thể Công Viettel.
82' Bóng được phất dài lên cho Lucao nhưng tiền đạo của Thể Công Viettel đã không thể khống chế do ảnh hưởng bởi trời mưa.
88' Hoàng Đức chuyền bóng cho Văn Thuận băng xuống nhưng thủ môn Văn Việt của Thể Công Viettel đã băng ra kịp thời để giải nguy.
Trận đấu có 4 phút bù giờ !!!!
Hết giờ !!!! Thể Công Viettel hòa Ninh Bình 1-1.
