Kết quả V-League hôm nay 3/5: Thể Công Viettel hòa Ninh Bình, HAGL thắng SLNA

Trận Thể Công Viettel vs Ninh Bình lúc 19h15 ngày 3/5 tại vòng 21 V-League 2025/2026 hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính. Dù bị CLB CAHN tạo ra khoảng cách rất xa nhưng cơ hội vô địch V-League của Thể Công Viettel và Ninh Bình về lý thuyết vẫn còn. Cả hai đội cần phải giành điểm số tối đa ở những trận đấu còn lại của mùa giải, đồng thời hy vọng CAHN có thể thất bại ở thời điểm nào đó.

Với Thể Công Viettel, trước mắt là một thử thách không nhỏ, khi họ tiếp đón đối thủ mạnh Ninh Bình. Mục tiêu của Khuất Văn Khang và các đồng đội là chiến thắng nhưng điều đó không dễ.

Trước trận này, Thể Công Viettel bị Đà Nẵng cầm hòa 3-3, nên ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Ngoài ra, việc HLV Popov không thể trực tiếp chỉ đạo 4 trận cũng khiến cựu vương khó có thể phát huy hết sức mạnh.

Đặt lên bàn cân vào thời điểm hiện tại, Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn Ninh Bình về phong độ, chưa kể lợi thế sân nhà. Nhưng trong bối cảnh đội khách đã tạm thời bị Hà Nội FC vượt mặt, thầy trò HLV Bae Ji Won cũng muốn hướng tới chiến thắng.